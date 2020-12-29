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Нано или не нано? Чубайс ушёл, а нано осталось

, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Нано или не нано? Чубайс ушёл, а нано осталось

В «Роснано» уверяют, что за 13 лет работы в стране создано более сотни R&D-центров и заводов нанотехнологической отрасли. Объём её производства превысил 1,5 трлн рублей, то есть 12–15% мирового рынка. И это не просто накачивание отдельных счастливцев казёнными деньгами без всякой отдачи, как это происходит, например, в космической отрасли. В 2018 г. корпорация «Роснано» продала 15 портфельных компаний, в том числе производителя солнечных батарей ГК «Хевел», федеральную сеть диагностических центров компьютерной томографии «ПЭТ-технолоджи» и американского производителя WiFi-решений Quantenna Communications. От этих выходов доходность превысила 18%, от продажи долей ещё в 50 проектах – 16,4%. То есть не просто закопали много миллиардов в какой-нибудь мост или дорогу, которые никогда не окупятся.

Однако многим наблюдателям тяжело смириться с тем, что Чубайс может сделать что-то полезное. Одни говорят, что полученный им в 2007 г. рубль – это совсем не тот рубль, который мы держим в руках в 2020 году. Что он подешевел минимум в три раза. Другие обращают внимание на манипуляции с цифрами: вложились в уже действующие предприятия, в которых нанотехнологии занимают, скажем, 20% объёма, а прибыль считают от всего оборота, который может включать нефтепереработку или производство кирпичей. Третьи напоминают, что долги «Роснано» в 2019 г. составили почти 119 млрд рублей. О развитии солнечной
и ветровой энергетики высказался даже лояльный Чубайсу глава Сбербанка Герман Греф: «Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то «солнце» появится или «ветер». В карманах – может быть, но не в электроэнергетике».

В конце 2014 г. появилась информация, будто «Роснано» претендует на 100 млрд
рублей из Фонда национального благосостояния. В ответ взвились не только оппозиционные общественники: около сотни депутатов Госдумы подписались под
обращением возбудить дела по 9 статьям Уголовного кодекса в отношении руководства «Роснано». В 2013 г. от её бухгалтерии камня на камне не оставил отчёт Счётной палаты.

После ухода политического тяжеловеса Анатолия Чубайса, как корпорация будет  находить финансирование и держать оборону, не понятно.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

ПВ

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