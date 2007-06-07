//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Дети, бежавшие от грозы

70 лет назад в СССР начали прибывать первые пароходы с испанскими детьми

№ 23(57) от 07.06.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Дети, бежавшие от грозы
Пионерлагерь маленьких испанцев под Одессой. 1940 г.

 Однажды я попал на концерт творческих коллективов Испанского цент­ра в Москве. Удивительный был вечер. Щемящие мелодии, гитарные переборы, кастаньеты, яркие костюмы. Били каблучками девочки в пышных юбках из танцевального ансамбля, принаряженные немолодые люди заводили со сцены песни на испанском, и зал начинал подпевать.

 А сверху с большого портрета ласково улыбался король Хуан-Карлос I.

 Со свержения его деда, Альфонсо ХІІІ (1931 г.), началась череда событий, приведшая в 1936-м к мятежу Франко и гражданской войне – той, после которой в СССР оказались тысячи испанских детей. Прошли годы – и уже их потомки собрались сейчас в Центре.

Сыновья и дочери павших борцов

 В ПОЛИТИКЕ каждый шаг – продолжение предыдущего. Вряд ли, решив поддержать в испанской войне республиканцев, Сталин думал, что ему придется столкнуться с проблемой маленьких беженцев. Однако в 1937–1938 годах война все ожесточенней. Спасение испанских детей от бомбежек и голода превратилось уже, по сути, в международную гуманитарную акцию. Мы говорим о ребятах, оказавшихся в СССР, но вообще-то больше всего их приняла Франция (17 489 чел.). Активно принимали Ан­глия, Бельгия, Дания… Даже если не вспоминать, чем была тогда для нас Испания, – уклонение от такого рода помощи ударило бы по престижу страны. Тем более принять детей просило республиканское правительство.

 Осенью 1937 г. вышло постановление об организации первого специального детского дома для маленьких испанцев на Большой Пироговской в Москве.

В семью единую

 СКОЛЬКО всего таких детей оказалось в СССР? Согласимся с историком Андреем Елпатьевским, автором фундаментального исследования «Испанская эмиграция в СССР»: определить абсолютно точное число – нереально. Статистика – вещь зыбкая. Были ребята, сразу попавшие в детдома, и те, кто появился там позднее (например, приехал с родителями-эмигрантами и волею событий остался сиротой). Дети оказались разных возрастов (сначала оговаривалось: берем малышей от 5 до 13 лет, но, поскольку речь шла о спасении, в документах одним ребятам возраст завышался, другим занижался; в СССР это выяснилось).

 С годами воспитанники подрастали, уходили в вузы, техникумы, ремеслухи, на заводы, попадали в тюрьмы (тоже случалось). Кто-то умирал. Кто-то погиб на фронте. Кто-то (хоть таких и немного) уехал еще до войны. Учет сбивался. Есть базовая цифра – около 3 тыс. человек. Плюс-минус сотня-две.

 Хорошо. Привезли. Накормили, разместили. А дальше?

Чьи вы, хлопцы, будете?

 ИСПАНСКИЙ исследователь А. Хенер, говоря о маленьких испанцах в СССР, употребил такой термин: СССР хотел этих детей «национализировать». В смысле – забрать в свою собственность? Заставить забыть о корнях? Сделать обычными советскими гражданами? Понимайте как хотите, но любое толкование отчасти верно.

 Ведь поначалу вообще не было до конца ясно: что с ними делать? Считалось: берем временно, до победы республиканцев. А победил Франко. Ребята жили в детдомах, учились – но в качестве кого? Официально их называли то «эвакуированными», то «интернированными», а чаще просто «испанцами», не акцентируя статус. Франко же сразу по­требовал возвращения своих маленьких граждан: нечего им болтаться на чужбине, у многих дома – родители, родст­венники. Испанская компартия заявила о «прин­ципиальном отказе в выдаче детей (…) испанской реакции». Советское правитель­ство согласилось. Можно понять, учитывая время, – но в итоге, как справедливо отмечает А. Елпатьевский, «избежав «испанской реакции», почти три тысячи юных испанцев обречены были разделить судьбу своих российских сверстников, пережив все невзгоды войны, вторичной эвакуации, послевоенные трудности, прежде чем части их удалось, через 20–30 лет, уже взрослыми вернуться на родину».

 Так или иначе, потом была отдель­ная проблема: по достижении «детьми Испании» 16 лет убедить их принять советское гражданство. Соглашались не все и далеко не сразу.

Смерть Хосе Диаса

 ВОПРОС о правовом статусе не второстепенный. Мемуаристы вспоминают: до войны испанские детдомовцы жили здесь неплохо. К ним относились с неподдельной симпатией, к их услугам были Артек, Мисхор... Но вот – Отечественная.

 Нет, никого не бросили, детдома эвакуировали. А дальше... Где-то оказывался толковый директор, более или менее внимательное местное начальство: вот вам крыша над головой, земля под огород – выживайте. Но так везло не всем. Цитаты из сообщений представителей ВЦСПС и Наркомпроса, из писем в ЦК ИКП говорят сами за себя (речь идет о разных дет­домах, раскиданных по Союзу).

 «Голод и туберкулез создают ужасные опустошения среди детей...», «голод принудил детей к кражам, Саратов подвергается набегам банды воров, состоящей из испанских детей...», «чесотка, завшивленность», «спят на полу»… «Бывший директор и его заместители призваны в армию, остальные сотрудники почти все сбежали», «Луис Фернандес умер, Дионисио Карабилья при смерти»… И так далее.

 Но, простите, разве наши детдомовцы жили легче? Однако испанцы не были «нашими». Их сюда привезли, потом отказались выпустить в более сытые края – а в итоге... Эту коллизию мучительно переживали многие испанцы – и юные, и взрослые.

 Одна из загадок тех лет – смерть в 1942 г. Генерального секретаря ИКП Хосе Диаса. Почти вся испанская эмиграция была убеждена: самоубийство. Причин называлось много и среди них такая: к физическим мукам (Диас давно болел) добавились моральные. Не мог вынести, что дети, при его участии оказавшиеся в СССР, сейчас находятся в столь трагическом положении.

 В 1944 г. СНК СССР принял По­становление «Об улучшении работы дет­ских домов для испанских детей, находящихся в СССР».

Национальный характер

 ПСИХОЛОГИ говорят: национальный характер – вещь сколь и недоказуемая (в каждом отдель­ном случае), столь и неопровержимая. Эту мысль вспоминаешь, читая характеристики советских педагогов на испан­ских воспитанников. Сделать русских (украинцев, белорусов и т.д.) из темперамент­ных южан, боюсь, не вышло бы ни у кого. Наряду с положительными оценками, отмечается:

 «Элементы экспансивности, доходящие до состояния аффекта, испанцами рассматриваются как явление национальное», «своеволие, граничащее с анархизмом, индивидуализм», «учителя, особенно те, которые впервые работали с испанскими деть­ми, теряли голову: поражала распоясанность в обращении с взрослыми». При этом: «большое желание получить высшее образование», «искреннее желание вернуться на родину, к родителям, специалистом»…

Где твой дом?

 СДЕЛАТЬ русских, может, и не удалось. А вот сделать советских людей – в хорошем смысле слова! – из многих испанских воспитанников удалось вполне. Это стало очевидным, когда после смерти Сталина испанцев стали потихоньку выпускать из СССР. Постепенно домой уехала примерно половина бывших дет­домовцев (еще раз: мы говорим именно о них, а не о «советской» испанской эмиграции в целом; ее судьбы – отдель­ная тема). Но ведь половина – осталась! Осталась, потому что уже считала эту землю родной, пустила корни. Кто-то дошел до замминистра, кто-то стал крупным ученым. Да вспомните хотя бы спорт: Харламов (мать – испанка), баскетболист Хосе Бирюков, Виктор Лаго Родригес (прыжки в воду), знаменитый торпедовец Гомес…

 Потом выезд стал совсем свободным. Я говорил с разными «детьми Испа­нии», но так и не услышал единой оценки прошлого. Одни психовали: «Почему меня оторвали от родины? Я у вас всегда мечтал об Испании и, когда в 60-е приехал, – наконец обнялся с братьями! Они уже имели дома, машины – а ведь такие же заводские работяги, как я». Другие улыбались: «Нет, съездил и понял: не могу без России». Все индивидуально, и спорам не будет конца.

 Но для нас… Когда на северном лугу из семечка, случайно занесенного давно забытым ветром, вдруг расцветает яркий, нездешний цветок – он так радует глаз!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//В мире

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Помпео подтвердил, что США намерены работать над возвращением формата G8

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в минувший вторник подтвердил, что Вашингтон намерен работать над возвращением к формату "Большой восьмерки" (G8) с участием России.

//В мире

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Коломойский озвучил возможное условие переизбрания Зеленского на второй срок

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал, при каком условии Владимир Зеленский может рассчитывать на второй президентский срок. По данному вопросу бизнесмен высказался в разговоре со СМИ.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

Стали известны самые богатые российские семьи

Стали известны самые богатые российские семьи

Первое место в рейтинге, составленном одним из изданий, заняла семья Гуцериевых. Журналисты оценили состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких в 5,65 млрд долларов.

//Спорт

«Боже мой, я весь в мурашках!» Топ-5 наших спортивных побед, о которых невозможно забыть

«Боже мой, я весь в мурашках!» Топ-5 наших спортивных побед, о которых невозможно забыть

Спорт – это всегда про эмоции. Волнение и напряжение спортсменов перед выходом на площадку проносится по трибунам колоссальной энергетикой. Она подогревает интерес зрителей и разгоняет кровь по венам болельщиков. В противовес чему выступает спокойствие тренерского состава

//Шоу-бизнес

Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

Елена Корикова продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах

47-летняя российская актриса Елена Корикова опубликовала новую фотографию на своей страничке в социальной сети. Звезда сериала "Бедная Настя" продемонстрировала идеальные ноги в мини-шортах.

//Новости партнеров

//Здоровье

Названы восемь признаков приближающейся смерти

Названы восемь признаков приближающейся смерти

Обозначены признаки, которые свидетельствуют о приближающейся смерти человека. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном сегменте интернета.

//Происшествия

Один человек погиб в ходе аварии на МКАД

Один человек погиб в ходе аварии на МКАД

В ночь на среду, 28 августа, на Московской кольцевой автодороге в районе Носовихинского шоссе случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, в результате аварии погиб человек.

//Новости СМИ2

//Общество

РБК назвал объем секретных расходов России

РБК назвал объем секретных расходов России

Государство тратит на закупку вооружений и технологий около 5,3% ВВП. В позапрошлом году эта сумма составила 4,9 триллиона рублей. Об этом рассказывает РБК.

//Происшествия

СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске

СМИ: Названа вероятная причина обрушения стены здания в Новосибирске

В экстренных службах огласили возможную причину обрушения стены двухэтажного здания в Новосибирске. ЧП произошло утром в среду, 28 августа. На данный момент известно об одном погибшем.

//Общество

В грядущие выходные в Москву вернется настоящий июль

В грядущие выходные в Москву вернется настоящий июль

В грядущие выходные жителей Москвы и гостей столицы ожидает по-настоящему июльская погода. Соответствующую информацию предоставила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

//Здоровье

Способные вызвать остановку сердца лекарства назвали специалисты в сфере медицины

Способные вызвать остановку сердца лекарства назвали специалисты в сфере медицины

Специалисты в области медицины рассказали, какие лекарственные препараты способны вызвать остановку сердца. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в российской блогосфере.

//Общество

Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

Перед новым учебным годом, Министерство просвещения разработали и направили в регионы так называемый, «моральный кодекс» нет не строителя коммунизма, его мы уже давно строить перестали, а педагогов

//Здоровье

Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения

Девять способов дожить до 100 лет перечислили эксперты в области здравоохранения

Специалисты в области здравоохранения назвали девять способов дожить до 100 лет. Соответствующая информация содержится в материале, появившемся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Новости партнеров

//В мире

В Крыму прокомментировали условия Курта Волкера для возвращения России в G8

В Крыму прокомментировали условия Курта Волкера для возвращения России в G8

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в среду, 28 августа, оценил условия специального представителя США по Украине Курта Волкера для возвращения России в формат "Большой восьмерки".

//Общество

Мало у кого теперь будет профессия на всю жизнь. Спрос постоянно меняется

Мало у кого теперь будет профессия на всю жизнь. Спрос постоянно меняется

В каком российском городе больше всего бедных? Как нетрудно догадаться, в Москве. В столице запущена пилотная программа до 2020 г. по повышению доходов малоимущих семей, которая затронет 250 тыс. человек.

//Происшествия

Из квартиры в центре Москвы похитили часы за два миллиона рублей

Из квартиры в центре Москвы похитили часы за два миллиона рублей

Из квартиры бизнесмена в центре Москвы неизвестный злоумышленник похитил часы за два миллиона рублей. Соответствующую информацию утром среду предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

//Общество

Советская власть боролась с неграмотностью, сейчас борются за деньги родителей

Советская власть боролась с неграмотностью, сейчас борются за деньги родителей

В России насчитывается более 15 млн школьников и более 1 млн учителей-предметников. Старшекласснику требуется около 30 томов учебников, а идея идти в ногу со временем, просто скачав их в электронный ридер, во многих школах почему-то встречает сопротивление.

//Шоу-бизнес

Певица Валерия поделилась нежным снимком с мамой

Певица Валерия поделилась нежным снимком с мамой

Известная российская певица Валерия в минувший вторник, 27 августа, поделилась с поклонниками нежным снимком с мамой, младшим сыном и его возлюбленной. Поклонники пришли в восторг от фотографии.

//Авиа, ж/д транспорт

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Житейские советы посетителям МАКС-2019

Если вы мечтаете с утра до вечера наслаждаться лётной программой, то три заключительных дня именно то, что нужно. Вторник, среда, четверг – бизнес-дни. Программа полётов компактная, начинается после обеда. Но зато есть возможность не спеша обойти экспозицию, побродить и полюбоваться самолётами и вертолётами на статической экспозиции.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Врачи бегут, министры хорошеют
2

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет
3

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
4

Как правильно пить воду
5

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры