В Омской области в пассажирский автобус врезалась "Лада", погиб один человек
4 апреля 2011, 22:11 [ «Аргументы Недели. Омск» ]
В Омской области на 78-м км трассы Омск - Тара на территории Саргатского района столкнулись автомобиль "Лада-Приора" и пассажирский автобус "ПАЗ". В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Пассажирке автобуса оказана медицинская помощь.
Всего в автобусе находилось 11 пассажиров. По предварительным данным, 51-летний водитель легковушки пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с ехавшим навстречу пассажирским автобусом. Авария произошла в условиях ограниченной видимости.
На место происшествия выехало руководство ОВД по Саргатскому району, следственно-оперативная группа, экипаж ДПС и бригада МЧС. По данному факту проводится расследование.
В Омской области за сутки произошли три ДТП с участием пассажирского транспорта. В областном центре при столкновении двух грузовиков, один из которых отбросило на стоявшую у обочины маршрутную "ГАЗель", пострадала женщина.
В этот же день на улице Лукашевича водитель тягача "MAN-19.403" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком "МАЗ-53366". После удара грузовик отбросило на стоявшую маршрутную "Газель", водитель которого высаживал пассажиров. Пострадала женщина, выходившая из маршрутки.
В Омске же в результате столкновения автомобиля УАЗ и маршрутки пассажирская "Газель" врезалась в фонарный столб. В результате этого ДТП доставлены в больницу три человека.
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