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Самую старую программу Microsoft обновят

, 09:40

Самую старую программу Microsoft обновят
Фото: pixabay.com

Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот». Эксперты ссылаются на информацию от сотрудника корпорации, который опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы «Блокнот». Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получит редизайн.

Судя по изображениям «Блокнота» в Твиттере, текстовый редактор получил полупрозрачную подложку. Также инженеры компании изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид». С точки зрения функций новый «Блокнот» практически ничем не отличается от старого.

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