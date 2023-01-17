Термоядерная ракета как приглашение к переговорам

16 января 2023 года исполнилось 60 лет с момента объявления мировой общественности о создании Советским Союзом водородных бомб и термоядерных баллистических ракет. Об этом рассказал на открытии съезда Социалистической партии Германии Никита Хрущёв.
Время это было выбрано не случайно, так как Карибский кризис, грозивший новой мировой войной, пошёл на спад, и даже советские ракеты были вывезены с Кубы. Москва в ответ требовала от США убрать ракеты из Турции и отказаться от их установки в Западной Германии. Конфликт в Африке, связанный с деколонизацией стран, развивался, а в Европе главной проблемой было урегулирование политической обстановки в Германии. Поэтому обсуждений на съезде СЕПГ было много.
Сенсационной новость не стала. Западная разведка давно была в курсе успешных испытаний термоядерного заряда, ещё в начале 50-х. Тогда же стало известно, что водородные бомбы подготовлены для авиации. А за 2 года до съезда и СССР, и США провели больше сотни испытаний водородных бомб.
По оценкам экспертов, таким публичным объявлением Хрущёв хотел пригласить США к столу переговоров. Потому что добиться от США хоть чего-то можно было только показав не худшее, чем у них, оружие.
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