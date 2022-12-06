Почему орёл на российском гербе приподнял крылья

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6 декабря 2022, 17:02

В 1667 году был преобразован царский герб. Орёл приподнял крылья, а в его лапах появились регалии монаршей власти. Над орлом теперь можно было увидеть три короны, а под ним - символичные изображения рекрутов российской армии и запорожских казаков.



Пока не начал править Петр I, вид герба оставался прежним, лишь вырезали надпись, свидетельствующую о новом царе. В петровскую эпоху в нижней части герба между группами воинов добавили вертикальный ряд из четырёх крестов. Считалось, что святой Андрей покровительствует России, поэтому Андреевский крест в эту эпоху тоже занял место на гербе.



С 1710 года цепь с орденом стала окружать центральный щиток со всадником, поражающим дракона. Три короны над головой орла превратились в обручи с несколькими дугами наверху, соединяющиеся под крестом. Короны на гербе преобразовались в конце концов в два полушария и центральную дугу, увенчанную крестом, что соответствовало имперскому статусу России. Кроме того, появились щитки с гербами земель, входивших в состав империи. До Петра всадника с короной на голове воспринимали как символ царя, в петровскую эпоху трактовать его стали как Георгия Победоносца. В 1722 году утвердилась новая расцветка герба: черный орел в золотом поле.