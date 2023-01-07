210 лет назад император Александр Первый издал Манифест победы над Наполеоном

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7 января 2023, 22:08

6 января 1813 года, был подписан Манифест об изгнании наполеоновских войск из России, в котором император Александр Первый провозгласил, что против России воевала объединенная Европа, с особой жестокостью и неистовством.

В ознаменование победы над французами и двенадцатью народами был установлен День Победы, который до 1917 года, широко отмечался на Рождество, в храмах служили благодарственные молебны и целый день звонили колокола. Императорский Манифест был издан в освобождённом Вильно, содержащиеся в нём благодарности Богу, за дарованную победу зачитывали на проповедях: «Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего над войсками нашими, знаменитого полководца, принёсшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих».