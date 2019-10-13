Nokia начал продажи «убийцы» смартфонов

//Хайтек 13+

13 октября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели», Андрей Кувшинов ]

Кнопочник Nokia 110

Интернет-магазин Nokia выкинул на витрину «убийцу» смартфонов - кнопочник под номером 110. Стоимость телефона (в прямом смысле этого слова) составляет всего 1790 рублей.

В железку установлен 1,7-дюймовый цветной (ха-ха) экран, фонарик, радиоприемник, mp3-плеер и легкие ретро-игры. Подзабытая фича - съемный аккумулятор на 800 мАч. Так что можно прикупить второй акк на смену в походе или поменять его на новый через пару лет в самом телефоне без обращения к мастерам с Авито.

Аппарат годен всем, кто лечится от интернет-зависимости любой степени и школьникам на каждый день. Разобьется - да и ладно...