//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Конный портрет императрицы

Ломоносов и политический пиар его времени

№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Семён ЭКШТУТ ]

Конный портрет императрицы

19 ноября Россия отмечает 300-летие Михаила Васильевича Ломоносова. О значении этого человека для отечественной науки, культуры, для судьбы страны в целом можно говорить бесконечно. Но «АН» сегодня хотели бы напомнить один малоизвестный эпизод из его биографии и заметить: гениальность Ломоносова-учёного оценили лишь потомки. «Сильных мира тогдашнего» привлекали другие его таланты. Заметим: наш рассказ – во многом лишь версия. Но версия, опирающаяся на факты.

Подводы с деньгами

Популярный анекдот о Ломоносове: в 1748 году императрица Елизавета Петровна за оду в честь очередной годовщины её восшествия на престол пожаловала славному пииту 2 тыс. рублей. Но казначейство выдало их мелкой медной монетой, и понадобилось несколько подвод, чтобы доставить премию автору на дом. Забавная подробность, благодаря которой история и запомнилась.

Но зададимся простым вопросом: почему именно за эту оду Елизавета заплатила так щедро? Более того! С того момента на Михаила Васильевича начинает сыпаться поток милостей, наград, выгодных заказов. Государыня оценила литературные достоинства произведения? Но литература Елизавету занимала меньше всего.

Давайте ещё раз перечтём ломоносовские строки: «Европа, утомленна в брани,/ Из пламени подняв главу,/ К тебе свои простёрла длани/ Сквозь дым, курение и мглу./ Твоя кротчайшая природа,/ Чем для блаженства смертных рода/ Всевышний наш украсил век,/ Склонилась для её защиты,/ И меч твой, лаврами обвитый, / Не обнажён, войну пресек».

О чём это?

Коммерческая война

Вспомним дату: 1748 год. Теперь гляньте нашу справку. В Европе шла «Война за австрийское наследство». Именно вхождение в неё России, марш через Польшу в Германию корпуса генерала Репнина, угроза появления русских на Рейне смешали все карты и вынудили враждующие стороны начать договариваться. В 1748 году они подписали Аахенский мир.

Достойная, славная страница нашей истории? Как посмотреть. Скажем даже жёстче – как подать.

«Война за австрийское наследство» не зря памятна лишь историкам. Это не какая-то из священных Отечественных войн, и Россия в данном случае не защищалась от внешнего агрессора. Просто так сложилась политическая конъюнктура. Решению поучаствовать в схватке предшествовала успешная русско-шведская война 1741–43 годов. Тогда Россия достигла определённых геополитических целей – шведы хотели вернуть часть Финляндии, утраченную при Петре, русские войска их разгромили, отбросили, обезопасили балтийские рубежи. Но дальше англо-голландско-австрийская коалиция предложила не останавливаться и ввязаться в абсолютно чужую для России драку – на коммерческих началах. «Субсидные конвенции» с Англией и Голландией предусматривали, какую компенсацию золотом Петербург получит за военные издержки, сколько тысяч фунтов стерлингов нам будет перечислено, если потребуется поход на Париж… Это – с одной стороны.

С другой – что ни говорите, именно русская армия положила конец восьмилетнему кровопролитию. Причём Россия даже «не обнажила меч» – корпус Репнина ещё только шёл по Польше, а в Европе уже сработал страх перед «северным медведем».

Однако тех, кого боятся, – не любят. В том числе сами же взывавшие о помощи. Очень скоро Петербург получил дипломатическую оплеуху. На подписание Аахенского мира (18.10.1748) Россию демонстративно «забыли» пригласить. Можно сказать, напомнили известную пословицу про кувшинное рыло и калашный ряд.

Умение себя подать

Слово «пиар» (от англ. public relations, PR) вошло в русский язык уже в наши дни. Но не надо думать, что самого этого искусства в былые времена не знали.

Пиар, если современным научным языком, – «технологии создания и внедрения образа объекта (идеи, товара, фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни». Применительно к нашему случаю речь шла вот о чём.

Ситуация, в которой оказалась Россия (и Елизавета как её олицетворение) в 1748 году, была двойственной. Противники могли упирать на мотивы, по которым мы согласились участвовать в этой войне. Официальный Петербург имел полное право заявить: не мотивы важны, а то, что мы принесли Европе мир! А далее, если говорить современным языком, для защиты имиджа страны надо было применить такие информационные технологии, чтобы в «ценностном ряду социальной группы» (отечественное и международное общественное мнение) «в качестве необходимого образа» закрепилось: дипломатическое поражение Елизаветы – всё равно её нравственная победа.

Тут и понадобился Ломоносов.

Чеканной строкой

Была ли его оценка событий собственной и искренней? Или возникла под влиянием благосклонных к поэту влиятельных вельмож – Шувалова, Разумовского, Воронцова? Можно спорить. Но именно в этот период в ломоносовских одах к императрице (а оды – всегда поэтический отклик на текущие события) мы встречаем такие, например, строки: «Воюет воинство твоё против войны…» Или «Тобой побеждены и спасены соседы…» Или высказанное от лица Елизаветы позже, в 1757-м: «Шестнадцать лет нося порфиру, /Европу я склоняла к миру/ Союзами и страхом сил...»

У поэтов есть особый дар – в яркой, запоминающейся форме донести нужную мысль. Ломоносов в данном случае работал на отечественную аудиторию. Его чеканные формулировки откладывались в памяти, формировали главную идею: мы спасли Европу. Сегодня бы сказали, что Михаил Васильевич придумывал нужные политическо-рекламные слоганы.

Кисть живописца

Теперь – об аудитории зарубежной. Как донести ту же мысль до высокомерной, за­­мкнутой на своих проблемах, а в отношении к России помнящей недоброе, но забывающей хорошее Европы? В эпоху, когда нет развитых СМИ, Интернета?

Но всегда есть «визуальный образ» – то, что можно увидеть. Живописное полотно – вот телевизионная картинка того времени.

Сегодня лексика, которой изъяснялись Ломоносов, его современники, кажется архаичной, даже чуть смешной. Используемые образы, аналогии – тоже. Но ведь это эпоха барокко. Её эстетика, метафоры, условные знаки тогда были понятны каждому образованному человеку, где бы он ни жил (а на необразованных Ломоносов и не ориентировался).

Взгляните на иллюстрацию к нашему тексту. Это фрагмент«Конного портрета императрицы Елизаветы Петровны со свитой». Написан, предположительно, в начале 1750-х и принадлежит, скорее всего, кисти Каспара Георга Иосифа фон Преннера – придворного живописца Елизаветы.

Ломоносов и Преннер были лично знакомы. Преннер написал портрет поэта (не сохранился, но известные нам изображения Ломоносова восходят именно к этому оригиналу). Так что логично предположить и, скажем так, консультации Ломоносова при работе над «Конным портретом».

Картина полностью – многофигурная композиция: всадники на фоне битвы. Елизавета в центре, на некотором возвышении, она окружена многочисленной свитой, облачена в латы. Чины свиты держат шпаги наголо – кажется, ждут сигнала, чтобы ринуться в бой. Но шпага государыни – в ножнах (Преннер буквально запечатлел метафору Ломоносова). При этом, повинуясь указующему персту императрицы, к воюющим внизу людям летят два орла. Один – в императорской короне и со скипетром, другой – с золотым императорским вензелем и оливковой ветвью в клюве. Оливковая ветвь – традиционный символ мира.

Заказывал картину граф Михаил Воронцов, вице-канцлер империи, «главный» по тайным дипломатическим войнам – и один из покровителей Ломоносова. Предполагалось, что на её основе Преннер напишет большое полотно, которое будет демонстрироваться западным дипломатам или, возможно, станет подарком кому-то из европейских монархов. Почему дело заглохло? Это отдельный разговор: изменились политические реалии, потом уехал из Петербурга художник… А там и актуальность отпала.

Своя миссия

Кто-то из читателей, возможно, поморщится: Ломоносов – наш гений, а вы делаете его каким-то «членом пиар-команды» в давно забытых дипломатических интригах XVIII века. Увы! Реальному Михаилу Васильевичу при жизни приходилось заниматься не только высокой интеллектуальной работой. Он и фейерверки устраивал, и сценарии каких-то «машкерадов» сочинял… И вообще понимал: власти нет дела до абстрактных теоретических умствований и «приращения наук». Иногда она может дать деньги на «приращение художеств» – если ощутит от этого практическую пользу. Вот и соглашался играть свою, не очень заметную, но активную роль в замысловатой политической игре, которая постоянно велась при царском дворе. Таковы были условия, их приходилось принимать.

Но Ломоносов всегда сознавал, что его миссия в этом мире – иная.

Война за австрийское наследство (1740–1748)

После смерти австрийского императора Карла VI все земли дома Габсбургов должны были перейти к его дочери Марии Терезии. Однако её права стали оспаривать государи Баварии, Саксонии и Испании, находившиеся в родстве с Габсбургами. Король Пруссии Фридрих II, вопреки ранее заключённым международным договорам, воспользовался сложившейся политической конъюнктурой и решил отторгнуть у Австрии Силезию. Против Австрии выступила также её давняя соперница на континенте – Франция, заключившая военный союз с Баварией и привлекшая на свою сторону Пруссию и Саксонию. К антиавстрийской коалиции присоединились короли неаполитанский, сардинский, шведский и некоторые мелкие государи Германии.

Австрию поддержали главные торговые соперницы Франции – Англия и Голландия. К ним с 1747 года примкнула Российская империя.

Это была крупная европейская война, причём боевые действия велись не только в Европе, но и в Индии, Америке, на суше и на море. Присоединение России к одной из враждующих сторон резко изменило расклад сил и ускорило заключение мира.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Накануне ее показали журналистам. Корреспондент АН прогулялся по закоулкам базы и увидел секрет неуязвимости боевиков.

//В мире

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

//Политика

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

//Здоровье

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Эксперты в сфере здравоохранения раскрыли секреты лечения гипертонии без медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении журналистов.

//В мире

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Соединенные штаты Америки объявят о новых "существенных" санкциях, направленных против Ирана, в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

//Новости партнеров

//Криминал

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

//Экономика

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украинская сторона на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия-ЕС-Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

//Новости СМИ2

//Непознанное

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание Popular Mechanics.

//Общество

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Основываясь на результатах исследований, эксперты назвали процент от прежнего дохода, позволяющий обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию по окончании трудовой деятельности.

//Здоровье

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

//Экономика

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные американского Минфина.

//Криминал

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

//Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи опубликовано на сайте президента.

//Новости партнеров

//Здоровье

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

//Политика

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
2

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
3

В Подмосковье чиновники подключают общественные организации для рейдерства
4

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
5

Александр Калягин прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры