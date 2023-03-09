Мать последнего русского императора до смерти не верила в гибель царской семьи

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В связи с темой гибели царской семьи обычно вспоминаются подробности этого события, а в особенности ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Но также нередко упоминается и о другой части семьи, оставшейся в живых только благодаря своему нахождению в Крыму. Там находилась и мама последнего императора.



Находясь в Крыму под домашним арестом, она ждала вестей о сыновьях. С конца 1917 года прекратились письма от Михаила, который был убит летом 1918 года. И она могла утешать себя только письмами Николая и его дочерей, которые приходили до середины весны 1918.



По дневникам Марии Фёдоровны можно судить, что в ночь с 16 на 17 она не спала, так как предчувствовала что-то неладное. После, с 21 июля стали приходить противоречивые данные, кто-то утверждал, что Николай и семья погибли, кто-то уверял в обратном.



В октябре немецкие войска начали выходить из Крыма и предложили Марии Фёдоровне перевезти её в безопасное место, на что она дала отказ. Такой же отказ получили король Англии Георг V и король Румынии. Только в апреле 1919 Мария Фёдоровна согласилась покинуть дом, так как большевики были совсем близко. До смерти в 1928 году она так и не поверила, что её сыновья и внуки погибли.



