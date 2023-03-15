Работа конструктора - сродни подвигу

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Валерий Агеев,

15 марта этого года исполнилось 90 лет со дня рождения Герберта Александровича Ефремова, советского и российского учёного, конструктора ракетной и ракетно-космической техники, создателя российского гиперзвукового оружия - межконтинентального комплекса "Авангард", профессора МГТУ им. Н.Э.Баумана. 14 марта к 90-летию со дня его рождения в Музее космонавтики открылась выставка «Секретный конструктор Г.А.Ефремов».

На ней были представлены уникальные макеты военной и космической техники, созданные при участии и под руководством конструктора; редчайшие снимки и архивные материалы; его личные вещи и документы.

Впервые были продемонстрированы материалы новой темы экспозиции – «Программа «Алмаз», раскрывающей историю разработки орбитальных пилотируемых станций в ОКБ-52 и в которой непосредственное участие принимал Г.А. Ефремов. Ранее эти экспонаты были недоступны по причине секретности.

Юбиляра в режиме видеосвязи поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, очно - в частности, заместитель генерального директора КТРВ по внешнеэкономической деятельности и маркетингу Константин Бирюлин, бывший командующий Ракетными войсками стратегического назначения (2001-2009 годы) генерал-полковник Николай Соловцов и космонавты военного отряда.

В конструкторском бюро Владимира Челомея

Ефремов Г.А. родился в с. Малое Заречье Белозерского района Вологодской области. Будущий конструктор получил имя в честь знаменитого на весь мир британского писателя-фантаста Герберта Уэллса.

- У меня мама — они работали с отцом на Вологодчине в 1930-е годы — заведовала в том числе библиотекой. И вот у нее подвернулись, видимо, в это время уэллсовские книжки, и меня поэтому так назвали Гербертом, вспоминал Ефремов.

В детстве, признается Герберт Александрович, его, "как и всех тогда, звала романтика, прежде всего в геологи". Однако по состоянию здоровья он не прошел в горный институт и поступил в Ленинградский военно-механический институт по специальности приборостроение. После его окончания с 1956 г. он работает в ОКБ-52 (ныне АО «ВПК «НПО машиностроения»), которое возглавлял академик Владимир Николаевич Челомей, которого можно поставить в ряд с такими крупными фигурами в истории ракетостроения и освоения космоса, как С. Королев, М. Янгель, В. Глушко.

Именно благодаря КБ Челомея были выполнены три крупные оборонные национальные программы СССР. К первой относится оснащение отечественного ВМФ, особенно подводного, противокорабельными ракетами. Ракетизация советского флота обошлась в 25 раз дешевле строительства авианосцев, аналогичных американским.

Вторая программа позволила достигнуть к 1974 году паритета с США по межконтинентальным баллистическим ракетам с помощью челомеевских комплексов УР-100 и УР-100Н.

Благодаря третьей программе Советский Союз преодолел свое отставание от США в информационной области с помощью космических средств на основе военно-орбитальных станций типа «Алмаз», которые также были разработаны в КБ Челомея. Почти во всех этих разработках участвовал Г.А.Ефремов.

Крылатые ракеты, орбитальные станции

Одна из первых разработок, в которой участвовал Ефремов, стала разработка крылатых ракет. Уже в 1959-м первая морская крылатая ракета П-5 стала мощным оружием советского ВМФ. Впоследствии Челомей создал ряд противокарабельных ракет, которые могли стартовать и с подводных лодок, и с поверхности воды. Эти ракеты занимали очень мало места на борту кораблей, потому что они имели складывающиеся крылья, которые раскрывались только после старта ракеты.

Эта идея казалась тогда такой парадоксальной, что Туполев назвал ее «цирком» и заявил о том, что ракета непременно перевернется при старте. Но он ошибся. Всего с 1957 по 1982 год в КБ Челомея было разработано более 60 проектов различных комплексов крылатых ракет. Некоторые из них могли лететь низко над землей, огибая на небольшой высоте все препятствия, следуя рельефу местности, и самостоятельно наводились на цель.

Челомей сумел использовать все нюансы космической политики и в 60-е годы создать самую массовую универсальную межконтинентальную ракету-носитель УР-100, которая ничем не уступала по своим характеристикам американскому «Минитмену». В разработке этой ракеты участвовал и Ефремов.

Главная особенность УР-100 заключалась в том, что агрессивные компоненты (топливо и азотная кислота) изолировались друг от друга специальными мембранами и размещались в герметичных баках. Таким образом, по безопасности хранения они ничем не уступали твердотопливным ракетам, которых у нас тогда не было. УР-100, по оценкам западных экспертов, стала самой лучшей советской ракетой, способной, кроме всего, нести и атомный заряд.

Трудно недооценить и заслуги Челомея в создании орбитальных станций «Салют», спроектированных на базе военных наблюдательных станций «Алмаз» весом в 20 тонн и длиной 24 метра, которые отличались большой надежностью и относительным комфортом. На них побывало пять космических экспедиций. Сегодня аналогичные станции решают мирные задачи и, летая в автоматическом беспилотном режиме, передают на Землю снимки поверхности морей и океанов, районов стихийных бедствий и экологических катастроф.

В 1965 году состоялся запуск космического спутника «Протон-1» с помощью мощной двухступенчатой ракеты УР-500, разработанной в КБ Челомея и получившей после успешного пуска имя спутника, вес которого превышал 12 тонн, что для того времени было фантастическим достижением. С помощью «Протонов» были запущены автоматические станции «Венера», «Марс», «Вега», а также огромное количество спутников связи и орбитальных станций «Мир», одна из которых летала более восьми лет в космосе. До сих пор ракета-носитель «Протон» является самой надежной в мире. И здесь свой вклад внес Герберт Александрович. Однако свои заслуги в этой тематике конструктор оценивает очень скромно:

- Я должен сразу сказать, что себя призываю считать все-таки ракетчиком, а не разработчиком космического направления, обеспечивающего наше ракетное вооружение, как-то сказал он.

Новые горизонты

После смерти Челомея Ефремов, возглавив в 1984 г. НПО машиностроения, нашел новые технические и организационные решения, позволившие в складывающейся геополитической и экономической обстановке обеспечить создание востребованных временем систем вооружения и устойчивое развитие коллектива и возглавляемой кооперации смежных предприятий и организаций.

Генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов заявил на открытии выставки, что Герберт Ефремов еще во времена известного конструктора ракетно-космической техники Владимира Челомея занимался очень ответственной работой.

- Будучи проектантом, а затем руководителем проектного направления, конечно, он занимался всеми направлениями, над которыми работала фирма, практически без исключений. А в 1990 годы надо было суметь найти какие-то способы и решения, чтобы сохранить коллектив и всю ту научно-исследовательскую базу, которая была. Это удалось в основном за счет развития военно-технического сотрудничества. Там вклад Ефремова, особенно в сотрудничество с Индией, огромный. В 1995 году это сотрудничество зародилось как идея, в 1998-м уже было реализовано в качестве решения правительств наших стран, а в 2001 году уже первая ракета "Брамос" полетела".

Гиперзвуковое оружие - межконтинентальный комплекс "Авангард

Что такое «Авангард»? Это комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Боевой блок летел в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте, преодолевая любую противоракетную оборону. Разработчиком этого комплекса стал Г.С.Ефремов.

Сегодня скорость «Авангарда» превышает 20 Махов и он идёт к цели как огненный шар, температура поверхности которого составляет 1600—2000 градусов Цельсия.

Мощность боевого оснащения одного гиперзвукового блока «Авангард» — от 800 килотонн до двух мегатонн. Предположительно, длина блока — 5,4 метра. Корпус «Авангарда» изготовлен из композиционных материалов, что обеспечивает устойчивость к аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и надежную защиту от лазерного облучения.

Боевые блоки комплекса имеют собственные двигатели и могут маневрировать на траектории и по направлению и по скорости. Система управления позволяет оперативно менять полетное задание и распределение целей до старта.

По оценке ряда экспертов, для поражения управляемого боевого блока «Авангард» требуется не менее 50 американских противоракет SM-3, что, фактически, делает ПРО США бессмысленной.

Ученый, конструктор человек

Всю трудовую жизнь - 67 лет непрерывного стажа - Ефремов отдал НПО машиностроения, из них 23 года руководил предприятием.

- Описать любого человека довольно трудно, Герберт Александрович здесь не исключение, но то, что он особый человек, - это видно из любого общения с ним и это чувствует каждый, кто с ним общается. Я думаю, что самая главная его черта - это целеустремленность и то, чему он учил меня, - умение принять решение, заявил Александр Леонов.

По его словам, еще одна интересная черта Ефремова - смелость в принятии кадровых решений.

- Его кадровые решения часто были неожиданными, он зачастую назначал даже своими замами достаточно молодых людей, буквально в возрасте до 30 лет. Подход, который себя в основном оправдывал, - сказал Леонов.

В 2012 году Ефремов стал Лауреатом Международной Премии «Вера и Верность» Фонда Андрея Первозванного «За выдающийся личный вклад в развитие отечественного ракетостроения, повышение обороноспособности и обеспечение государственного суверенитета России».

В июне 2017 года Ефремов был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации «за выдающиеся заслуги в деле укрепления обороноспособности страны». Таким образом, он стал обладателем (единственным) сразу двух званий – Героя Социалистического Труда и Героя Труда Российской Федерации. Именем Ефремова названа малая планета солнечной системы, зарегистрированная в международном каталоге под номером 9718 и получившая название «Гербефремов».