Летчик-испытатель Игорь Вотинцев: Все преодолимо, если живешь мечтой о небе

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Валерий Агеев,

6 марта этого года исполнилось 70 лет со дня рождения Героя Российской Федерации, заслуженного лётчика-испытателя РФ Игоря Викторовича Вотинцева. Уроженец подмосковного города Жуковского, выпускник Школы лётчиков-испытателей, он 30 лет испытывал самолёты прославленного ОКБ имени П.О. Сухого. В его испытательской биографии – первые сверхдальние перелёты на Су-27УБ, первые посадки на палубу на Су-25УТГ, испытания уникальрных истребителей Су-34 и Су-47, множество других сложнейших работ.

Этому событию была посвящена очередная встреча Клуба любителей авиации «Взлётная полоса», состоявшаяся 9 марта в городском Дворце культуры. Ее вел историк авиации Андрей Симонов.

Путь в небо.

Игорь Викторович Вотинцев родился 6 марта 1953г. На вопрос, почему он стал летчиком, отвечает улыбкой:

- У тех мальчишек, кто родился в Жуковском, одна дорога - в небо. И и это правда.

Именно в этом городе находится Летно-исследовательский институт (ЛИИ)., который был создан в марте 1941 года. Первым начальником института стал Герой Советского Союза, летчик-испытатель М.М.Громов. За годы войны специалисты ЛИИ выполнили испытания более 500 боевых самолетов и десантных планеров, обеспечили методическое руководство испытаниями в КБ и на серийных заводах.

В 1945 году за образцовое выполнение заданий правительства по испытаниям боевых самолетов в годы Великой Отечественной войны ЛИИ был награжден орденом Красного Знамени. В послевоенные годы институт активно работал в области создания отечественной реактивной авиации, освоения околозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей.

Выбору летной профессии посодействовало и то, что родители Игоря были связаны с авиационными предприятиями города. Отец, Виктор Петрович был заместителем начальника летной базы ЖЛИиДБ ОКБ А.Н.Туполевпа, а мама, Полина Федоровна работала в ЛИИ техником.

Рассказывая о своем пути в авиацию, Вотинцев шутливо вспоминает и такое семейное предание: когда его маленького мальчика привели в детский сад, воспитательница сказала ему:

-Если будешь себя плохо вести и бояться уколов, никогда не станешь летчиком. И он решил, что быть летчиком - это самое замечательное в жизни.

- Кроме того у родителей было много друзей летчиков, и их пример воодушевлял. Так что о работе летчика-испытателя я знал "из первых уст", вспомина Игорь Викторович. Поэтому не удивительно, что он связал свою жизнь с небом.

В 1974 году он закончил Харьковское высшее военное авиационное училище лётчиков, одно из трех училищ в Советском Союзе, где готовили пилотов фронтовой истребительной авиации. Перед поступлением в училище Игорю пришлось даже сделать ЛОР-операцию.

- Я опасался, что в летное училище не возьмут из-за проблем со здоровьем, вспоминал летчик, и поэтому параллельно готовился к поступлению в МАИ. Но медкомиссию прошел успешно и поступил в училище, которое закончил в 1974 г. По окончании был назначен в летную часть в городок Борисполь под Киевом. Там и встретил красивую, тоненькую, высокую девушку, по нынешним понятиям - настоящую топ-модель. Ее звали Дина, она была дочерью командира эскадрильи.

- Влюбился в нее сразу, в первый же день, - вспоминал Игорь Викторович, - а предложение сделал на двадцатый.

Затем он служил в строевых частях ВВС. Его служба складывалась успешно, он довольно быстро получил квалификацию летчика третьего класса.

Но Игорю хотелось большего, тем более он знал о том, что что в ЛИИ есть Школа летчиков –испытателей, одна из двух школ, осуществляющих в России (ранее в СССР) подготовку лётчиков-испытателей, штурманов-испытателей и ведущих инженеров по лётным испытаниям авиационной техники (другая — военная школа в составе 929 ГЛИЦ в Ахтубинске).

Школа летчиков испытателей.

ШЛИ была образована по инициативе М. М. Громова в 1947 году. Первым начальником школы стал М. В. Котельников, военный лётчик-испытатель, генерал-майор авиации.

Слушатели школы проходили теоретическую и практическую лётную подготовку в области безопасного и эффективного проведения лётных испытаний и исследований воздушных судов и их бортового оборудования. Первоначально, в школе было три отделения для подготовки лётчиков-испытателей самолётов, вертолётов, а также — штурманов-испытателей и ведущих инженеров по лётным испытаниям для работы в ОКБ авиационной промышленности, в научно-исследовательских институтах (ЛИИ и др.) и на серийных авиационных заводах. Позднее, по завершении первоначальных программ выпуска лётчиков-испытателей, такое разделение стало менее формализованным. Также были специальные наборы с целью подготовки лётчиков-испытателей для организаций гражданской авиации[2].

Имя А. В. Федотова присвоено ШЛИ 17 сентября 1984 года в память об этом заслуженном лётчике-испытателе, погибшем при катастрофе в испытательном полёте в этом же году. 20 октября 2022 г. этого года этому уникальному учебному заведению исполнилось 75 лет.

За эти годы из стен ШЛИ было выпущено 811 летчиков, прошедших полный курс обучения в ней. Среди выпускников ШЛИ Герои Советского Союза и Российской Федерации, заслуженные лётчики-испытатели и штурманы-испытатели СССР и РФ, лётчики-космонавты СССР. Более 11 тысяч авиационных специалистов различного профиля прошли обучение на курсах повышения квалификации.

Именно выпускники ШЛИ первыми подняли в небо и дали путёвку в жизнь таким высококлассным образцам вооружения, как самолёты Ан-22, Ан-124, Ил-80, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, Су-15, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-33, Су-34, Ту-22М3, Ту-160, Як-38 и Як-130, вертолёты Ка-27, Ка-29, Ка-50, Ми-14, Ми-26 и Ми-28, многие из которых состоят на вооружении ВКС России и Морской авиации ВМФ до сих пор!

- Я уже в училище знал, что буду поступать в ШЛИ, вспоминал Вотинцев.. Подал рапорт о зачислении в ШЛИ, однако не поступил - не знал, что в школу брали только летчиков не ниже второго класса, с большим налетом. Пришлось еще послужить в воинских частях, после чего в ШЛИ все-таки поступил в 1978 году. За время обучения освоил 12 типов самолетов и их модификаций, в том числе Ту-124, Ту-104, МиГ-23, МиГ-25, Су-17.

ОКБ Сухого

- В июле 1980 года меня приняли летчиком-испытателем на Московский машиностроительный завод имени П.О. Сухого (ныне "ОКБ Сухого"), вспоминал Вотинцев. Первым самолетом, в испытаниях которого пришлось участвовать, стал Су-17М2. В дальнейшем принимал участие в испытаниях Су-24, Су-24М, Су-25, Т-10 (прототип Су-27), и других истребителей.

Вотинцев активно участвовал в полетах по проекту "морской тематики". В 1983 году на комплексе «Нитка» (г. Саки) участвовал в подготовке к посадкам на авианесущий корабль самолетов Су-25, стал ведущим летчиком Су-25УТГ. В 1989 году на авианосец первую посадку на Су-27 сделал Виктор Пугачев. В этот же день на палубу сел МиГ-29, его пилотировал Тохтар Аубакиров. А третий самолет Су-25 посадил Вотинцев, в задней кабине был летчик-испытатель Александр Крутов.

Испытания продолжаются.

В отдельную строку биографии Игоря Вотинцева можно выделить беспосадочны полеты. Оди из них был выполнен в 1987 г. по машруту Раменское - Комсомольск-на-Амуре и обратно.

- Вместе с Николаем Садовниковым на Су-27УБ, вспоминл летчик, мы с четырьмя дозаправками в воздухе преодолели расстояние 13 700 километров и пробыли в воздухе 15 часов 42 минуты. На тот момент в истребителях столько никто не летал. Хотя задачи поставить рекорд не было. Насколько я знаю, до сих пор в России он не бы побит.. А вот другой летчик-испытатель Анатолий Квочур в одиночку летал на боевой машине на большие расстояния: более 11 часов в кабине и поверьте, выдержать это было очень тяжело.

Не раз летчик попадал в непростые ситуации.

- Да, было все, но мне везло, я ни разу не катапультировался. Однако сложные полеты были. Так, когда в 1995 году мы с летчиком-исытателем Игорем Соловьевым на Су-32 возвращались с авиасалона в Ле-Бурже, произошел частичный отказ управления, самолет стало раскачивать. Запросили аварийную посадку в Праге. Для нас расчистили полосу, подогнали спасательную технику. При посадке шасси аварийно вышли, однако колеса оказались заблокированными. Покрышки слетели, диски от трения стерлись, загорелись остатки шин. Из кабины не выбраться - пламя! Хорошо, что огонь быстро потушили.

Очень часто в испытательных полетах помогала интуиция.

- Интуиция - это знания и опыт. Просто появляется уверенность, что в этой ситуации нужно сделать именно так, а не иначе. Откуда приходит это понимание - не знаю, но в итоге все делаешь правильно, утверждает Вотинцев.

С-37 (Су-47 "Беркут").

25 сентября 1997 г назад состоялся первый полёт экспериментального истребителя, разработанного в ОКБ Сухого, Су-47 «Беркут». Его пилотировал лётчик-испытатель Игорь Вотинцев.

- На первый подъем Су-47 "Беркута", вспоминал летчик, меня выбрал сам сам генеральный конструктор ОКБ Михаил Симонов. В первый вылет он лично присутствовал на летном поле, весь полет простоял у взлетно-посадочной полосы. Когда я уже зарулил, Михаил Петрович вместе с поздравлениями вручил маленький цветочек, незабудку, и сказал: "А это передашь Дине", - моей супруге. Естественно, близкие люди очень волнуются, и Михаил Петрович это знал, думал об этом, ожидая моей посадки.

У меня о нем осталась память как о человеке не только мудром, требовательном, прекрасном конструкторе, но и как о человеке, с которым приятно общаться, как о романтике. Симонов всегда оставался душой молод, с ним можно было пошутить на любые темы. А его самолеты - это и его любовь, и душа, они в какой-то мере необычные, они говорят об уникальности конструкторской мысли, многие не похожи на другие, - рассказывал Вотинцев.

- "Беркут" - это уникальная машина, вспоминал летчик. Преимущество аэродинамической схемы самолета с обратной стреловидностью крыла было давно известно, но до появления композитных материалов не было возможности реализовать проект. Главным недостатком схемы крыла с обратной стреловидностью является эффект упругой дивергенции (скручивание с последующим разрушением). На «Бекуте» этого удалось избежать.

"Беркут" - большой, полноразмерный истребитель формата Су-27, в полтора раза больше американского аналога и в несколько раз тяжелее. В процессе летных испытаний предполагалось проверить многие идеи. Не только аэродинамическую эффективность, но и такие характеристики, как малозаметность, способность летать на "сверхзвуке" без форсажей. Эта машина должна была прийти на смену Су-27 и приблизить конструкторов к созданию самолета пятого поколения.

Тем не менее, ряд наработок, использованных на Су-47, были использованы в российском стелс - истребителе Су-57, по праву считающимся наследником "Беркута». Это новые материалы, цифровые системы, программное обеспечение, внутренние отсеки для размещения оружия, элементы сверхманевренности. Су-47 знял свое почетное место в ЛИИ им. Громова, где и проходил летные испытания.

В 2006-2007 гг. после модернизации грузоотсека самолёт был задействован в программе по созданию проекта истребителя Т-50 (в дальнейшем Су-57). Целью была проверка створок и внутреннего оснащения отсека на работоспособность в условиях реального полёта. Информация активно использовалась на окончательных этапах создания грузоотсеков перспективного истребителя Т-50. Единственный экземпляр находится в музее ЛИИ им. Громова.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, лётчику-испытателю Вотинцеву Игорю Викторовичу указом президента РФ от 4 апреля 1998 года присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

- Я удостоился этой высокой нарады, говорит летчик, за совокупность летных испытаний, за многолетнюю работу летчиком-испытателем, а, наприер, не только за "Беркут" или посадку на авианосец. В общей сложности я был на летно-испытательной работе 30 лет - с 1980 по 2010 годы. Насколько мне известно, так долго у нас на фирме никто не летал. Он также награждён орденами «За личное мужество», «Знак Почёта», медалями.

В дни празднования 60-летия ОКБ Сухого в ГЛИЦ им. В. П. Чкалова в Ахтубинске пилоты фирмы и ВВС установили в процессе испытаний Су-34 несколько мировых авиационных рекордов. Первые четыре рекорда были установлены лётчиком-испытателем, шеф-пилотом ОКБ Игорем Вотинцевым и штурманом-испытателем Александром Гайворонским 28 июля 1999 года. Полная взлётная масса самолёта составляла 36160 кг, полезная бомбовая нагрузка - 5129 кг. Попутно в этом полёте были превышены ещё три мировых достижения.

4 сентября 2001 года совместно с летчиком-испытателем Юрием Ващуком впервые поднял в воздух многоцелевой грузопассажирский самолет С-80ГП (СУ-80ГП).

Участник многих международных выставок в России (все МАКСы) и за рубежом, где демонстрировал Су-27, Су-30, Су-34 (Франция, Великобритания, Германия, Китай, США, Канада, Чили, Корея, ОАЭ и др.). На самолете Су-32 с штурманом-испытателем Новосибирского авиационного производственного объединения А.И.Гайворонским установил мировой рекорд высоты с грузом 5 т. Общий налет свыше 4 500 часов.

У Игоря Вотинцева крепкая семья. Ею, детьми, внуками, общественной работой заниается жена Дина. Она в прошлом медсестра, но сделала выбор в пользу семьи и воспитания детей. Ее мечту о "большой" медицине реализовала наша дочь Ольга - она стала хирургом.

Летчик считат, что главое в жизни – это мечтать! Не бояться препятствий: все преодолимо, если живешь мечтой о небе!