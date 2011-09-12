Около трех миллионов рублей похищено из храма Петра и Павла в центре Москвы

Из храма Петра и Павла в центре Москвы похищены несколько миллионов рублей, по данным представителя правоохранительных органов столицы, вор проник в подвальное помещение храма Петра и Павла в Петропавловском переулке, д. 4, в воскресенье утром, когда все сотрудники находились на божественной литургии,..

Затем вор похитил металлический ящик, в котором находились три миллиона рублей и документы, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции изучают записи с камер наружного наблюдения.