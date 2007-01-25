//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Волки кушали друг друга

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Волки кушали друг друга

 

 

Подчистка географической карты

Интересно: а где к 1962 г. крамольные имена еще оставались? «Антипартийную группу» Хрущев разогнал в 1957 г. Город Молотов снова стал Пермью, Молотовск - Северодвинском, город Каганович - Новокаширском... Если что и существовало - то лишь случайно, может, в глубинке как рудимент.

И все же решение Совмина было закономерным. В октябре 1961 г. состоялся ХХII съезд КПСС. На нем Хрущев вновь так обрушился на «антипартийную группу», что и рудиментам места не оставалось.

Сдача в архив

Они уже не представляли опасности. Маленков сидел в Экибастузе директором электростанции. Молотов - послом в Монголии. Каганович - директором ГОКа в Асбесте. «Примкнувшего» Шепилова выперли в Киргизию. После съезда их размазали окончательно - исключили из партии, «стариков» отправили на небогатые (и неперсональные) пенсии, Шепилова - на низовую работу в Главное архивное управление. По сути, их всех «сдали в архив». Пусть молятся, что хоть не расстреляли, как при Сталине!

Почему Хрущев расправился с ними в 1957-м - ясно: политическая борьба. Но зачем, спустя четыре года, понадобилось добивать?

Историк Рой Медведев:

- Конечно, начало разоблачения Сталина - это ХХ съезд в 1956 г. Но знаменитый хрущевский доклад о культе личности был закрытым. Да, скоро страна уже все знала, вовсю шла реабилитация, недавние репрессированные возвращались домой -
но обо всем этом вслух не говорилось. После посмертной реабилитации отца я получил справку, небольшую компенсацию - и все, тема закрыта. А Хрущев уже взял на себя всю полноту власти. Но популярность Никиты Сергеевича падала, многие шаги - совнархозы, кукуруза, сокращение армии - вызывали недовольство, в том числе в партаппарате. И он сделал неожиданный шаг: вновь поднял сталинскую тему, обрушившись с уничтожающей критикой уже на Молотова, Маленкова, Кагановича и Ворошилова - ближайших сталинских соратников. Это был знак тем, кто ностальгировал о прошлом: не ждите, возврата не будет! Так или иначе, именно после ХХII съезда в стране начинают открыто говорить о сталинских преступлениях.

«Сказка о царе Никите»

Но это - высокая политика! В народных массах все воспринималось по-своему. И коль речь идет о борьбе с «антипартийной группой» - вспомним историю, о которой рассказывается в сборнике архивных документов «Крамола. Инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе».

В мае 1965 г. в Ростове-на-Дону в уборной близ одного из бараков некий бдительный товарищ подобрал листки с машинописным текстом самопальной переделки пушкинской «Сказки о царе Никите». Героем, понятно, был Хрущев. Бумажки были изорваны, помяты и «сильно запачканы фекалием», но бдительный товарищ текст переписал и послал в Генпрокуратуру, требуя найти и посадить автора-антисоветчика. А тот борьбу с «антипартийной группой» отображал, например, так: (...) Маленков с дороги сбился,/ Каганович заблудился,/ Влево Молотов свернул,/ А Шепилов к ним примкнул» - и далее столь же ехидно.

Но на дворе, напомним, стоял май 1965-го. Никита Сергеевич был уже снят со всех постов. Поэма потеряла актуальность, потому, видимо, автор и пустил ее на подтирку. Бдительному товарищу из Генпрокуратуры ответили: стихи направлены против Хрущева, следовательно, не являются антисоветскими.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

В МИД Польши предложили способ по "устрашению" России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович нашёл способ, как "испугать" Россию. По его словам, РФ несколько раз подумает, прежде чем направлять военные силы на территорию государства.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//Общество

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В Сочи готовятся к эвакуации жителей из-за ливней и смерча

В пятницу, 16 августа, в Сочи было объявлено штурмовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а также поднятия уровня воды в реках. В администрации города приготовились к эвакуации жителей.

//новости партнеров

//В мире

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Во Франции призвали наладить отношения с РФ раньше США

Экс-министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин заявил, что необходимо наладить отношения с Россией раньше Соединённых Штатов. По его словам, это нужно сделать до переизбрания Дональда Трампа.

//В мире

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Также приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

В Крыму случайно была запущена управляемая ракета

Стало известно, что Минобороны пытается взыскать более 45 миллионов рублей с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота за случайный запуск авиационной управляемой ракеты на аэродроме в Саках в Крыму.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Происшествия

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала об угрозах после видео с места ЧП

Одна из пассажирок, находившаяся на борту аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь", рассказала, что её видео с места происшествия вызвало гнев пользователей. Некоторые пожелали женщине поскорее умереть.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Российская власть замахнулась уже на право на жизнь

Еще одна попытка купить лекарство для ребенка-инвалида закончилась уголовным делом. Женщину зовут Лена, она заказала противосудорожный препарат «Фризиум» для своего сына с эпилепсией. Заказала по интернету, так как в России Фризиум не зарегистрирован. А на почте ее приняли следователи.

//Общество

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Жаркая погода в понедельник вернётся в Москву

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По его словам, в Москву вернётся жаркая погода.

//Новости СМИ2

//Общество

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

Как обворовывают инвалидов войны те, кто должны их защищать

За что воевали бывшие афганцы и участники других войн? Чтобы чиновничья тварь обкрадывала их, наживаясь на выделяемой из народных денег помощи инвалидам, которые нюхали порох и рисковали жизнью?

//Шоу-бизнес

У Ольги Бузовой новый роман?

У Ольги Бузовой новый роман?

Певец и бывший участник ток-шоу "Дом-2" Олег Майями рассказал об отношениях, которые его связывают с известной телеведущей Ольгой Бузовой. По его словам, он скучает по ней на расстоянии. Сейчас артист находится на отдыхе в Греции, а Ольга на Бали.

//Происшествия

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

В пятницу вечером, 16 августа, в Саратове на бульваре Героев Отечества маленький мальчик попал под колёса детского паровозика. Отмечается, что ребёнок выпал из транспортного средства во время движения.

//В мире

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия своих ВВС во время сближения с самолётом Шойгу

Испанцы раскритиковали действия ВВС страны за сближении своего истребителя в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны РФ Сергея Шойгу над водами Балтийского моря. Отмечается, что инцидент произошёл в среду, 14 августа.

//Происшествия

Москвич с помощью топора хотел погасить долг в банке

Москвич с помощью топора хотел погасить долг в банке

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который требовал от работников банка погасить его задолженность по кредиту, угрожая рот этом топором. Отмечается, что инцидент произошёл вечером в пятницу, 16 августа.

//Шоу-бизнес

"Шикарная пара", - в Сети оценили фотографию "счастливых" Галкина и Пугачёвой

"Шикарная пара", - в Сети оценили фотографию "счастливых" Галкина и Пугачёвой

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва поделилась с поклонниками романтическим снимком со своим супругом Максимом Галкиным на отдыхе. Влюблённая пара на снимке излучает позитивную и тёплую энергетику.

//Новости партнеров

//Общество

В Красноярске заявили, что во время лесных пожаров не погибло ни одно животное

В Красноярске заявили, что во время лесных пожаров не погибло ни одно животное

Более того, Министерство экологии региона констатирует прибавление популяции лесных зверей.

//Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Минувшей ночью в Одессе в отеле "Токио-Стар" произошёл крупный пожар. Отмечается, что в результате происшествия погибли 8 человек, ещё 10 пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

//Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.

//Общество

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену".

//В мире

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хотят купить США. О том, что Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal.

//Общество

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

20-летний Валерий Костенок был участником митинга в поддержку независимых кандидатов. За пластиковую бутылку, которую он кинул в полицейского, ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры