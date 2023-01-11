Куда улетают голуби мира

Аргументы Недели → История 13+

11 января 2023, 08:47 Михаил Смиренский,

Известный международный символ о голубе мира, появившийся не без помощи великого Пабло Пикассо, сегодня, увы, не работает: капризные птицы, склевав заработанные гонорары, дружно улетели за геополитический горизонт.

А был ли вообще этот разжиревший на мировых помойках пернатый мирной птицей? Обратимся к истории.

Ах, голубка моя, как тебя я люблю!

Не исключаю, что с этими словами сам Александр Македонский привязывал к лапке тренированной птицы очередной приказ войскам о наступлении: ведь ещё в IV веке до н.э. голуби уже вовсю использовались для нужд его армии. Удобства того пернатого «Интернета» налицо: если всадник даже на лучшем арабском скакуне мог проскакать сотню километров дня за 3-4, то обученная птица покрывала это расстояние за пару часов! А зарождалась «голубиная почта», с годами во многих армиях мира ставшая одной из официальных составляющих армейской тактики. И использовались голуби не только в роли почтальонов…

Улыбнитесь, вас снимают!

Идея приспособить привычную всем птицу к шпионской работе пришла в 1907 году германскому аптекарю Юлиусу Нойброннеру. До того г-н аптекарь, не очень доверявший почтальонам и курьерам, использовал своих голубей, которых разводил с детства, лишь как доставщиков клиентам заказанных ими лекарств. Выгода была очевидной: умная птица не требовала денег за свою работу, а сама доставка груза не попадала ни под какие налоговые засады, что для рачительного шваба было особенно приятным моментом.

Со временем аптекарь решил расширить рамки деятельности своих птах и стал крепить к их грудкам небольшие автоматические фотокамеры, которые уже тогда появились в Германии. Конечно, г-на Нойброннера не интересовали фотоотчеты того, как его клиенты поглощают полученное из аптек слабительное, у него была иная цель: опробовать, а затем – предложить свое «ноу-хау» германскому вермахту. Конечно, за хорошие бабки. В том, что генералы не откажутся, аптекарь не сомневался: вся суть тысячелетнего рейха до наших дней сводилась и сводится лишь к оголтелому милитаризму и такому же вдохновленному вранью (привет г-же Меркель и т.н. «минским соглашениям» - авт.). Расчет оказался верным: прусские генералы, ознакомившись с раскадровкой голубиных фотосессий, пришли в восторг и идею купили. Правда, и самого энтузиаста-провизора тут же взяли под плотный колпак: что делать – издержки бизнеса!

Педантичные немцы быстро создали специальные «голубиные» подразделения, где разводимые птицы ставились на зерновое гособеспечение, проходили необходимую спецподготовку и ветеринарное обслуживание. Дело, как говорится, «пошло». Впрочем, неизбежный технический прогресс вскоре вмешивался в эту аптекарско-шпионскую пастораль: германские военные лётчики, среди которых тогда набрал политический опыт будущий рейхсмаршал Геринг, приревновали голубей к своим авиеткам и шпионскую инициативу смогли у голубятников перехватить. Теперь на немецких аэропланах устанавливались автоматические фотокамеры, способные «щёлкать» на плёнку все вражеские наземные интимности, включая даже поход боевых генералов в полевые сортиры. Интерес к Юлиусу Нойброннеру пропал, и он прекратил свои дальнейшие эксперименты, хорошо на них заработав.

Но дотошные янки, тоже следившие за экспериментами аптекаря, их тут же и бесплатно взяли на вооружение, что характерно и для нынешней Америки. При военных частях стали создаваться специальные голубиные станции, которые контролировались сотрудниками разведслужб, туда отбирались пригодные голуби, которые после тренировок отправлялись в действующую армию.

Так, птица-шпион под громким именем «президент Вильсон» в 1918 году в окрестностях французского городка Грандпрё была выпущен в воздух с письмом штабу о срочной артиллерийской поддержке осажденных частей. Голубь письмо-слезницу смог по адресу доставить. При этом потерял глаз и лапку, но был спасен фронтовыми врачами, ему даже смогли пришить протез. Сколько немцев взлетело на воздух во время ответного ураганного артобстрела, осталось в графе «прочее».

Сам «Президент Вильсон» после операции был торжественно отправлен в отставку, его поставили на довольствие и лечение при Центре разведения и обучения сигнального корпуса армии США, откуда в 1929 году ветеран и улетел в свой последний полет – в Ир иной. Были в Америке времена, когда слово «благодарность» не было пустым голубиным воркованием.

Летите, голуби, летите!

Вторая Мировая война, которая землякам Нойброннера в прямом смысле расправила крылья и аттестованным голубям в погонах. Например, в Британии было мобилизовано более 250 тысяч птиц! Случайное убийство подготовленной птицы обходилось невольному виновнику штрафом в 100 английских фунтов (на сегодняшний день – это более 4-х тысяч фунтов! – авт.). Убийство же преднамеренное каралось солидным тюремным сроком. Видимо, ощущая такое внимание к себе, птицы тоже отрабатывали его на все «сто».

Например, голубь британских ВВС по кличке «Принцесса» смог пролететь без отдыха 800 километров над морем (если бы голубь опустился хоть на миг на воду, то тут же погиб – авт.), чтобы вовремя доставить срочные разведданные о переброске немецких войск в районе острова Крит. Благодаря этой информации, авиация британских ВВС раздолбала и сам стратегический порт, и корабли на его рейде.

«Принцесса» же вернулась на свою базу в г. Александрию, где получила зерно, воду и …высшую воинскую награду Великобритании для животных – медаль Марии Дикин!

Земляк (или точнее – «воздушник») «Принцессы» - голубь по кличке «Вильям Оранский» отличился в 1944 году в Нидерландах в битве при г. Арнем, где в окружение 9-й танковой дивизии СС попали две тысячи десантников английской бригады. Донесение, которое «Вильям Оранский» быстро доставил за 400 км от места события в Британию, позволило командованию спасти этих горе-вояк от гибели. Сам же крылатый курьер тоже получил медаль, вышел на сытую пенсию, стал почетным ветераном и почтенным отцом и дедом целой голубиной плеяды.

Примером подобной пернатой доблести в мировой истории много. Голуби были на службе и в Красной армии, служили и разведчиками, и почтальонами, в нашей победе 1945 года они тоже оставили свой славный след.

Сегодня времена иные, но… Многие методы ведения и выстраивания межгосударственных отношений остаются прежними. Например, после уничтожения в 1960 году американского самолёта-шпиона «U-2» под Свердловском, в ЦРУ срочно разработали программу «Animal Partners». Главная цель этой новой стратегии – полное использование в собственных разведцелях специально подготовленных животных. В том числе – птиц.

Часть этих данных янки рассекретили лишь в 2019 году. Так, например, стало известно о намерениях ЦРУ в 60-х – 70-х годах подготовить целые стаи голубей, постоянно мигрирующих в Саратовской области, где у России по убеждению ЦРУ находились секретные полигоны для испытания образцов химического оружия. Программа, на которую ЦРУ затратило большие деньги, провалилась: то ли анализы шпионского голубиного помёта оказались экологически-чистыми, то ли английских голубей-шпионов успешно переловили советские коты-контразведчики. Но…

P.S.

Взвейтесь, голуби, орлами!

Сама идея хоть и завалялась пока где-то на полках спецслужб, но, думается, не умерла. Сегодня в небе блаженствуют турецкие и иные дроны-беспилотники, в космическом удушье – бесчинствуют спутники Илона Маска, на земле - американские ракеты, европейские пушки и продажные иудушки, периодически вылавливаемые нашими спецслужбами. Пишу эти строки и вижу, как на моей лоджии от снегопада уютно устроилась парочка ленивых сизарей. Не рано ли на отдых собрались, голубы?