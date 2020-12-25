Cенатор-демократ Бен Кардин обвинил Россию в хакерской атаке против США и назвал инцидент «актом войны»

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25 декабря 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американский сенатор-демократ Бен Кардин заявил, что администрация Дональда Трампа должна срочно провести брифинг высокого уровня для конгресса, так как, по его мнению, за масштабной хакерской атакой против государственных учреждений и частных компаний США стоит Россия

По оценке американского политика, инцидент потенциально может рассматриваться как «акт войны». В опубликованном 18 декабря заявлении конгрессмен Бен Кардин подчеркнул, что «агрессоры» должны понести ответственность за содеянное и ощутить на себе «всю полноту последствий и серьёзность ответной реакции властей США», - передает RT.

«Я настоятельно призываю своих коллег рассмотреть подготовленный представителями Демократической и Республиканской партий «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля», который направлен на противодействие широкомасштабным атакам со стороны России на наши избирательные системы и цифровую инфраструктуру», — говорится в заявлении сенатора.

22 декабря избранный президент США Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой на США, также заявил, что она «была тщательно спланирована и осуществлена». По его словам, «ответственность за кибервзлом» якобы лежит на России.

13 декабря СМИ в США опубликовали информацию о том, что некие связанные с иностранными правительствами хакеры взломали системы, принадлежащие Министерству финансов США и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) и сразу заподозрили в этом Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отверг причастность России к инциденту.