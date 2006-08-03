Благодарность от команданте

ТАКИМИ свидетелями не обязательно оказываются генералы, офицеры спецслужб, дипломаты. Юрий Михайлович ЛАВЫРЕВ, про которого рассказала «Аргументам і времени» воронежская журналистка Ирина Ромак, - главврач психоневрологической больницы «Танцырей» в Борисоглебском районе. Но это сейчас, а в далеком 1962-м...

То, что на Кубе во время Карибского кризиса были наши ракетчики, военные моряки - известно. Лавырев служил в... сказать бы «в спецназе», только был ли тогда спецназ как отдельный род войск? Его подразделение называлось нейтрально - «Команда-10». Требования к отбиравшимся сюда предъявлялись нешуточные: безупречная биография, физическая подготовка, навыки самбо, умение прыгать с парашютом, стрелять из любых положений и, самое сложное, испанский язык. Как выучить его за отведенные 2,5 месяца? Ни днем ни ночью не снимались наушники, из которых лилась темпераментная испан­ская речь. Кстати, Юрий Михайлович до сих пор довольно бойко говорит по-испански.

На Кубу их переправляли тайно, в гражданской одежде на пассажирских кораблях. «Местная проамериканская пропаганда объявила коммунистов порождением дьявола, потому на берегу кубинцы первым делом щупали наши головы - искали рога (раз черти, должны быть с рогами!)» Всех тут же переодели в кубинскую форму, дали кубинские документы, поэтому, если ребята гибли, их хоронили под кубинскими именами. По воспоминаниям Лавырева, на Кубе должно быть три больших русских кладбища: под Гаваной, в городе Санта Клара и в Сантьяго-де-Куба.

Фельдшер войск стратегического назначения Юрий Лавырев служил в горах Съерра-Маэстро. Часть располагалась в 160 км от американской базы «Гуантанамо», оттуда постоянно делали вылазки диверсанты. Гибло мирное население, на растяжках подрывались наши солдаты, бывало, американцы их просто расстреливали в упор: «Ребята пошли купаться, пока голые плескались, подобрались автоматчики. Погибло 18 человек. Шли настоящие боевые действия», - вспоминает Лавырев. Как-то ему самому пришлось обезвреживать диверсантов, пытавшихся взорвать госпиталь. Одного положил на месте, второго взял в плен. Был награжден орденом «Знак почета».

С Кастро Лавырев встретился в феврале 1963 года. Над Кубой пронесся ураган «Флора». «Мы на вертолетах снимали людей с крыш и деревьев. Из-за сильного ветра один из пилотов не справился с управлением - машина разбилась. Вечером собрались помянуть погибших. Тут открывается дверь, входит Фидель. Следом заносят ящик рома. Каждому пожал руку, подарил всем по своей фотографии». Помнит Лавырев и Че Гевару - пришлось оказывать помощь, когда того прихватил приступ астмы.

Недавно Юрий Михайлович получил приглашение приехать в Гавану на вручение медали за участие в боевых действиях во время Карибского кризиса. Заодно - подлечиться на знаменитом курорте Варадеро. Власти Кубы не забывают бывших союзников.