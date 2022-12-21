Ярый демократ Горбачёв не чурался прослушки

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21 декабря 2022, 18:24

30 декабря исполняется 100 лет со дня создания СССР. О том, какие плюсы принесло объединение нескольких государств в единое образование, как передавались властные полномочия от союзной прокуратуры к прокуратуре российской, о книге «ГКЧП: Следствием установлено», рассказал АН бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков.



Он сам со следователями задерживал и делал обыски у некоторых членов ГКЧП. У вице-президента Янаева, председателя КГБ Крючкова. И у руководителя аппарата президента СССР Валерия Болдина, в его многочисленных кабинетах. В одном из них, самом маленьком, вдоль стены стояли шесть сейфов. Металлические шкафы, двустворчатые. Ключей ни у кого не было. Министр МВД России Баранников вызвал из своего ведомства какого-то малоприметного мужчину с портфелем. Мы стали ждать, пока специалист в течение 10 минут открыл все сейфы. И мы заглянули туда. Целые папки стенограмм прослушки телефонных разговоров. Кто их мог вести? В советское время не было законов об оперативно-разыскной деятельности, и все эти подглядывания-подслушивания регулировались секретными приказами КГБ. И мы увидели, например, стенограмму прослушки в бане Бориса Николаевича Ельцина после теннисной игры…



И на некоторых этих папках были приписочки рукой Крючкова к Болдину – «прошу обратить внимание Михаила Сергеевича на выделенные абзацы». Слушали, как выяснилось, многих. И много несли Горбачёву. Так что демократия демократией, а прослушки Михаил Сергеевич не чурался…



При внимательном прочтении книги читатель задумается о том, что, если бы судья Верховного суда России проявил большую настойчивость и принципиальность при рассмотрении дела и гэкачеписты понесли заслуженное наказание, события 1993 года могли бы развиваться по другому сценарию.



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