В Москве сгорела квартира Бари Алибасова, продюсер жив, погибли архивы и кот

В столице в субботу сгорела квартира известного шоумена, продюсера "На-На" Бари Алибасова. Возгорание произошло в 9 утра на четвертом этаже пятиэтажного здания в переулке между Новым Арбатом и площадью Никитские Ворота.

Жильцы дома были эвакуированы. К десяти утра пожар удалось потушить. Выгорела только квартира продюсера. Из людей никто не пострадал. Погиб любимец Бари - кот.

"Он его чуть ли не больше, чем меня, любил, потому что я у него раз в две недели появляюсь, а для души кота себе завел", рассказал РИА Новости Бари Алибасов-младший.

Он отметил, что возгорание произошло в кабинете его отца. "Там у него фотостудия. Где он афишами занимается, сайтом занимается. И все это, конечно, - черным-черно", - заключил сын шоумена.

В момент возгорания музыкальный продюсер находился дома и чудом избежал гибели.

В квартире-студии хранился архив записей группы "На-На" - многие теперь уже не восстановить.