В поисках лучшей Долли

И менно после этого языки мира обогатились понятием «клон» и словосочетанием «овечка Долли» – по имени героини сенсации. Сама Долли к тому времени уже благополучно существовала почти полгода.

Впрочем, благополучно ли? Бессловесная тварь, Долли не могла рассказать о своем самочувствии. Теперь не расскажет вовсе – скончалась 14 февраля 2003 г. Диагноз – опухоль в легких. Конечно, эта сволочная хвороба в любом возрасте может прицепиться, но знатоки прикинули: овцы живут 11–12 лет, Долли не дотянула до семи. Вдобавок ее мучил артрит – стариковская болезнь. Родилась версия: Долли появилась от донора (донорши) шести лет, значит, едва родившись, начала как бы нагонять положенный возраст. Иначе говоря – стремительно стареть.

Видимо, доля истины тут есть. Не зря создатели Долли осторожно констатировали, что клетки донора не могли приспособиться к возрасту нового существа. Но науку остановить нельзя. Японцы уже всерьез мечтают клонировать мамонта. В США недавно был скандал: Ассоциация производителей молочных продуктов выступила с протестом против предполагаемого решения правительства разрешить продавать молоко и мясо клонированных коров. Дескать, общество к таким животным относится настороженно, покупатель, не в силах разобраться, вообще перестанет брать молоко и говядину. Но попутно выяснилось: в Америке уже больше ста крупных рогатых клонов.

Понятно, однако, что дело не в овцах и не в коровах. Сразу после известия о Долли все ахнули: эдак и человека можно?

Нельзя! – сразу заявили свя щеннослужители разных конфес сий. Негоже людям вмешиваться в дела божьи и сознательно штамповать искусственных особей. Генетики осторожнее. Пока нельзя – заявляют они, ссылаясь на еще не совершенные научно-­технологические возможности.

В России временный мораторий на эксперименты с репродуктивным клонированием человека истекает в нынешнем мае. Что дальше?

– Скорее всего, он будет прод­ лен, – заявил «АН» член-корреспондент РАН, представитель России в руководящем комитете по биоэтике Совета Европы Борис ЮДИН.

– Хорошо, допустим, Россия и другие цивилизованные страны сознательно пошли на самоограничение в подобных исследованиях. Но полно государств, которые плевали на любые запреты. Возьмут и продолжат…

– Маловероятно. Во-первых, сами эксперименты очень дорогостоящие. Во-вторых, требуют серьезной научной школы. Не так много ученых, способных вести подобные работы.

– Мы говорим про морально-этические проблемы. Но все не так однозначно. Существуют бездетные пары. Есть матери, потерявшие ребенка и мечтающие его возродить. Болезни, для излечения которых нужны новые органы…