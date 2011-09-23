В Москве подростки подожгли четыре машины

В Москве подростки сожгли четыре легковых автомобиля в районе Зябликово. Инцидент произошел около трех часов ночи во дворе дома 7 на улице Мусы Джалиля. После этого огонь перекинулся на стоявшие рядом три иномарки.

По данным РИА «Новости», две машины сгорели полностью, еще две уже не подлежат восстановлению. Перед возгоранием, по словам очевидцев, около иномарок находились двое подростков, которые после этого убежали. В настоящее время ведется поиск правонарушителей.