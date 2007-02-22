Долг перед Иваном Денисовичем

И выше: «Я кончаю ее (книгу) в знаменательный, дважды юбилейный год (и юбилеи-то связанные): 50 лет революции, создавшей Архипелаг, и 100 лет от изобретения колючей проволоки».

В феврале 1967­го близилось забытое ныне событие – IV Съезд Союза советских писателей. Солженицын – уже опальный, изымаемый из библиотек – готовил письмо съезду. Требовал отмены цензуры, опровержения клеветы в свой адрес, протестовал против государственного давления на литературу. «Я спешил тогда, ожидая, что во взрыве своего письма писательскому съезду если и не погибну, то потеряю свободу писать и доступ к своим рукописям. Но так с письмом обернулось, что не только я не был схвачен, а как бы на граните утвердился. И тогда я понял, что обязан и могу доделать и доправить эту книгу»(из добавления 1968 г.). Работа над ­«ГУЛАГом» продолжилась. Книга начала выходить на Западе в конце декабря 1973 г. – и про драматические обстоятельства, вызвавшие решение автора срочно ее печатать (изъятие КГБ одного из экземпляров рукописи, самоубийство женщины, хранившей его), – читайте солженицынский же «Бодался теленок с дубом».

Сам «Архипелаг» в комментариях не нуждается. Это произведение из тех, которые Алесь Адамович называл «сверх-литературой». Не много можно вспомнить книг, которые крушили идеологию, фактически меняли бы ход истории

В «ГУЛАГе» автор не раз подчеркивает чувство братства с теми, кто прошел лагеря, чувство ответственности перед памятью тех, кто там сгинул. И после «выдворения» на Запад в феврале 1974­го Солженицын заявил: все гонорары от изданий и переизданий «Архипелага» пойдут на материальную помощь пострадавшим от репрессий в СССР. Так возник «Фонд Солженицына». Действует ли он сейчас?

«Аргументы неделі» связались с Наталь­ей Дмитриевной Солженицыной, женой писателя, с 1974 г. бессменно возглавляющей Фонд. Узнали вот что.

Фонд действует. Его «подопечные» (около трех тысяч человек) дважды в год получают от Фонда денежные переводы. Большинство – люди безвестные, имевшие некогда несчастье попасть в гулаговскую мясорубку. Принцип отбора: вот списки бывших узников (Фонд выявляет их в том числе через собесы), вот ответы этих людей на рассылаемые анкеты: когда сидел, сколько, по какой статье, какая сегодня пенсия, есть ли инвалидность, есть ли родня… Деньги должны прийти тем, кто наиболее в них нуждается.

Когда-то первую славу Солженицыну принес «Один день Ивана Денисовича» – горькое повествование об обычном зэке из деревенских мужиков. «Иванам Денисовичам» Фонд и стремится в первую очередь помочь.

Фонд Солженицына предоставляет ежегодные финансовые отчеты швейцарскому правительству. Почему швейцарскому? Но в 1974­м, после высылки, Солженицын находился именно там. В Швейцарии Фонд и регист­рировался. Швейцарцам все равно: что помощь бывшим русским политзэкам, что голодающим Африки. Вот организация, заявившая благотворительные цели. Хорошо, говорят швейцарцы, мы не против. Но, соглашаясь признать ваши цели гуманными и благотворительными, мы соглашаемся и недополучать в свою казну изрядные налоги. Так что, извините, будем проверять. Отчитываться придется за каждый раппен (сантим, цент, копейку).

Деньги Фонда идут не одним россиянам, но и украинцам, белорусам, эстонцам, да многим, – ГУЛАГ-­то был общим для всего Союза. Последние 5 лет объем трат превышает 15 млн. рублей в год. Средства расходуются не только на выплаты бывшим узникам. Есть «библиотечная программа» (книги для россий­ской глубинки), из Фонда финансируется литературная премия А. Солженицына. Это вообще – отдельный поворот темы: ведь поколение бывших узников уходит, раньше или позже встанет вопрос о новых целях.

Но сначала надо исполнить долг перед «Иванами Денисовичами».