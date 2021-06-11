Тунца начали выращивать в лаборатории

Аргументы Недели → Хайтек 13+

11 июня 2021, 18:15

Фото: pixabay.com

Стартап, базирующийся в Калифорнии, разработал тунец на растительной основе. Он был и раньше, но только в виде паштета, а теперь – отдельными кусочками.

Продажи растительного мяса в мире сейчас составляют около $12 млрд. Через несколько лет, по прогнозам экспертов, эта цифра увеличится в два раза. Хотя, например, в России растительное мясо пока не завоевало популярность. Крупные торговые сети и заведения общепита не торопятся вводить его в меню. При этом за рубежом альтернативное мясо используют даже в Макдональдсе.

В дальнейшем стартап, создавший растительный тунец, планирует сделать и искусственную рыбу – чтобы не отличалась от настоящей даже по форме.

Многие считают, что вкус растительного мяса далек от натурального. Но для тех, кто не хочет питаться продуктами животного происхождения, это отличный вариант. Во-первых, будет убито меньше коров, куриц и рыб. Во-вторых, снизятся риски климатического кризиса, одной из причин которого считается сельское хозяйство.

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