85 лет назад японцы устроили кровавую бойню в Китае, получившую название «Нанкинская резня»

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20 декабря 2022, 13:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Церемония почтения памяти жертв Нанкинской резни. Фото: GlobalLookPress

Во время господства кровожадного императора Хирохито в Японии произошло одно из самых чудовищных преступлений в истории Азии. Бойня, устроенная японскими солдатами в городе Нанкин, получила своё заслуженное название – «Нанкинская резня».

Безжалостные солдаты Хирохито не церемонились ни с китайскими бойцами, ни с мирным населением. Несмотря на попытки правозащитников поднять вопрос о геноциде на весь мир, никто их толком не услышал, и японские зверства продолжались на территории Азии вплоть до конца Второй Мировой.

Вторая японо-китайская война стала одной из самых кровопролитных. Несмотря на то, что китайские силы превосходили по численности бойцов Хирохито, им катастрофически не хватало подготовки и опыта. Потому японские войска за считанные недели уничтожили почти всю китайскую армию. Осложнялось положение ещё и из-за внутренних противоречий в Поднебесной и не прекращающегося противостояния фракций. Отсутствие единства и плохой уровень подготовки в итоге привёл к катастрофическим последствиям. Уже в августе 1937 года японская армия вошла в Шанхай, установив там марионеточное правительство.

В ноябре того же года японцы развили наступление и быстро подошли к Нанкину, тогдашней столице Китайской республики. По мере приближения сил Хирохито местные жители бежали из города. 16 ноября 1937 года полководец Чан Кайши принял решение о переносе столицы в Ухань, позднее он сам туда переехал. Но всё же военачальник отказался сдавать Нанкин. Защищать город-крепость пришлось одним новобранцам. Они не смогли оказать достойного сопротивления. 7 декабря Нанкин был осаждён, а 13-го числа полностью захвачен. То, что произошло потом, вошло в историю навечно. И эту трагедию не забывают до сих пор.

Уже после взятия города японцы провели зачистку и казнили до 4000 китайских воинов. Считается, что приказ на уничтожение пленных отдал сам принц Ясухико, военачальник из самой императорской семьи. В японских газетах нередко с радостью высказывались о злодеяниях солдат и командиров. В СМИ с восхищением сообщали о «дуэли» двух офицеров, которые якобы побеждали врагов. Оба этих маньяка с удовольствием рубили сдавшихся военнопленных катанами. Избежать резни не помогла даже созданная европейцами зона безопасности. Японцы устраивали массовые изнасилования местных женщин, многих из которых потом убивали.

Японцы уничтожали всех, кто попадался им на пути. Они убивали женщин, детей, стариков и инвалидов. Тысячи пленных были погребены заживо. Многих заложников расстреливали из пулемётов и тут же закапывали в громадные ямы. Один из самых жестоких эпизодов Нанкинской резни произошёл в декабре на берегу Янцзы. Там изуверы Хирохито буквально за час расстреляли почти 60 тысяч китайцев. Тела погибших тут же сбрасывались в реку. В Китае считают, что зверская расправа коснулась почти 300 тысяч мирных жителей и безоружных солдат. Но на деле жертв могло быть гораздо больше.

Во время трибунала в конце 40-х ответственность за Нанкинскую резню понёс лишь генерал Мацуи. Он отрицал своё участие в бойне, но всё равно был приговорён к смертной казни. Многие другие виновники расправы избежали заслуженной кары. Принц Ясухико, будучи членом императорской фамилии, и вовсе получил иммунитет от уголовного преследования. Хотя его преступления в Нанкине могли быть более страшными. Что до императора Хирохито, то он продолжал своё правление вплоть до собственной смерти. Всего по 55 пунктам обвинения были осуждены только 28 японских политических и военных деятелей.