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Мужчина? Дайте трех!

В 1925 г. женский актив Первого Шахтинского рудника делил мужей

№ 52(86) от 26.12.2007 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Мужчина? Дайте трех!

Случай на первом руднике

 СТРАННЫЙ вопрос рассматривало летом 1925 г. общее собрание женского актива Первого государственного рудника, что в городе Шахты: сколько женщине полагается мужей?

 «К одной точке зрения примкнула так называемая холостая часть актива, которая стояла на той точке зрения, что женщина может иметь трех мужей. К другому течению примкнула «замужняя» часть, которая стояла на том, что женщина должна иметь не более одного мужа. При этом «замужняя» часть категорически требовала, чтобы за этим одним мужем никто из других женщин ухаживать не имел права»…

 Чтобы разобраться в сути событий, давайте для начала кое-что вспомним. Например – как вообще в те годы выглядело оформление брака.

Браво, Киса!

 «МОЛОДЫЕ люди, – заявил Ипполит Матвеевич выспренно, – позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно».

 Романы Ильфа и Петрова – как «Евгений Онегин»: энциклопедия частной жизни своего времени. В деталях угадывается отражение глобальных процессов эпохи. Ипполит Матвеевич Воробьянинов, еще не отправившийся в поход за двенадцатью стульями, ведает в ЗАГСе столом регистрации смертей и браков. Пришли желающие «сочетаться». Раньше была церковь, торжественная атмосфера, красивый обряд венчания. Сейчас Киса «записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах».

Паша + Саша = любовь

 СЧИТАЕТСЯ, что у истоков «женитьбы по-советски» стоят два видных деятеля Октября – революционерка Александра Коллонтай и вожак балтийских матросов Павел Дыбенко. Любовь у них началась в горячие дни 1917 года. Потом Дыбенко отправили защищать Нарву от немцев. А он город позорно сдал (ау, праздник 23 февраля!). Находился под следствием по обвинению в «совершенно не соответствующем достоинству начальника поведении в наиболее ответственные моменты экспедиции». Коллонтай пыталась выручить любимого, но другие красные вожди (Троцкий, Крыленко) были настроены жестко. Вопрос стоял о высшей мере. Но женщина, спасающая любимого, находит нетривиальные ходы. Коллонтай заявила, что хочет сочетаться с Павлушей первым советским законным браком. Запретить нельзя, отказать тоже, а расстреливать первого советского жениха как-то неудобно. Процедура свершилась 25 марта 1918 года. 26 марта в газетах появилось сообщение, что Дыбенко освобождается на поруки двух «начальников отрядов моряков-балтийцев», а также «личного обязательства т. А. Коллонтай». Простили.

 Эта коллизия исследована историками и сомнений не вызывает. Правда, было ли супружество Коллонтай и Дыбенко действительно первым совет­ским браком? (Сразу после выхода декрета «по-новому» отношения оформили 8 пар.) Но, в конце концов, кто проверит? Где нет документальных подтверждений – и миф имеет право на жизнь.

В защиту Коллонтай

 ПОСКОЛЬКУ Коллонтай оказалась причастной к истории советского брака, ее ныне
объявляют главной закоперщицей принятия декрета. Тем более, эта незаурядная женщина всегда была озабочена темой жен­ской свободы вообще и сексуальной в частности. Но не стоит на Александру Михайловну вешать всех собак. Процесс шел своим закономерным чередом – вопросы брака раньше находились в ведении церкви, сейчас церковь отделялась от государ­ства, требовалось что-то взамен, работала команда юристов… И вообще – ничего «ах, такого» большевики в данном случае не предложили. Коль люди любят друг друга – пусть будет как можно меньше помех для их соединения. Ушла любовь – как можно меньше помех для развода. Нормальные цивилизованные нормы. Церковный брак царских времен тоже подарочком не назовешь, он своим фарисейством порождал множество драм.

 Дело в другом. Есть явление, характерное для всех революций мира: в такие времена спадают ограничительные обручи, у людей «сносит крышу» – и обязательно находятся деятели, которым мало только упростить брак.

Обобществитель женщин

 РАССКАЗЫ, что большевики обобществляют женщин, были одним из козырей белой пропаганды. Сейчас публикуются даже декреты, якобы выпущенные всякими ревкомами в уездных городках. Но это перепечатки из белогвардейских газет, а к ним тоже доверия мало – деникинский и колчаковский ОСВАГи чего только не сочиняли! Однако дыма без огня не бывает. Готовя этот материал, я наткнулся на упоминание о колоритном судебном процессе 1918 года. Если и легенда – то из тех, что правдивее правды: очень уж точно отображает время.

 Итак, в Москве судили некоего анархиста Хватова, который расклеил на улицах «Декрет об обобществлении российских девиц и женщин». Явно озабоченный был человек: он еще и хату держал для групповух. Но тогдашний обыватель и так с ума сходил от стремительных революционных перемен. В тонкости типа «кто написал?» не вникал. Наверняка, читая объявление на стене, хватался за голову – «что творят!» Суд Хватова, однако, отпустил: дей­ствовал тот не от лица Советской власти, а от имени своей анархистской организации. Впрочем, ему лучше было бы сесть – вскоре другие анархисты Хватова пристрелили, чтобы не компрометировал.

Потому что на десять девчонок…

 ПРОШЛО семь лет после принятия декрета – и вот на шахтинском госруднике №1 собрался женактив.

 О том, что там происходило, я узнал из фельетона Гр. Львовича «Мужское несчастье» («Известия» 2.12.1925). Одна из публикаций в контексте тогдашней кампании по обсуждению поправок к закону о семье. Брак «по Коллонтай» всем хорош, если люди порядочные и любят друг друга. Знаменитый разведчик Павел Судоплатов в мемуарах пишет: как в 1920-е сошелся с женой – только в конце 1940-х вспомнили, что не грех бы оформить отношения. Но так было не у всех и не всегда. Причем учтите: в Первую мировую и Гражданскую повыбило миллионы мужиков. Те же «Известия» давали отчет с диспута о браке в Политехническом музее. Замнаркомвнудел Болдырев приводил статистику: «Последняя перепись показала, что в возрасте от 20 до 40 лет женщин у нас на 2,5 млн. больше, чем мужчин». Легкость, с которой можно было сойтись-разойтись, приводила к тому, что «в 1922 г. на 10 000 жителей у нас приходилось 132 регистрации, в 1923-м это число сократилось до 127, а в 1924 мы имели лишь 109 регистраций. В то же время мы имеем 11% разводов в городах и 10% в деревнях. Семья разваливается прямо на глазах».

 Не думаю, что шахтинские активистки были Мессалинами, мечтавшими о табунах самцов. Просто «сильного пола» вокруг не хватало, жили небогато. А мужики – кормильцы. Замужняя за своего держится зубами. Та, которой мужа не досталось, норовит отбить. При этом мыслит категориями человека, стоящего в очереди за дефицитом: «Сколько дают? Как – одна штука? Дайте три!» По принципу «потом выберу». А загулявшему дяде при упрощенности брачной и разводной процедуры бросить семью – раз плюнуть. Возникали конфликты. Нехорошо. Надо отрегулировать.

 В качестве меры воздей­ствия на тех женщин, которые пытаются нарушить требование о неприкосновенности мужа, замужняя часть женщин предлагала «патентованное» средство: выцарапать глаза».

 В конце концов, собрание приняло резолюцию: «Необходимо оказать влияние на тех женщин, которые склонны завладевать мужчинами в количестве больше трех».

 Автор фельетона еще посмеивался: значит, больше трех нельзя, а до трех – можно.

 Как разрешился конфликт – «АН» сказать не могут.

 Но разрешился же как-то?

СПРАВКА «АН»

Брак в России: до революции и после

 ДО РЕВОЛЮЦИИ в России признавался только церковный брак. Гражданская регистрация (в полиции) допускалась лишь для раскольников и при браке с язычниками.

 Нижний возраст – 18 лет для мужчины, 16 – для женщины (на Кавказе соответственно 16 и 13). Верхний – 80 лет (после 60 – с разрешения церковного начальства). Обязательным было согласие родителей (опекунов). Без него брак, в общем, признавался, но виновным грозили тюрьма (до 8 месяцев) и лишение наследства. Офицеру в возрасте до 28 лет для женитьбы требовалось доказать, что его месячный доход составляет не менее 250 рублей. Имелись запреты и ограничения на браки с еретиками, язычниками, евреями. Развод разрешался в исключительных случаях и был невероятно сложен.

 После Октября церковь отделили от государства и все церковные ограничения сняли. Для брака (и развода) стало достаточно заявления обеих сторон. Уравнивались в правах женщина с мужчиной, внебрачные и «законные» дети. При имущественном споре после развода особо защищались интересы слабейшей стороны (женщины).

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