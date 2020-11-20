К 2035 году США должны полностью перейти на электроэнергию из возобновляемых источников
20 ноября 2020, 12:25[ «Аргументы Недели» ]
Согласно экологическому плану избранного президента США Джозефа Байдена, в строительство и развитие возобновляемых источников энергии будет вложено порядка двух триллионов долларов.
Европейский Союз в этих условиях намерен ввести ограничения на углеродные технологии. По мнению учёных, они увеличивают объём парниковых газов. Россия оказалась не готова поддержать США и Европу в переходе на безопасные энергетические источники.
Российские чиновники работают над собственной программой низкоуглеродного развития, предусматривающей сокращение выброса вредных веществ в атмосферу. Программа рассчитана до 2050 года.
Европа в последние годы заметно сократила инвестиции в добываемые углеводороды. Европейский инвестиционный банк сообщил, что со следующего года откажется от вложения денег в нефтегазовые проекты. Интерес к экологически чистым источникам энергии увеличивается ещё и в силу их удешевления. За последнее десятилетие их стоимость сократилась на 80%. Согласно плану Байдена, к 2035 году США должны полностью перейти на получение электроэнергии из возобновляемых источников.
Россия на этом фоне может потерять экспортные перспективы. Энергопереход стал устойчивым мировым трендом. Возврата к максимальному использованию углеводородов не будет.
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