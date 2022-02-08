Разработчики посоветовали функции Windows 11 для отключения ради ускорения работы

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8 февраля 2022, 17:37 Источник: Windodows Latest

Windows, Igor Golovniov/ globallookpress.com

Разработчики Windows 11 посоветовали, какие функции операционной системы и настройки можно отключить, чтобы увеличить скорость работы. Некоторые из них подразумевают использование по умолчанию и могут снижать производительность. Советы пользователям представил портал Windodows Latest.

Авторы материала рекомендуют владельцам старых устройств с небольшим объёмом памяти выключить значок Microsoft Teams, расположенный на панели задач. При помощи этого приложения, встроенного и тесно интегрированного в Windows 11, пользователи могут быстро организовывать видеоконференции.

Проблему со скоростью работы системы на более давних гаджетах может создать и дополнение «Доска виджетов». Значок этого приложения также располагается на панели задач. С помощью этого инструмента пользователи просматривают и управляют новостями, наборами виджетов, внутренним контентом. Если по работе пользователям не требуется такая сложная система запуска ноутбука, компьютера или телефона, то смело отключайте и ее тоже.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот». Специалисты отмечали, что оно является одним из старейших в экосистеме Windows и впервые получит редизайн.