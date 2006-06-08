Вместо царя – президент?

Избрание Ельцина – пример того, как на наших глазах вершилась история. Леонид Парфенов как-то подметил: раньше даже такого словосочетания – «президент России» – никогда не было, оно звучало неестественно, как «царь Америки».

Годом ранее



СТРАННОЕ свойство человеческой памяти: на 10-летие Дня России социологи выяснили – большинство наших со­граждан убеждено, что празд­ник учрежден в связи с избранием Ельци­на. Но событие было раньше. 12 июня 1990-го.

I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Через год к этой дате приурочили выборы.

…Июнь 1991. Еще не случился путч, еще существует Союз, еще в силе (хотя и теряя ее день ото дня) Горбачев. На телеэкране – претенденты. Недавний премьер Николай Рыжков. Недавний глава МВД Вадим Бакатин. Некто Владимир Жириновский, глава непонятной Либерально-демократической партии; он на экране появится в галстуке-бабочке, и его команда будет потом гордиться точным пиар-ходом – благодаря «бабочке» малоизвестный кандидат внешне запомнится людям. Аман Тулеев – от коммунистических фракций союзного парламента. Генерал Альберт Макашов (РКП) – еще не знаменит как борец с «жидомасонским заговором», но уже схлестнулся с Горбачевым. И наконец, Борис Ельцин, выдвинутый движением «Демократическая Россия».



Интрига



САМА атмосфера в стране предполагала, что проходит Ельцин. Интрига была раньше – когда утверждался ин­ститут президентства. Ввести в России его путем поправок в союзной Конституции не позволили бы коммунисты – мощная сила в парламенте. Но был еще один путь – референдум.

Он состоялся 17 марта 1991 года. Точнее, референдумов было два – союзный и российский. На союзном вопрос звучал витиевато: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» А вот вопрос, адресованный россиянам, ставился конкретно: «Считаете ли вы необходимым введение поста президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?» «За президента» высказались 69,9% участников опроса. Что ж, идея работала на усиление России – Советский Союз трещал по швам, Грузия уже объявила о выходе из него, Прибалтика была на очереди…

Поста вице-президента не предусматривалось. И вдруг Ельцин предлагает его ввести. Полагали – «под» Геннадия Бурбулиса, ближайшего соратника, но в итоге «вице» стал Александр Руцкой – летчик, «афганец», Герой, способный привлечь «левый» электорат. Этот союз и обеспечил Ельцину победу уже в первом туре (57,3% голосов). (Всего два с небольшим года пройдет, наступит октябрь 93-го, по какие стороны баррикад окажутся Ельцин и Руцкой?)



Первый выбор



…НИКОГДА до этого россияне царя себе не выбирали. Было головокружение времени, восторг от фигуры Ельцина – «бунтаря», «опального», массовое желание показать «всей системе», что про нее думаем.

Прошло 15 лет. Как мы их прожили, – известно. Отношение к Ельцину у большинст­ва населения – по исконной российской схеме: «Полюбили – разочаровались – возненавидели».

С каким чувством сейчас оглядываться на тогдашние события?