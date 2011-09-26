Безбилетный проезд грозит больничной койкой

Сотрудники полиции задержали в Москве водителя маршрутки, который подозревается в избиении шестерых учащихся столичного медицинского колледжа.



Между шестью учащимися медицинского колледжа и водителем маршрутного такси №413 возникла ссора из-за неоплаты проезда, сообщает РИА Новости. Водила избил несовершеннолетних и высадил их на проезжую часть.

В результате ЧП был объявлен план "Перехват", водитель маршрутного такси задержан. Двое из шести пострадавших госпитализированы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.