К 2035 году США должны полностью перейти на электроэнергию из возобновляемых источников

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20 ноября 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно экологическому плану избранного президента США Джозефа Байдена, в строительство и развитие возобновляемых источников энергии будет вложено порядка двух триллионов долларов.



Европейский Союз в этих условиях намерен ввести ограничения на углеродные технологии. По мнению учёных, они увеличивают объём парниковых газов. Россия оказалась не готова поддержать США и Европу в переходе на безопасные энергетические источники.



Российские чиновники работают над собственной программой низкоуглеродного развития, предусматривающей сокращение выброса вредных веществ в атмосферу. Программа рассчитана до 2050 года.



Европа в последние годы заметно сократила инвестиции в добываемые углеводороды. Европейский инвестиционный банк сообщил, что со следующего года откажется от вложения денег в нефтегазовые проекты. Интерес к экологически чистым источникам энергии увеличивается ещё и в силу их удешевления. За последнее десятилетие их стоимость сократилась на 80%. Согласно плану Байдена, к 2035 году США должны полностью перейти на получение электроэнергии из возобновляемых источников.



Россия на этом фоне может потерять экспортные перспективы. Энергопереход стал устойчивым мировым трендом. Возврата к максимальному использованию углеводородов не будет.



