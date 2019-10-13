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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Nokia начал продажи «убийцы» смартфонов

, 14:07 [ «Аргументы Недели», ]

Nokia начал продажи «убийцы» смартфонов
Кнопочник Nokia 110

Интернет-магазин Nokia выкинул на витрину «убийцу» смартфонов - кнопочник под номером 110. Стоимость телефона (в прямом смысле этого слова) составляет всего 1790 рублей. 

В железку установлен 1,7-дюймовый цветной (ха-ха) экран, фонарик, радиоприемник, mp3-плеер и легкие ретро-игры.  Подзабытая фича - съемный аккумулятор на 800 мАч. Так что можно прикупить второй акк на смену в походе или поменять его на новый через пару лет в самом телефоне без обращения к мастерам с Авито. 

Аппарат годен всем, кто лечится от интернет-зависимости любой степени и школьникам на каждый день. Разобьется - да и ладно...

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Политика

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В субботу, 12 октября, стало известно, что соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове. Согласно последним данным, участковый не получал…

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