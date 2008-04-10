//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Голубая зелень Красной планеты

Гавриил Тихов считал, что яблони на Марсе расти не могут. А вот морошка – вполне

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Голубая зелень Красной планеты
Г.А. Тихов

 ПОТОМУ условимся – мы не бросаем камень в Гавриила Адриановича Тихова. Он вообще-то не только марсианским ягелем славен. В практике астрономии есть «эффект Тихова – Нордмана», именем Гавриила Адриановича названы малая планета, кратеры на Луне и Марсе. И вообще наш рассказ – не история про шарлатанство, даже не история ошибки. Тут и слово «заблуждение» не самое подходящее. Просто был определенный уровень знаний. Исходя из него Тихов и выдвинул свою теорию. Которая в газетных сообщениях 1948 г. выглядела так.

Изучение растительности Марса

 «НА СЕССИИ научно-исследовательского института имени П. Лесгафта в Ленинграде заслушан интересный доклад известного советского астронома, директора обсерватории в Алма-Ате, члена-корреспондента Академии наук СССР Г.А. Тихова. Он является основоположником новой научной дисциплины – астроботаники.

 – В тех местах Марса, – говорит Г.А. Тихов, – где солнце ежедневно всходит и заходит, даже на экваторе, температура в течение суток колеблется от плюс 30 до минус 50 градусов. Однако в полярных странах Марса, где солнце не заходит в течение большей или меньшей части марсианского полугодия, температура меняется очень незначительно, оставаясь постоянно выше нуля. Вот эти-то полярные места и являются наиболее благоприятными для растительной жизни на Марсе. За год по земному исчислению растения здесь успевают зазеленеть, зацвести, отцвести и дать семена, затем прячутся в почву под листву предыдущих лет (...).

 Г.А. Тихов высказывает предположение, что растительность на Марсе должна быть низкорослая, прижимающаяся к почве. В основном это, вероятно, травы и кустарники зелено-голубого, голубого и даже синего цвета. Некоторые из них буреют и высыхают к середине лета, другие сохраняют свои зелено-голубые или голубые листочки и зимой. Некоторое сходство с марсианскими растениями, возможно, имеют наши можжевельник, морошка, мхи, лишаи, другие северные и высокогорные растения (…)».

Когда «моря» темнеют и светлеют

 ВСЮ жизнь Гавриил Тихов занимался Красной планетой и знал о ней все. Точнее, все, что мог знать ученый его времени.

 Было давно наблюдаемое явление: некоторые участки поверхности Марса (так называемые моря) на несколько месяцев темнели, потом светлели, потом опять... Объяснения выдвигались разные, в том числе такое: эти пространства покрыты растительностью, а значит – см. выше. Тихов был горячим приверженцем этой гипотезы. Имелся, правда, контрдовод: а может ли вообще существовать флора в условиях марсианского климата? Тихов предложил исходить из земных аналогий. На Земле тоже есть места для жизни малопригодные, – тундра, высокогорье. Низкие температуры, нехватка кислорода… Но живут же и здесь какие-то растения! Так давайте посмотрим – какие, за счет чего, как приспособились к экстремальным условиям. Это был стык ботаники и астрономии, потому Тихов предложил термин «астроботаника».

Астроботаник – не «ботаник»

 ОТЦА астроботаники вспоминают как корректного профессора, типичного питерского интеллигента. Хотя «ботаником» в нынешнем, попутном, значении этого слова (мямля, рохля) он не был. Говорят, мужчину делают мужчиной бедность, любовь, война и тюрьма. Если так – все эти университеты Тихов в жизни прошел.

 Мальчишкой он прочитал Фламмариона – и заболел астрономией на всю жизнь. Гимназию закончил с золотой медалью. Дальше – Московский университет, Сорбонна… Практику проходил в Медонской обсерватории у крупнейшего тогдашнего астронома Жюля Жансена. Одна из наблюдательных станций была развернута на вершине Монблана – Тихов дважды совершал восхождения. В 1899-м, чтобы отследить поток падающих звезд Леониды (явление, происходящее раз в 33,5 года), поднимался в ночное небо на воздушном шаре. Потом летал на шарах еще не раз – уже в Первую мировую, фотографируя германские окопы. В армию его призвали из знаменитой Пулковской обсерватории. Сюда Тихов и вернулся после революции, здесь работал до 1941-го.

Мировед

 ТО ЕСТЬ – нормальная карьера серьезного ученого. Но почему из всех марсианских теорий он выбрал самую, м-м-м… романтическую?

 А оправданно ли удивление? Эра-то докосмическая! Ответ на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» еще звучал неопределенно. О чем говорить! В 1877 г. итальянский астроном Скиапарелли заметил на Марсе четкие прямые линии. Предположил: это искусственные оросительные каналы. Но раз есть каналы – значит, есть и вода? И те, кто каналы прокладывал? И замысел, ради которого прокладывались? И соответствующие организация труда, уровень техники?.. Это все обсуждалось совершенно серьезно, идея завладела умами виднейших писателей и ученых. Вспомним Герберта Уэллса, Софью Ковалевскую, Алексея Толстого с его «Аэлитой», Александра Богданова, про которого писали в прошлом номере «АН»… Тихов же хотя бы без марсианских революций обходился.

 Кое-что, возможно, объясняет его участие в Русском обществе любителей мироведения (РОЛМ) академика Николая Морозова. Про Морозова – бывшего народовольца, узника Шлиссельбурга, человека уникальной судьбы и многих дарований – мы тоже рассказывали. Те, кто Морозова любит, говорят про энциклопедиста с новаторскими идеями. Кто не любит – про блистательного дилетанта, не получившего, увы, систематического образования и потому громоздившего фантастические теории. РОЛМ ставил целью распространение естест­венно-научных знаний, прежде всего астрономических, а заодно «заглядывал за горизонт» – интересовался телепатией, Атлантидой, Шамбалой… Сам Морозов – предшественник Фоменко и Носовского с их «новой хронологией». Тихов дружил с Морозовым, возможно, разделял его взгляды. Если так – тут до астроботаники рукой подать.

 В 1930 г. в руки чекистов попал дневник одного из «мироведов». Среди прочего там были и записи личных разговоров с товарищами, в том числе о политике. Начались аресты. Взяли и Тихова. По счастью, через два месяца выпустили.

 В 1941-м он поехал в Казахстан наблюдать солнечное затмение. Уже шла война, Ленинград вскоре оказался в блокаде. Вернуться возможности не было.
А после 45-го выяснилось, что Пулково разбито бомбежками. Зато в Казахстане пожилого ученого с мировым именем приветили, предложили поднимать молодую казахскую науку. Дали жилье, работу, избрали в Верховный совет. Так и остался в Алма-Ате.

Странная компания

 В ГЛАЗАХ потомков Тихову не повезло еще и потому, что конец 1940-х – начало 1950-х – не лучшие годы для нашей науки. Его идеи не подтвердились, и Гавриил Адрианович спустя годы в памяти потомков невольно оказался персонажем почти из того же ряда, что Лысенко, Лепешинская, Бошьян, – этакий еще один советский лжеученый. Но, согласитесь, с ним все же другой сюжет.

 Хотя, конечно, то, что на Марсе нет ни морошки, ни можжевельника, выяснилось довольно скоро. Тихову повезло не дожить до краха своей науки – умер в 1960-м. Марсианские каналы оказались цепочками кратеров. Потемнения и посветления поверхности объяснились просто переносами больших масс пыли. Конец мечты?

 Но уже в наше время приходят сообщения: выяснилось, что вода на Марсе все-таки, похоже, имеется – только в виде льда и очень соленая. Значит, и возможность некой разновидности жизни – пусть на уровне бактерий – не исключена. Марсоходы шастают по Красной планете. Две крутые американские компании объявили о готовности инвестироваться в проект создания там человеческого поселения. А человеку – даже на Марсе – так хочется, чтобы под окном зеленел (или голубел?) какой-нибудь палисадничек! Растения же, говорят ученые, на Марсе можно развести – генномодифицированные.

 И будут там яблони цвести?

Отец астроботаники

 ТИХОВ Гавриил Адрианович (1875–1960) – русский астроном и астрофизик. Членкор АН СССР, академик АН Казахской ССР. Почетный член Американского астрономического общества. Лауреат двух премий Русского астрономического общества, премии Парижской академии наук. В 1897-м окончил Московский университет, продолжил образование в Сорбонне, работал в Медонской обсерватории (Франция). После возвращения в Россию в 1901-м преподавал в Москве и Екатеринославе. В 1906–1941 гг. работал в Пулковской обсерватории. В 1919-м организовал астрофизическое отделение в Государственном естественно-научном институте им. П.Ф. Лесгафта, возглавлял его в течение 30 лет. С 1941 г. жил в Алма-Ате, с 1947-го заведовал сектором астроботаники Академии наук Казахской ССР.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации, что глава США Дональд Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Единственный фактор сдерживания Украины от распада выявил российский политолог

Украинское государство до сих пор не распалось на части только из-за позиции российского руководства. Соответствующее заявление сделал Евгений Сатановский, отечественный политический эксперт.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

Опубликовано «пророчество Нострадамуса» о конце света из-за ядерного взрыва

В интернете опубликовали приписываемое французскому астрологу Нострадамусу предсказание о конце света, который должен произойти в 2250 году. Соответствующий материал появился в отечественной блогосфере.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Общество

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков.

//Здоровье

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Четыре кажущихся неопасными симптома инсульта головного мозга назвали медики

Специалисты в области медицины обозначили симптомы инсульта головного мозга, которые обычно не кажутся людям опасными. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся в блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы: Москва должна жестко ответить на отказ США в визах российской делегации

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник прокомментировал отказ руководства Соединенных Штатов Америки своевременно выдать визы членам российской делегации на Генеральную Ассамблею ООН.

//Общество

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Пенсионерам из сел Хабаровского края будут помогать мобильные бригады

Специальные автомобили теперь будут доставят пожилых жителей сел Хабаровского края в больницы и поликлиники. Для этого будут работать 12 мобильны бригад.

//Новости СМИ2

//Культура

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

СМИ утверждают, что Сергей Гармаш пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону

Утром во вторник, 24 сентября, в СМИ появилась информация о травме известного российского актера Сергея Гармаша. Согласно последней информации, артист пострадал в аэропорту Ростова-на-Дону.

//Спорт

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие еженедельнику «Аргументы недели» комментирует бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков.

//В мире

Землетрясение произошло у берегов Греции

Землетрясение произошло у берегов Греции

Утром во вторник, 24 сентября, стало известно, что у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,7. Соответствующую информацию сегодня предоставили сотрудники Геологической службы США (USGS).

//Общество

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Зачем российская власть сама готовит против себя революцию?

Власти в России сами готовят гражданскую войну. Ополчили против себя всех журналистов, когда арестовали Ивана Голунова. Ополчили против себя студентов, когда был арестован Егор Жуков. Ополчили против себя весь актёрский цех – арестован и получил 3,5 года тюрьмы Павел Устинов.

//В мире

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Латвийский астропсихолог: Энергия лежит в основе всего

Вчера, как утверждают астрологи, наступил день равноденствия – день равновесия! День, который в дальнейшем принесет много возможностей. Но многое зависит от нашего душевного состояния. Как «поймать за хвост» позитивные перемены? Специально для «АН» об изменениях рассказывает популярный латвийский астропсихолог Маргарита Андреевская.

//В мире

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Нескольким членам Совета Федерации не дали визы для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совфеда, в частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили визы и не смогут принять участие в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Ленобласти охотник попал в себя вместо утки

В Волоховском районе Ленобласти охотник выстрелил в себя вместо утки и был госпитализирован. Согласно последней информации, по факту случившегося проверку проводят сотрудники правоохранительных органов.

//Культура

Премия «Эмми» порадовала фанатов «Игры Престолов» и «Чернобыля»

Премия «Эмми» порадовала фанатов «Игры Престолов» и «Чернобыля»

В ночь с 22 на 23 сентября прошла церемония вручения премии «Эмми», которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара». В последние годы, с ростом популярности сериалов, как масштабного явления киноиндустрии, «Эмми» стала восприниматься намного серьезнее, чем раньше.

//Шоу-бизнес

Юрий Николаев призвал всех молиться за Анастасию Заворотнюк

Юрий Николаев призвал всех молиться за Анастасию Заворотнюк

Знаменитый российский телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк. Ранее СМИ сообщили, что у звезды выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

//Наука

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Исследователи раскрыли причину «стирания» мозгом сновидений после пробуждения

Определена причина того, что головной мозг человека стирает из памяти сновидения после пробуждения. Соответствующий механизм выявила некоторое время назад группа ученых из Японии и Соединенных Штатов.

//В мире

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате"

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате"

Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает на скорую встречу в "нормандском формате". Глава Украины подчеркнул, что ждет от этого мероприятия решения о сроках завершения конфликта в Донбассе.

//Культура

85-летнюю Софи Лорен раскритиковали из-за небрежного макияжа

85-летнюю Софи Лорен раскритиковали из-за небрежного макияжа

Всемирно известную актрису Софи Лорен, которой 20 сентября исполнилось 85 лет, раскритиковали за небрежный макияж. После своего дня рождения итальянская звезда появилась на официальном мероприятии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией
3

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
4

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
5

Пять неизлечимых болезней, которые страшнее онкологии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры