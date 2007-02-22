В поисках лучшей Долли

Именно после этого языки мира обогатились понятием «клон» и словосочетанием «овечка Долли» – по имени героини сенсации. Сама Долли к тому времени уже благополучно существовала почти полгода.
Впрочем, благополучно ли? Бессловесная тварь, Долли не могла рассказать о своем самочувствии. Теперь не расскажет вовсе – скончалась 14 февраля 2003 г. Диагноз – опухоль в легких. Конечно, эта сволочная хвороба в любом возрасте может прицепиться, но знатоки прикинули: овцы живут 11–12 лет, Долли не дотянула до семи. Вдобавок ее мучил артрит – стариковская болезнь. Родилась версия: Долли появилась от донора (донорши) шести лет, значит, едва родившись, начала как бы нагонять положенный возраст. Иначе говоря – стремительно стареть.
Видимо, доля истины тут есть. Не зря создатели Долли осторожно констатировали, что клетки донора не могли приспособиться к возрасту нового существа. Но науку остановить нельзя. Японцы уже всерьез мечтают клонировать мамонта. В США недавно был скандал: Ассоциация производителей молочных продуктов выступила с протестом против предполагаемого решения правительства разрешить продавать молоко и мясо клонированных коров. Дескать, общество к таким животным относится настороженно, покупатель, не в силах разобраться, вообще перестанет брать молоко и говядину. Но попутно выяснилось: в Америке уже больше ста крупных рогатых клонов.
Понятно, однако, что дело не в овцах и не в коровах. Сразу после известия о Долли все ахнули: эдак и человека можно?
Нельзя! – сразу заявили священнослужители разных конфессий. Негоже людям вмешиваться в дела божьи и сознательно штамповать искусственных особей. Генетики осторожнее. Пока нельзя – заявляют они, ссылаясь на еще не совершенные научно-технологические возможности.
В России временный мораторий на эксперименты с репродуктивным клонированием человека истекает в нынешнем мае. Что дальше?
– Скорее всего, он будет продлен, – заявил «АН» член-корреспондент РАН, представитель России в руководящем комитете по биоэтике Совета Европы Борис ЮДИН.
– Хорошо, допустим, Россия и другие цивилизованные страны сознательно пошли на самоограничение в подобных исследованиях. Но полно государств, которые плевали на любые запреты. Возьмут и продолжат…
– Маловероятно. Во-первых, сами эксперименты очень дорогостоящие. Во-вторых, требуют серьезной научной школы. Не так много ученых, способных вести подобные работы.
– Мы говорим про морально-этические проблемы. Но все не так однозначно. Существуют бездетные пары. Есть матери, потерявшие ребенка и мечтающие его возродить. Болезни, для излечения которых нужны новые органы…
– Начнем с того, что опыты с клонированием отдельных органов для нужд трансплантологии не запрещены. Бездетные пары, матери, потерявшие ребенка?.. Но сегодня наука может предложить другие пути решения их проблем. Давайте помнить: Долли появилась после более чем двухсот попыток. То есть, грубо говоря, чтобы родился один удачный ребенок-клон, на свет должно появиться двести… скажем так, непонятно кого. Кто возьмет на себя ответственность за эти существа? Что с ними делать? Да и будет ли «удачный» ребенок нормальным? Поймите – мы еще очень многого не знаем. Десять с небольшим лет от рождения Долли – ничтожный срок! Давайте не спешить. Пройдет время, человечество обогатится новыми знаниями, общество уже не будет так обостренно относиться к этой проблеме – тогда и подумаем над ней.