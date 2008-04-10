Голубая зелень Красной планеты

ПОТОМУ условимся – мы не бросаем камень в Гавриила Адриановича Тихова. Он вообще-то не только марсианским ягелем славен. В практике астрономии есть «эффект Тихова – Нордмана», именем Гавриила Адриановича названы малая планета, кратеры на Луне и Марсе. И вообще наш рассказ – не история про шарлатанство, даже не история ошибки. Тут и слово «заблуждение» не самое подходящее. Просто был определенный уровень знаний. Исходя из него Тихов и выдвинул свою теорию. Которая в газетных сообщениях 1948 г. выглядела так.



Изучение растительности Марса



«НА СЕССИИ научно-исследовательского института имени П. Лесгафта в Ленинграде заслушан интересный доклад известного советского астронома, директора обсерватории в Алма-Ате, члена-корреспондента Академии наук СССР Г.А. Тихова. Он является основоположником новой научной дисциплины – астроботаники.

– В тех местах Марса, – говорит Г.А. Тихов, – где солнце ежедневно всходит и заходит, даже на экваторе, температура в течение суток колеблется от плюс 30 до минус 50 градусов. Однако в полярных странах Марса, где солнце не заходит в течение большей или меньшей части марсианского полугодия, температура меняется очень незначительно, оставаясь постоянно выше нуля. Вот эти-то полярные места и являются наиболее благоприятными для растительной жизни на Марсе. За год по земному исчислению растения здесь успевают зазеленеть, зацвести, отцвести и дать семена, затем прячутся в почву под листву предыдущих лет (...).

Г.А. Тихов высказывает предположение, что растительность на Марсе должна быть низкорослая, прижимающаяся к почве. В основном это, вероятно, травы и кустарники зелено-голубого, голубого и даже синего цвета. Некоторые из них буреют и высыхают к середине лета, другие сохраняют свои зелено-голубые или голубые листочки и зимой. Некоторое сходство с марсианскими растениями, возможно, имеют наши можжевельник, морошка, мхи, лишаи, другие северные и высокогорные растения (…)».

Когда «моря» темнеют и светлеют



ВСЮ жизнь Гавриил Тихов занимался Красной планетой и знал о ней все. Точнее, все, что мог знать ученый его времени.

Было давно наблюдаемое явление: некоторые участки поверхности Марса (так называемые моря) на несколько месяцев темнели, потом светлели, потом опять... Объяснения выдвигались разные, в том числе такое: эти пространства покрыты растительностью, а значит – см. выше. Тихов был горячим приверженцем этой гипотезы. Имелся, правда, контрдовод: а может ли вообще существовать флора в условиях марсианского климата? Тихов предложил исходить из земных аналогий. На Земле тоже есть места для жизни малопригодные, – тундра, высокогорье. Низкие температуры, нехватка кислорода… Но живут же и здесь какие-то растения! Так давайте посмотрим – какие, за счет чего, как приспособились к экстремальным условиям. Это был стык ботаники и астрономии, потому Тихов предложил термин «астроботаника».



Астроботаник – не «ботаник»



ОТЦА астроботаники вспоминают как корректного профессора, типичного питерского интеллигента. Хотя «ботаником» в нынешнем, попутном, значении этого слова (мямля, рохля) он не был. Говорят, мужчину делают мужчиной бедность, любовь, война и тюрьма. Если так – все эти университеты Тихов в жизни прошел.

Мальчишкой он прочитал Фламмариона – и заболел астрономией на всю жизнь. Гимназию закончил с золотой медалью. Дальше – Московский университет, Сорбонна… Практику проходил в Медонской обсерватории у крупнейшего тогдашнего астронома Жюля Жансена. Одна из наблюдательных станций была развернута на вершине Монблана – Тихов дважды совершал восхождения. В 1899-м, чтобы отследить поток падающих звезд Леониды (явление, происходящее раз в 33,5 года), поднимался в ночное небо на воздушном шаре. Потом летал на шарах еще не раз – уже в Первую мировую, фотографируя германские окопы. В армию его призвали из знаменитой Пулковской обсерватории. Сюда Тихов и вернулся после революции, здесь работал до 1941-го.



Мировед



ТО ЕСТЬ – нормальная карьера серьезного ученого. Но почему из всех марсианских теорий он выбрал самую, м-м-м… романтическую?

А оправданно ли удивление? Эра-то докосмическая! Ответ на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» еще звучал неопределенно. О чем говорить! В 1877 г. итальянский астроном Скиапарелли заметил на Марсе четкие прямые линии. Предположил: это искусственные оросительные каналы. Но раз есть каналы – значит, есть и вода? И те, кто каналы прокладывал? И замысел, ради которого прокладывались? И соответствующие организация труда, уровень техники?.. Это все обсуждалось совершенно серьезно, идея завладела умами виднейших писателей и ученых. Вспомним Герберта Уэллса, Софью Ковалевскую, Алексея Толстого с его «Аэлитой», Александра Богданова, про которого писали в прошлом номере «АН»… Тихов же хотя бы без марсианских революций обходился.

Кое-что, возможно, объясняет его участие в Русском обществе любителей мироведения (РОЛМ) академика Николая Морозова. Про Морозова – бывшего народовольца, узника Шлиссельбурга, человека уникальной судьбы и многих дарований – мы тоже рассказывали. Те, кто Морозова любит, говорят про энциклопедиста с новаторскими идеями. Кто не любит – про блистательного дилетанта, не получившего, увы, систематического образования и потому громоздившего фантастические теории. РОЛМ ставил целью распространение естест­венно-научных знаний, прежде всего астрономических, а заодно «заглядывал за горизонт» – интересовался телепатией, Атлантидой, Шамбалой… Сам Морозов – предшественник Фоменко и Носовского с их «новой хронологией». Тихов дружил с Морозовым, возможно, разделял его взгляды. Если так – тут до астроботаники рукой подать.

В 1930 г. в руки чекистов попал дневник одного из «мироведов». Среди прочего там были и записи личных разговоров с товарищами, в том числе о политике. Начались аресты. Взяли и Тихова. По счастью, через два месяца выпустили.

В 1941-м он поехал в Казахстан наблюдать солнечное затмение. Уже шла война, Ленинград вскоре оказался в блокаде. Вернуться возможности не было.

А после 45-го выяснилось, что Пулково разбито бомбежками. Зато в Казахстане пожилого ученого с мировым именем приветили, предложили поднимать молодую казахскую науку. Дали жилье, работу, избрали в Верховный совет. Так и остался в Алма-Ате.



Странная компания



В ГЛАЗАХ потомков Тихову не повезло еще и потому, что конец 1940-х – начало 1950-х – не лучшие годы для нашей науки. Его идеи не подтвердились, и Гавриил Адрианович спустя годы в памяти потомков невольно оказался персонажем почти из того же ряда, что Лысенко, Лепешинская, Бошьян, – этакий еще один советский лжеученый. Но, согласитесь, с ним все же другой сюжет.

Хотя, конечно, то, что на Марсе нет ни морошки, ни можжевельника, выяснилось довольно скоро. Тихову повезло не дожить до краха своей науки – умер в 1960-м. Марсианские каналы оказались цепочками кратеров. Потемнения и посветления поверхности объяснились просто переносами больших масс пыли. Конец мечты?

Но уже в наше время приходят сообщения: выяснилось, что вода на Марсе все-таки, похоже, имеется – только в виде льда и очень соленая. Значит, и возможность некой разновидности жизни – пусть на уровне бактерий – не исключена. Марсоходы шастают по Красной планете. Две крутые американские компании объявили о готовности инвестироваться в проект создания там человеческого поселения. А человеку – даже на Марсе – так хочется, чтобы под окном зеленел (или голубел?) какой-нибудь палисадничек! Растения же, говорят ученые, на Марсе можно развести – генномодифицированные.

И будут там яблони цвести?

Отец астроботаники

ТИХОВ Гавриил Адрианович (1875–1960) – русский астроном и астрофизик. Членкор АН СССР, академик АН Казахской ССР. Почетный член Американского астрономического общества. Лауреат двух премий Русского астрономического общества, премии Парижской академии наук. В 1897-м окончил Московский университет, продолжил образование в Сорбонне, работал в Медонской обсерватории (Франция). После возвращения в Россию в 1901-м преподавал в Москве и Екатеринославе. В 1906–1941 гг. работал в Пулковской обсерватории. В 1919-м организовал астрофизическое отделение в Государственном естественно-научном институте им. П.Ф. Лесгафта, возглавлял его в течение 30 лет. С 1941 г. жил в Алма-Ате, с 1947-го заведовал сектором астроботаники Академии наук Казахской ССР.