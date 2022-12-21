Евреи и Цыгане - сходство и различия

Аргументы Недели → История 13+

21 декабря 2022, 07:07 Вадим Кулинченко,

YouTube

Есть два древних народа, которые в чём-то схожи, а во многом различны. Один народ кочевой, цыгане, выжили и выживают за счёт кочевого образа жизни; другой оседлый, но разбросанный по всему миру, евреи, за счёт своего ума и изворотливости.

Считается, что численность этих народов (евреев и цыган) на сегодня примерно равна.

Численность только европейских цыган определяется в пределах от 8 до 12 миллионов человек. В России где-то около 250 тысяч.

Численность евреев на немного отличается от численности цыган, от 12 до 15 млн. человек по всему миру. В России 200 тысяч.

Впрочем, эти данные сомнительны, потому что по производимым переписям многие цыгане не хотят причислять себя к этому этносу, а евреи, наоборот, в последнее время открываются. Это указывает на особый статус этих наций в населении той или иной страны. Ни та, ни другая нация (этнос), кроме Израиля для евреев, не является титульной для всех стран мира. Но влияние их в странах мира присутствует и даже кое-где доминирует.

Относительно мирового народонаселения вроде и немного, но в историческом плане интересно.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Происхождение цыган окутано тайной. Сегодня учёные предполагают, что цыгане вышли из Индии где-то в пятом веке. Их бегство оттуда было вызвано навязыванием мусульманской религии, чему они активно сопротивлялись. Наиболее распространённое самоназвание цыган, вынесенное ими из Индии – «рома».

Долгое время считалось, что цыгане, как и евреи, выходцы из Египта, по внешнему виду они схожи, но оказалось не так, менталитеты разные.

Потомки праотца Иакова (Израиля) жили приблизительно в полутора тысячелетии до новой эры в Египте, а в начале тысячелетия до н/э вышли из Египта. Как гласит Библия (все знают про легенду о Моисее) были изгнаны, и распространились по всей планете. Почему они не ужились с арабами, вражда продолжается и сегодня, Библия чёткого ответа на это не даёт.

Так что эти этносы схожи в своей судьбе – оба покинули родные края не по своей воле.

Существует много мифов о хитрых и загадочных цыганках-гадалках (цыганка Аза), цыганах-конокрадах и цыганских таборах. Про евреев существуют легенды другого порядка: об их предприимчивости и хитрости, о еврейских банкирах. И это не мифы.

Если отставить все мифы и легенды в сторону, и заблуждения тоже, цыгане и евреи остаются одними из самых интересных этнических групп в истории и на земле.

ПО ЗАКОНАМ СУРОВОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В Западной Европе вплоть до середины 19 века цыган жестоко преследовали. Особенно гонения на них усиливались во времена социально-экономических кризисов. Первый закон против цыган был принят в Испании в 1482 г. В Англии с 1554 г. вводилась смертная казнь для цыган – мужчин. С 1637 г. шведы стали вешать цыган. В Германии женщин и детей пороли и клеймили раскалённым железом. Самым жестоким европейским гонителем цыган был Фридрих-Вильгельм Прусский: в 1725 г. он повелел предать смерти всех цыган, мужчин и женщин старше 18 лет. От таких гонений цыгане вынуждены были бежать в Россию.

В результате 500-летних гонений цыгане Западной Европы сильно криминализировались и культурно законсервировались. Им приходилось передвигаться по ночам, скрываться в лесах и пещерах, что усиливало подозрительность населения, порождало мифы о людоедстве, сатанизме, о том, что они крадут младенцев и поедают их…. К моменту отмены анти цыганских законов в 19 веке, анти цыганские мифы прочно утвердились в европейском сознании.

Евреи вели себя иначе. Они оседали в странах и занимались ростовщичеством. Они «золотой силой» привлекали на свою сторону властителей стран и пользовались их покровительством. Правители благоволили к ним до тех пор, пока они не претендовали на власть. Например, все классы в Германии держались того мнения, что евреи пришельцы в их стране. Но гость захотел стать хозяином – это его и погубило. В других странах евреи легко смешивались с населением и невозмутимо увеличивали свою «золотую силу», а в Германии было не то.

Евреи мудры от Бога, а богатые – от проницательного ума. Поэтому о них слагают легенды. А цыгане, хотя и хитрые, но просты и свободолюбивы, поэтому о них только мифы.

«ЧЁРНЫЙ СПИСОК» ГИТЛЕРА

В период Второй мировой войны оба эти народа испытали геноцид со стороны нацистской Германии.

Конечно, истребление евреев намного превосходит уничтожение цыган. Ведь евреи считались врагами немецко (арийской) нации, а цыгане, похожие на них, так просто, заодно с ними. И если число замученных, отравленных газами и сожжённых в печах евреев, исчисляется миллионами, то цыган около 200 тысяч, однако, по этому поводу есть уточнения.

У гитлеровцев не было плана целевого уничтожения цыган. Будучи брошенными в лагеря, они чаще погибали от несоблюдения санитарных условий и голода. Что, само по себе, нацистов не оправдывает.

Ясно одно, что в период Второй мировой войны оба эти народа очень пострадали от гонений фашистов не только на территории Германии, но и в других странах сателлитах нацистской Германии.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ

Мир, вроде, прогрессирует. Но такие явления, как ксенофобия и антисемитизм не уходят в прошлое, а, даже, наоборот кое-где приобретают уродливые формы на фоне растущего национализма. И, почти все беды современного мира пытаются спихнуть на незащищённые нации, к каким сегодня относятся цыгане. В отличие от евреев, они не создали своей организации, способной защитить их от превратностей судьбы. Им не хватает еврейской мудрости, которая подтолкнула евреев на создание мировой организации (сионизм), которая добилась создания государства Израиль, который сегодня отстаивает интересы евреев во всём мире. Правда, антисемитизм не исчез совсем, но явно уменьшился.

А вот с цыганами дело обстоит совсем иначе. Гонения на них увеличиваются, особенно в Европе. Европа сегодня переживает новый всплеск антицыганизма. В Венгрии даже звучат призывы собрать всех цыган в концлагеря. Во Франции попытались в 2010 г. депортировать всех цыган, что вызвало резкую реакцию общественности, но не переломило отношения к ним. И причиной негативного отношения к цыганам во всех случаях становятся мелкие происшествия с их участием.

Наиболее яркую ненависть к цыганам проявляют на Украине, где, например, националисты провели в Одессе в 2017 г. целую акцию против цыган, называя их «чумазой чумой» и «паразитами»…

Р. S. Исследовательский центр Канторе в Израиле, который отслеживает положение евреев во всём мире, отмечает, что резкий наплыв беженцев-мусульман в Европу уменьшил антисемитизм, но он не исчез окончательно. Но кто обратит внимание на цыган, у которых нет своего государства и всемирной организации?

Мудрые евреи ищут новые формы выживания, а вольные цыгане остались на уровне таборов, где главный барон…