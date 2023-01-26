Создав водородную бомбу, СССР прекратила ядерные спекуляции США

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26 января 2023, 19:38

Никита Хрущёв в январе 1963 года в Берлине выступил с заявлением, что Советы обладают оружием, которое имеет невиданную разрушительную силу – водородной бомбой. Государственный деятель таким образом пытался подтолкнуть Соединённые Штаты к переговорам, результатом которых должно было стать заключение обязывающих соглашений.



К тому времени США имели атомную монополию, которую преодолеть было очень сложно. Американцы за 3 года, начиная с 1961-го,125 раз взрывали ядерные бомбы, при этом взрывы были подводные и атмосферные. В период Карибского кризиса в СССР тоже проводились ядерные взрывы в рамках программы испытаний. В 1962 году их стало 15. Следующий год для Советского Союза не был ознаменован ядерными испытаниями. В течение полутора десятилетий СССР пытался добиться паритета в вопросе ядерного вооружения, но догнать Соединённые Штаты было сложно. Испытания водородной бомбы Советами в 1953 году стало началом, в дальнейшем ситуация медленно, но неуклонно менялась благодаря созданным в СССР новым системам вооружения.



Результатом достигнутого паритета был договор, подписанный в советской столице главами государств СССР, Великобритании и США, о запрете проведения атмосферных, подводных и космических ядерных испытаний.