Если бы Василия Чапаева не бросила жена, он мог бы не стать героем

Аргументы Недели → История 13+

1 февраля 2023, 15:19

Сотворить легенду оказалось гораздо легче, чем потом откорректировать её в сторону большей правдивости. А из таких легенд часто и складывается наше представление об истории.



100 лет назад, в 1923 г., был опубликован роман Дмитрия Фурманова «Чапаев», который имел умеренный успех. Три года спустя Фурманов умрёт от менингита и не увидит, как его вдова и кинорежиссёры братья Васильевы сделают из его текста насыщенный гормонами «живой жизни» сценарий, а фильм «Чапаев» станет блокбастером. На этом примере особенно интересно наблюдать рождение мифа: реальный комдив Василий Чапаев был совершенно не похож на литературного, а киношный «батька Чапай» – вообще нечто третье.



В 1914 году Чапая мобилизовали. За два года войны он заслужил Георгиевскую медаль и три креста, дослужился до высшего для солдата чина фельдфебеля. На волне революции он, скорее всего, вернулся бы к семье. Но жена Пелагея не выдержала разлуки и ушла к кондуктору ещё в 1915 году. Отсюда, видимо, и храбрость. По воспоминаниям детей, их отец так расстроился, что искал смерти в бою, но отделался ранением и вышел в герои.



Хотя в фильме самородок Чапаев «академиев не кончал», в реальности он учился в Москве вместе с будущими маршалами Кириллом Мерецковым и Василием Соколовским. Это был самый первый набор академии после революции, где лишь 5% слушателей имели высшее образование. Но даже на таком фоне народный герой с заданиями не справлялся. Вдобавок он считал себя выдающимся полководцем-практиком и бывших царских «спецов» в грош не ставил. И уже месяц спустя просился обратно на фронт.



Комиссар дивизии, где служил Чапаев, Дмитрий Фурманов, которому суждено было стать его самым известным биографом, писал в политуправление армии: «Чапаева считаю беспринципным и опасным карьеристом, в случае провала способным на авантюру». Тут, похоже, дело личное. В постсоветской прессе писалось много небылиц о романе Чапаева и комиссарской жены Анны Стешенко. Но в реальности есть лишь полные ревности дневники самого Фурманова. Комиссар нашёл одно лирическое письмо начдива к своей супруге, заканчивающиеся словами «Л…й Вас Чепаев».



Таким образом, исторический Чапаев не был похож на киношного. Поволжский мужик, от которого ушла жена, искал смерти на войне и открыл в себе пласты бесстрашия. Его карьерным лифтом стала революция, хотя Чапаев не был марксистом и даже к «господам» относился без особой ревности. По словам Фурманова, Чапай как-то заявил ему, что является внебрачным сыном казанского генерал-губернатора. Зачем это герою, гордящемуся принадлежностью к трудовому народу? Если бы Чапаев пережил Гражданскую войну, то, скорее всего, стал бы очень похож на маршалов Будённого и Ворошилова. Либо попал бы в такой же замес, как «легендарный комдив» Котов в фильме «Утомлённые солнцем».



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