Падения цен на смартфоны за неделю: от Redme до Meizu

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14 октября 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели», Андрей Кувшинов ]

Redmi K20 Pro

Мировые продажи смартфонов по итогам 2019 года сократятся на 3,2%, так прогнозируют аналитики. Помимо перенасыщенности рынка всевозможными моделями, отмечается и рост срока службы устройств, то есть люди стали реже менять телефоны. Ну еще бы, даже вице-президент Xiaomi со сцены гарантирует: за два года работы производительность Redmi 8 и Redmi 8A снизится не более чем на 15%

А производители смартфончиков продолжают бороться за покупателя самым верным способом - ценой.

Redmi K20 Pro

Суббренд Xiaomi наращивает объемы продаж флагманского смартфона Redmi K20 Pro, снижая стоимость его базовой версии. В китайских магазинах ценник упал с 362 до 282 долларов США. В России смартфон Redmi K20 можно найти в магазинах за 18 тысяч рублей.

На борту: Snapdragon 855, сканер отпечатка пальца в экране, 64 гб постоянной памяти.

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Honor V20

Huawei существенно снизил цену на смартфон Honor V20, который на старте продаж предлагался по цене от $510 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. На китайском рынке смартфон подешевел аж на треть.

На борту: тройная основная камера, хуавейвский процессором Kirin 980, а также батарея на 4 000 мАч.









Meizu 16T

У Meizu последнее время дела идут не очень хорошо и компания решила удивить, а именно стоимостью своего нового флагмана Meizu 16T.

На борту процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, оперативная память 6 ГБ, постоянная память 128 ГБ. Кроме того, девайс получил основную камеру с тремя модулями с разрешениями 5, 10 и 12 Мп, фронталка - 16 Мп. В этом базовом оснащении аппарат обойдется в $350. Презентация девайса состоится 23 октября, но так как вся информация уже слита в Сеть, видимо, мероприятие будет просто для галочки7

Не совсем понятная ситуация происходит в Самсунге с модельками Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy A91.

Пока известно, что Samsung Galaxy S10 lite на борту имеет Qualcomm Snapdragon 855 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ. Гаджет получит основную камеру с разрешениями 48, 12 и 5 Мп, фронтальную камеру с разрешением 32 Мп. Аккумулятор будет емкостью 4500 мА·ч, который можно быстро восполнять энергией зарядником 45 Вт. Так как это «лайтовая» версия, то диагональ экрана 6,7 дюйма будет иметь разрешении Full HD+.

Кстати, тут примерно подсчитали, что себестоимость iPhone 11 Pro Max — $490,5 , а продается он …

Nokia начал продажи «убийцы» смартфонов