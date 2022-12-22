Виноват ли Ленин в развале СССР

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22 декабря 2022, 08:42 Владимир Корнилов, доцент, к.э.н., город Ярославль

Политическая риторика о вине Ленина в развале страны, происшедшем в конце ХХ века, ретуширует истинные причины распада СССР и служит оправданием действий лидеров либерал-демократов в конце 80-х и в начале 90-х гг. ХХ столетия: они таким образом из разрушителей страны превращаются в благодетелей народов бывших республик СССР. Подписав Беловежское соглашение о денонсации Договора о создании СССР 8 декабря 1991 года, они якобы были вынуждены так поступить, поскольку под Советский Союз уже при его создании в 1922 году была заложена «атомная бомба».

Мы высоко оцениваем заслуги Президента РФ В.В. Путина в возрождении России как субъекта мировой политики и в сохранении Русского мира, однако его оценку роли Ленина в формировании СССР считаем политически не корректной. Фактически из этой оценки ленинской идеи о национально-федеративном устройстве советского государства возникает следующий посыл: в разрушении великой страны виноваты не Президенты России, Украины и Белоруссии Ельцин, Кравчук и Шушкевич, отчитавшиеся 9 декабря 1991 года перед Западом о ликвидации Советского Союза. И даже не Горбачев, который как Президент СССР не арестовал и не подверг их суду, а добровольно сложил полномочия руководителя государства 25 декабря того же года.

Виноват Ленин, поскольку, по версии Президента РФ, он закладывал «атомную бомбу» под здание советского государства, когда настаивал на устройстве государства в форме федерации союзных государств с правом их свободного вхождения и выхода из нее. Кстати, мысль о том, что ленинская модель государственного устройства СССР сопоставима с заложенной бомбой под здание страны, впервые высказал В.В. Жириновский на заре перестройки в конце 80-х гг. В.В. Путин просто добавил эпитет «атомная», значительно усилив негативную оценку позиции В. И. Ленина по основному принципу создания СССР.

Если вспомнить государственное устройство Российской Империи, то она состояла из 44 субъектов. Это – Польское, Грузинское, Финляндское, Литовское, Армянское, Казанское и другие царства и княжества. Стержнем всей этой конструкции, т.е. «вертикалью власти» была царская власть. Уровень автономности некоторых этих территорий был значительно выше автономности союзных республик в советский период. Так, Финляндия имела свою Конституцию, правительство, полицию и денежную систему. Многие революционеры находили укрытие от царского преследования на территории Финляндии.

Руководство Государственной Думы вместе с русскими генералами вопреки присяге Царю и Отечеству в феврале 1917 года организовало заговор, который дал мощный толчок к развалу царской империи. Когда вследствие этого заговора Царь Николай II отрекся от российского престола, это означало, что одновременно он перестал быть царем на всех территориях, входивших в состав Российской империи. В предоставленных самим себе национальных царствах и княжествах сразу появились собственные правители, так как свято место пусто не бывает. Вкупе с местной элитой они стали провозглашать независимость своих территорий. В марте 1917 г. Временное правительство восстановило автономию Финляндии и заявило о своем согласии на создание независимой Польши. В июне 1917 г. самочинно созванная Центральная рада объявила об автономии Украины и потребовала от Временного правительства, чтобы ей передали в управление огромную территорию. Во-первых, ту, что сегодня является Украиной, во-вторых, прилегающие к северу русские губернии и Северный Кавказ - на том основании, что Екатерина II, ликвидировав Запорожскую Сечь, переселила казаков на территорию Кубани и Терека. По украинскому примеру в июле 1917 г. была создана Белорусская рада. Претендуя на роль национального правительства, она добивалась признания политической автономии Белоруссии. В сентябре 1917 года начал отделяться Северный Кавказ, поскольку в Екатеринодаре было учреждено «Объединенное правительство Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей».

Таким образом, политическая недальновидность думских политиков и генералов после Февральской революции 1917 года стала причиной распада государства на отдельные территории. Лозунг «белых» о «единой и неделимой России» - в тех условиях был не реализуемым. Этот лозунг был совершенно не по душе и покровителям белогвардейцев из стран Антанты, ибо им не нужна была великая Россия. Например, глава британской дипломатической миссии при ставке Деникина в своих интересах вел игру с грузинами, поощрял кубанских сепаратистов при отступлении и эвакуации в Крым. Деникин недопонимал геополитические цели западных держав в отношении будущего России до конца своей жизни. С началом холодной войны в 1945 году он обратился к Западу с меморандумом «Русский вопрос», в котором призывал не смешивать борьбу с коммунизмом с борьбой против русского народа, а в случае войны с СССР не строить планы расчленения страны. Он так и не осознал, что антикоммунизм - это лишь политическое прикрытие коллективного Запада в борьбе с Россией в целях ее ликвидации как субъекта мировой политики.

Вместо белогвардейского лозунга о «неделимой России», который невозможно было осуществить в условиях «разгулявшегося» национализма и сепаратизма на территориях национальных окраин и в Центральной России, большевики предложили свой: «Всем народам собраться в «Республику советов трудового народа». Красная армия, будучи рабоче-крестьянской, почти везде (за исключением Польши и Финляндии) воспринималась как своя, и местные националисты не могли объявить ее иностранной. Ленинский лозунг «Создание республики свободного от эксплуатации труда» запал в души десятков миллионов граждан независимо от их национальной принадлежности и позволил восстановить государство фактически в пределах бывшей царской империи. Партия большевиков сумела сохранить Россию уже в форме СССР и превратить ее в великую державу, поскольку донесла до самых низов народных масс свой проект социалистической модернизации царской России.

Большой государственный герб Российской Империи

О важнейшем значении этой идеи как основы возрождения страны фактически в прежних пределах один из главных рыночных реформаторов начала 90-х годов Е. Гайдар писал: «Мессианская коммунистическая идеология, позволившая сместить центр политического конфликта от противостояния этносов к борьбе социальных классов, заручиться поддержкой части населения нерусских регионов, поднять ее на войну за победу нового общественного строя, открывающего дорогу к светлому будущему, сыграла немалую роль в формировании Советского Союза в границах, напоминающих те, которые имела Российская империя».

Резко критикуя позицию Ленина в государственном строительстве СССР, В.В. Путин косвенно поддержал сталинскую идею «автономизации», в соответствии с которой республики образовывали не Союз с Россией, а входили в нее на правах культурно-национальной автономий. Действительно, Сталин, понимая издержки федеративного устройства государства, особенно в будущем, по мере укрепления национальных элит, выступал именно за такой принцип формирования многонационального Советского государства. Первым против сталинского подхода к образованию СССР высказался Председатель Совнаркома Украины Х. Раковский, назвавший этот проект "величайшей политической ошибкой". ЦК Грузинской компартии также был против, приняв постановление "считать преждевременным предложенное на основании тезисов тов. Сталина объединение в форме автономизации". Ленин, поняв всю остроту политического момента, особенно после отставки членов ЦК компартии Грузии в полном составе в знак протеста против сталинского варианта создания СССР, в письме для членов Политбюро "Об образовании СССР" пишет, что РСФСР должна признать себя равноправной с другими республиками и "вместе и наравне с ними" войти в новый союз. В статье "К вопросу о национальностях или об "автономизации" он подвергает резкой критике сталинский проект образования СССР. Не называя Сталина прямо, Ленин пишет: «Тот грузин, который… пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности, потому что ничто так не задерживает развития и упрочнения пролетарской классовой солидарности, как национальная несправедливость…». На тот момент победила ленинская модель формирования СССР. После подписания Договора о создании СССР (30 дек. 1922 года) важнейшие государственные функции республик, связанные с деятельностью армии и силовых структур, осуществлением торговых и дипломатических отношений с зарубежными странами и др., были переданы союзному центру. Единым на всей территории СССР признавался русский язык, которому с принятием новой Конституции СССР 5 декабря 1936 года был придан статус государственного. Прочность нового государства как федеративного союза республик в то время обеспечивалась наличием партии большевиков, которая функционировала, согласно заветам Ленина, на унитарной основе и играла роль «вертикали власти».

В.И. Ленин

Такой организационный принцип построения партии позволял успешно бороться с националистическими проявлениями в политике национальных элит вплоть до жесткого пресечения (включая расстрел) их попыток для необдуманного с точки зрения интересов того или иного народа выхода республики из состава СССР. Не случайно в письме он, в частности, обронил фразу, что "свобода выхода из союза" может оказаться "пустою бумажкой". Централизм в руководстве страны сохранялся до тех пор, пока партия коммунистов с её руководящим центром – Политбюро вплоть до прихода в партийно-государственную власть М.С. Горбачева была организационно и идеологически сильной и авторитетной политической организацией. При М.С. Горбачеве, в ходе реализации его Программы перестройки с целью перехода к так называемому «гуманному социализму» КПСС утратила рычаги власти, перестала быть стержнем государственного управления (вертикалью власти) – и СССР распался на пятнадцать самостоятельных государств.

Успешному функционированию СССР как многонациональному государству способствовало сохранение партией коммунистов многовековой традиции совместного проживания народов. Это проявлялось в том числе и в уважительном отношении к выдающимся представителям разных национальностей. Рассмотрим, например, национальный состав советского руководства в 30-40-х гг. ХХ века. Грузин И. Сталин - руководитель страны, нарком обороны – русский К. Ворошилов, еврей Л. Каганович - нарком путей сообщения, русские В. Куйбышев и Н. Вознесенский - председатели Госплана, армянин А. Микоян – нарком пищевой промышленности, грузин С. Орджоникидзе - нарком тяжелой промышленности.

Реализация формулы «советская культура по содержанию социалистическая, а по форме национальная» привела к настоящему расцвету культур всех народов, о чем свидетельствовали Декады культур союзных и автономных республик, ежегодно проводимых в Москве и столицах союзных республик. Малые народы (эвенки, чукчи, ненцы и др.) только в период СССР получили свою письменность. Активно участвуя в государственном строительстве и культурном развитии страны, все народы должны были наряду со своим родным языком изучать русский язык как средство межнационального общения и согласия. Знание русского языка способствовало широкой известности в стране и в мире деятелей национальных культур. Кто бы в мире узнал писателей Ч. Айтматова, В. Быкова, Р. Гамзатова, певцов – М. Магомаева, Р. Бейбутова, З. Соткилаву и др., если бы они писали книги и исполняли вокальные произведения только на своих национальных языках. Нельзя не согласиться с высказыванием известного поэта Е. Евтушенко: «Возьмем Грузию. Маленькая страна, но какая у нее была интересная, ни на кого не похожая кинематография. Для меня непонятно, когда вдруг грузин Отар Иосеалиани делает фильм о взаимоотношениях России и Грузии, где называет россиян колонизаторами. Но кем бы он стал, если бы не было в его биографии московского ВГИКа, который он закончил? Если бы у него не было русских друзей, которые так его поддерживали?».

Удивляет позиция ряда современных российских политологов и политиков, которые подвергают сомнению успехи СССР в области национальной политики, в формировании исторической общности людей под названием «советский народ». Российский общественный и политический деятель, бывший сопредседатель Национально-державной партии России, политолог А. Севастьянов пишет: «Все трагические события на межнациональной основе – это цена, которую наша страна и наш народ заплатили за слепоту правителей, предпочитавших обманывать себя и других байками о пролетарском интернационализме, о нерушимой дружбе народов, а главное о советском народе – новой исторической общности людей». Ему вторит политолог И. Кравченко: «Выстраивавшаяся советская идентичность оказалась призрачной». Видимо, в роду у них нет представителей других народов. Они забыли, что в годы Великой Отечественной войны, как никогда, проявилось братство народов. Руководство гитлеровской Германии, имея представление о многонациональном составе советского государства, рассчитывало на то, что народы при столкновении с нацистской военной машиной разбегутся по национальным квартирам. Оно жестоко просчиталось. Все нации как составные части советского народа грудью встали на защиту Советского Союза. Среди 11603 Героев Советского Союза – воины шестидесяти национальностей. В советский период нашей истории все народы смотрели одни и те же фильмы, снятые на разных национальных киностудиях, читали книги писателей разных народов, пели песни, созданные композиторами и поэтами разных национальностей. Тогда деятели искусства с гордостью называли себя представителями советской культуры. Существование СССР явилось высшей точкой проявления дружбы народов. Начала формироваться новая историческая общность людей – советский народ, для которого естественными были межнациональные браки; в этой общности сохранялись и развивались национальные традиции каждого народа, большого и маленького, а русский язык и русскую культуру принимали и понимали во всех республиках.

В чем главная беда, например, современного украинского государства? Пришедшие в государственную власть украинские националисты игнорируют основу функционирования государства – внутреннее согласие всех народов и этнических групп, проживающих на территории страны. Они озабочены одним: переделать все народы, живущие на территории Украины, под свой националистический менталитет силой, или, если не получается, то истребить, изгнать со своей территории носителей русского языка. В средствах массовой информации сообщается, что на Украине приступили к очередному гонению на русский язык: Верховная Рада приняла закон «Об исключительности украинского языка». В соответствии с ним создана языковая инспекция, которой дано право штрафовать граждан за использование русского языка в общественных местах.

Когда в противовес успехам, достигнутым СССР в национальном вопросе, приводят факты о депортации народов, сталинских чисток национальных элит, то необходимо отметить, что причину этих явлений нельзя понять вне исторического контекста. Мы не хотим сказать, что это хорошо, когда целые народы в годы Великой Отечественной войны (чеченцы, ингуши, поволжские немцы, крымские татары и др.) переселялись в Среднюю Азию. Но на это были объективные причины, вызванные решением военно-стратегических задач с целью выживания советского государства в смертельной борьбе с гитлеровской Германией. Почему критики депортации народов в СССР умалчивают о том, что в годы Второй мировой войны и в первое время после нее к подобному методу как решению внутренних политических проблем прибегали США, Польша, Чехословакия и другие страны? В Америке, по распоряжению Президента Ф. Рузвельта, после начала войны с Японией с декабря 1941 по 1946 гг. в концентрационных лагерях содержалось до 2-х миллионов граждан японской национальности. По итогам Второй мировой войны, когда Польше отошли восточные районы Германии, а Чехословакии вернули Судетскую область, почти 7 миллионов немцев, живших столетиями на этих территориях, были насильственно изгнаны на их якобы историческую родину.

С другой стороны, совершенно замалчиваются существенные для многих народов факты советской истории в области национальной политики. Так, в годы Великой Отечественной войны не подлежали мобилизации на фронт мужчины малых народов Сибири и Крайнего Севера с целью сохранения генофонда этих этносов. Учитывая, что гитлеровская Германия взяла курс на тотальное уничтожение еврейского народа, советское руководство приняло решение о транспортировке самолетами с оккупированных территорий детей еврейской национальности наряду с тяжело раненными партизанами и ответственными партийными и советскими работниками.

Как видим, тезис о заложенной Лениным под государственное устройство России «атомной бомбе» является в научно-историческом отношении некорректным. Он связан со стремлением в угоду либералам и национал-патриотам набросить на Ленина маску исторически отрицательной фигуры. Подобного рода высказывания ведут не к преодолению, а к усилению раскола в общественном сознании и возрастанию межнациональных противоречий как в российском обществе, так и в межгосударственных отношениях республик бывшего СССР. Что мы и наблюдаем на практике. Попытка создать Союз с Белоруссией с включением ее в состав России в свое время закончилась провалом, судя по следующему заявлению А. Лукашенко в интервью, в декабре 2019 года: «У нас первое суверенное государство в нашей истории. Я его построил вместе со своими коллегами. Разве я должен его положить в гроб? Этого не может быть! Как, создав свое дитя, я могу его похоронить? План строительства наднациональных органов – парламент, президент и прочее, мы на эту тему договорились с Путиным – не разговаривать». (Выделено нами – В.К.) Вот к чему приводят критические заявления высших официальных лиц страны в отношении ленинской идеи воссоздания государства на основе федерации, а не автономизации.