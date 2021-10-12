Самую старую программу Microsoft обновят

Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот». Эксперты ссылаются на информацию от сотрудника корпорации, который опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы «Блокнот». Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получит редизайн.
Судя по изображениям «Блокнота» в Твиттере, текстовый редактор получил полупрозрачную подложку. Также инженеры компании изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид». С точки зрения функций новый «Блокнот» практически ничем не отличается от старого.
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