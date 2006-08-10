«Значит, нужные книги ты в детстве читал…»

ЭТИ строки Владимира Высоцкого - из песни, прозвучавшей в фильме «Айвенго» по роману Вальтера Скотта. Мечи, рыцарские поединки, мужест­во, честь - во все времена у мальчишек будет захватывать дух над книгами Скотта. Впрочем, только ли у мальчишек? Нобелевский лауреат Уильям Фолкнер называл его любимым писателем. Любил Скотта и Пушкин. В принципе, сюжет «Капитанской дочки» во многом повторяет сюжет «Роб Роя» или «Протестантов», просто на русской почве.

Сэр Вальтер Скотт родился 15 августа 1771 г. в Эдинбурге. Он был сыном состоятельного шотландского юриста и пошел по отцов­ским стопам. В 1792 выдержал в Эдинбургском университете экзамен на звание адвоката, к 1806 стал секретарем суда. Параллельно занялся собиранием народных шотландских баллад, сочинял стихи и поэмы в духе модного тогда романтизма.

Скотт обожал розыгрыши и мистификации. В 1814 г. он анонимно издал роман «Уэверли». Успех был оглушительным. И до 1827 г. все его книги выходили за подписью «Автор Уэверли».

Мы знаем Скотта-романиста, но он был и известным историком, литературоведом. Полностью его наследие составляет пятьдесят томов. Но имелось у сэра Вальтера еще одно увлечение, которое он считал более важным, чем литература. Скотт посадил за свою жизнь тысячи дубов, тополей, саженцев лесного орешника, три тысячи ракит, столько же шотландских вязов и конских каштанов, две тысячи кустов шиповника, сто тысяч берез. «Мои дубы переживут мои лавры», - утверждал он.

Умер Скотт в Аббатсфорде 21 сентября 1832 года.