Благодарность от команданте
13 августа – 80 лет Фиделю Кастро
№ 13(13) от 03.08.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ТАКИМИ свидетелями не обязательно оказываются генералы, офицеры спецслужб, дипломаты. Юрий Михайлович ЛАВЫРЕВ, про которого рассказала «Аргументам і времени» воронежская журналистка Ирина Ромак, - главврач психоневрологической больницы «Танцырей» в Борисоглебском районе. Но это сейчас, а в далеком 1962-м...
То, что на Кубе во время Карибского кризиса были наши ракетчики, военные моряки - известно. Лавырев служил в... сказать бы «в спецназе», только был ли тогда спецназ как отдельный род войск? Его подразделение называлось нейтрально - «Команда-10». Требования к отбиравшимся сюда предъявлялись нешуточные: безупречная биография, физическая подготовка, навыки самбо, умение прыгать с парашютом, стрелять из любых положений и, самое сложное, испанский язык. Как выучить его за отведенные 2,5 месяца? Ни днем ни ночью не снимались наушники, из которых лилась темпераментная испанская речь. Кстати, Юрий Михайлович до сих пор довольно бойко говорит по-испански.
На Кубу их переправляли тайно, в гражданской одежде на пассажирских кораблях. «Местная проамериканская пропаганда объявила коммунистов порождением дьявола, потому на берегу кубинцы первым делом щупали наши головы - искали рога (раз черти, должны быть с рогами!)» Всех тут же переодели в кубинскую форму, дали кубинские документы, поэтому, если ребята гибли, их хоронили под кубинскими именами. По воспоминаниям Лавырева, на Кубе должно быть три больших русских кладбища: под Гаваной, в городе Санта Клара и в Сантьяго-де-Куба.
Фельдшер войск стратегического назначения Юрий Лавырев служил в горах Съерра-Маэстро. Часть располагалась в 160 км от американской базы «Гуантанамо», оттуда постоянно делали вылазки диверсанты. Гибло мирное население, на растяжках подрывались наши солдаты, бывало, американцы их просто расстреливали в упор: «Ребята пошли купаться, пока голые плескались, подобрались автоматчики. Погибло 18 человек. Шли настоящие боевые действия», - вспоминает Лавырев. Как-то ему самому пришлось обезвреживать диверсантов, пытавшихся взорвать госпиталь. Одного положил на месте, второго взял в плен. Был награжден орденом «Знак почета».
С Кастро Лавырев встретился в феврале 1963 года. Над Кубой пронесся ураган «Флора». «Мы на вертолетах снимали людей с крыш и деревьев. Из-за сильного ветра один из пилотов не справился с управлением - машина разбилась. Вечером собрались помянуть погибших. Тут открывается дверь, входит Фидель. Следом заносят ящик рома. Каждому пожал руку, подарил всем по своей фотографии». Помнит Лавырев и Че Гевару - пришлось оказывать помощь, когда того прихватил приступ астмы.
Недавно Юрий Михайлович получил приглашение приехать в Гавану на вручение медали за участие в боевых действиях во время Карибского кризиса. Заодно - подлечиться на знаменитом курорте Варадеро. Власти Кубы не забывают бывших союзников.
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