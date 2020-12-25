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В Microsoft отрицают факт кибератаки

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

В Microsoft отрицают факт кибератаки

В корпорации Microsoft опровергают информацию американской газеты Washington Post о факте взлома систем государственных ведомств, который якобы в декабре совершили российские хакеры.

Американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие госслужбам: Министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, Пентагона, Минэнерго и NNSA. В США несколько СМИ и официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Старший директор Microsoft по коммуникациям Джефф Джонс, комментируя эту информацию сказал: "Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов".

Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что администрация Дональда Трампа должна срочно провести брифинг высокого уровня для конгресса, так как, по его мнению, за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний США стоит Россия. По оценке политика, инцидент потенциально может рассматриваться как «акт войны».

ИЧ

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