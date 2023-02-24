279 лет назад родился великий русский флотоводец, адмирал Фёдор Федорович Ушаков

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Источник: bpshkola

Вся жизнь Фёдора Ушакова была неразрывно связана с военно-морским флотом. К службе его начали готовить ещё с детства, отдав его в юности в Морской кадетский корпус. Закончил он его, кстати, с блестящими результатами, заняв четвёртое место по успеваемости среди всех кадетов. И уже в 25 лет он стал капитаном, получив под командование своё первое судно. Невероятный талант Ф. Ушакова позволил ему очень быстро продвинуться по службе. Уже через десять лет после окончания Морского кадетского корпуса он стал капитаном, а ещё через восемь — получил чин адмирала. При этом в первом же сражении, в котором Ушакову довелось командовать собственным флотом, он разгромил флот Османской империи и обратил его в бегство.

Блистательная биография Фёдора Ушакова говорит сама за себя. Как Александр Суворов за всю свою военную карьеру не потерпел ни одного поражения в сухопутных баталиях, так и адмирал не проиграл ни одной морской битвы. За свою жизнь Ф. Ушаков принял участие в 43 морских сражениях и одержал победу во всех из них. Более того, он ни разу не потерял ни одного корабля и ни один из его подчинённых не попал в плен!

В 2001 году Русская Православная Церковь даже причислила его к лику святых, как праведного воина. В 2004-м Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Фёдора Ушакова к общецерковным святым в лике праведных – как праведный воин Феодор (Ушаков) Санаксарский.

Военная карьера принесла Фёдору Ушакову двенадцать орденов и медалей. Причём не все они были вручены ему именно за военные заслуги. Так, почётный орден Святого Владимира, свою первую награду, Фёдор Фёдорович получил за оказанный им неоценимый вклад с эпидемией холеры, разразившейся в городе Херсон. На протяжении всей жизни адмирал Ушаков активно занимался благотворительностью, причём самой разной. Он тратил крупные суммы личных денег на помощь ветеранам, вышедшим в отставку, и просто малоимущим. К тому же адмирал неоднократно из своего кармана оплачивал ремонт и снабжение вверенных ему судов, когда деньги из государственной казны задерживались.

Мы чтим память Фёдора Федоровича Ушакова спустя столько лет как подвижника, патриота и настоящего русского воина.