В Дагестане возбуждено дело по факту нападения на ОВД Кизилюрта

Накануне примерно в 23 часа в Кизилюрте неизвестные из нескольких единиц огнестрельного оружия обстреляли здание городского отдела внутренних дел, затем привели в действие, предположительно, самодельное взрывное устройство большой мощности, установленное в угнанной автомашине. В результате, по данным Следственного Комитета, 5 сотрудников полиции ОВД города Кизилюрта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), 223 УК РФ (изготовление взрывного устройства), 162 УК РФ (разбой), 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества путем взрыва), и ч. 1, 2 ст. 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем).



В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и местонахождения лиц, причастных к его совершению.