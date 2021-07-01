Маск готов раздавать спутниковый интернет в самолётах, но ищет покрытия расходов

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1 июля 2021, 13:06

Глава SpaceX Илон Маск готов в скором времени предложить пассажирам самолётов спутниковый интернет. В настоящее время ведутся переговоры со многими авиакомпаниями. Глобальная сеть будет доступна во всех точках Земли.



Траты на развитие спутникового интернета достигнут 10 миллиардов долларов. В настоящее время за покрытие земли интернетом из космоса отвечает более полутора тысяч спутников. Клиентами современной технологии являются почти 70 тысяч пользователей. Маск уверен, что их количество постепенно будет увеличиваться. Чтобы получить доступ к Интернету из космоса, нужен ресивер, стоимость которого 500 долларов. Ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов.



Покрыть часть расходов на производство оборудования для раздачи интернета на борту авиалайнеров глава SpaceX надеется за счёт авиакомпаний. В России современные технологии также получат распространение, но после разрешения властей. Потенциально «космический интернет» интересен для РФ. Часть российских авиакомпаний уже предоставляет пассажирам доступ к Сети, однако передача данных идёт через геостационарные спутники, которые не обеспечивают необходимую скорость передачи информации.





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