Мать последнего русского императора до смерти не верила в гибель царской семьи

В связи с темой гибели царской семьи обычно вспоминаются подробности этого события, а в особенности ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Но также нередко упоминается и о другой части семьи, оставшейся в живых только благодаря своему нахождению в Крыму. Там находилась и мама последнего императора.
Находясь в Крыму под домашним арестом, она ждала вестей о сыновьях. С конца 1917 года прекратились письма от Михаила, который был убит летом 1918 года. И она могла утешать себя только письмами Николая и его дочерей, которые приходили до середины весны 1918.
По дневникам Марии Фёдоровны можно судить, что в ночь с 16 на 17 она не спала, так как предчувствовала что-то неладное. После, с 21 июля стали приходить противоречивые данные, кто-то утверждал, что Николай и семья погибли, кто-то уверял в обратном.
В октябре немецкие войска начали выходить из Крыма и предложили Марии Фёдоровне перевезти её в безопасное место, на что она дала отказ. Такой же отказ получили король Англии Георг V и король Румынии. Только в апреле 1919 Мария Фёдоровна согласилась покинуть дом, так как большевики были совсем близко. До смерти в 1928 году она так и не поверила, что её сыновья и внуки погибли.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: Запад хочет сделать из Грузии «кавказскую Украину», которая вступит в конфликт с Россией
Ходаковский допустил, что усиленные западной техникой войска Украины могут попытаться прорваться через границы России
Медведев назвал версию подрыва «Северных потоков» проукраинской группой тупой пропагандой США, которой не верят даже европейцы
Политолог Марков: на Верхнем Ларсе огромные пробки из-за уехавших от мобилизации россиян, решивших сбежать уже из Грузии
- #ЗАУГЛОМ СВО: об экономике конфликта с НАТО, царстве доллара в ЦБ и увеличении пенсий
- 06.03 15:19 За год до Карибского кризиса США и СССР были на грани ядерной войны
- 06.03 13:07 Что писали современники о смерти Сталина
- 03.03 10:07 Как коротали свою жизнь в психбольнице в начале XX века
- 02.03 17:30 Сергей Симонян 40 лет ведёт поисковые работы в карельских лесах
- Telegram | (Подписаться) Конгресс США рассмотрит законопроект о выводе американских военных из Сирии