Немец Фридрих Гааз приехал в Россию, стал Фёдором и отдал всю свою жизнь новой родине

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9 декабря 2022, 14:30

Жизнь Фридриха Гааза, которого в Москве называли Фёдор Петрович Гааз, достойна красивой художественной книги или захватывающего кино. Иначе как объяснить, что молодой немец из хорошей семьи и с прекрасным образованием в области философии, математики и медицины вдруг отправляется в далёкую Россию и отдаёт ей всю свою жизнь?



Его карьера началась в 26, когда он вылечил княгиню Репнину от болезни глаз, которой та мучилась годами. Слава о молодом докторе сразу пронеслась по Москве, он быстро начал строить карьеру, стал успешным, модным и обеспеченным, но, желая помогать и простым людям, уже в 27 лет открыл первую публичную больницу, где стал главврачом.



В 29 лет он изучал минеральные источники на Кавказе, впоследствии написав справочник, а в 33 года был армейским врачом, участвуя в Отечественной войне 1812 года.



После войны его ждали попытки сделать сеть больниц, создать скорую помощь, ввести вакцинацию против оспы. Получая отказы чиновников, он тратил все свои деньги на больницы, аптеки, многих лечил бесплатно. А к концу жизни помогал заключённым.



Проститься с доктором, который «стремился победить зло добром», пришло более 20 тысяч человек. На народные деньги ему установили и памятник.