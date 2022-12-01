Сталинградская битва: танки против самолётов

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1 декабря 2022, 21:02 Вадим Кулинченко,

80 лет назад, 17 декабря начался один из значимых эпизодов Сталинградской битвы – танковый рейд 24 –го танкового корпуса генерала В.М. Баданова на станицу Тацинская (Ростовская область), где располагался фашистский аэродром, с которого шло снабжение по воздуху, окружённой в Сталинграде группировки Паулюса.

Это был первый уникальный случай прорыва в глубокий тыл противника целого танкового корпуса, который, после выполнения задачи, самостоятельно вышел из окружения. Рейд удался.

Этот рейд был совершён в сложнейшей обстановке, когда армии Манштейна пытались деблокировать сталинградскую группировку гитлеровцев. Окружённую группировку гитлеровцев в Сталинграде нужно было лишить последней возможности снабжения по воздуху с аэродрома у станицы Тацинская. Корпусу была поставлена задача уничтожить этот пункт снабжения, расположенный в глубоком тылу противника. Прорываясь к аэродрому и выходя из окружения, выполнив задачу, корпус понёс большие потери. Но при этом был получен опыт таких операций, который обобщил Верховный Главнокомандующий, сказав: «Вообще нам надо иметь в виду, что танковые корпуса лучше пускать на дальние расстояния парой, а не в одиночку, чтобы не попасть в положение Баданова».

При этом интересно напомнить историю 24-го танкового корпуса и его командира Василия Михайловича Баданова (26.12.1895 -1.4.1971 гг.), участника Первой и Гражданской войн, который начал Великую Отечественную командиром танковой дивизии, с 1943 по 1944 годы командовал 4-й танковой армией. После ранения в 1944 году стал начальником военно-учебных заведений и управления боевой подготовки бронетанковых войск. Имея полководческие ордена, орден Ленина, три ордена Красного Знамени и другие, так и не стал Героем Советского Союза. Почему? Вопрос интересный. Как тут не вспомнить А. Грибоедова – «…Не сметь, своё суждение иметь!». Видимо обладал самостоятельным характером, который проявился и в рейде на Тацинскую.

Баданов принял 24-й танковый корпус весной 1942 года после тяжёлого поражения под Харьковом. Корпусу требовалось восполнить потери и восстановить боеготовность. Василий Михайлович справляется с этой задачей и уже в августе 1942 года корпус соприкасается с войсками группировки Паулюса в районе верхнего Дона в сражении за Воронеж.

В сражении с войсками Манштейна, пытавшимися деблокировать сталинградскую группировку гитлеровцев, подвижные соединения Юго – Западного фронта, не снижая темпов, всё дальше выходили на оперативный простор, круша оборону противника. Особенно успешно действовал 24-й танковый корпус Баданова. Умело применяя обходы и охваты корпус за пять суток преодолел с боями около 240 км. Немцы не успели его перехватить. И утром 24 декабря неожиданно для противника атаковал станицу Тацинская и овладел ею. При этом были захвачены продовольственные, артиллерийские, вещевые склады и склады горючего, а на аэродроме уничтожено свыше 40 самолётов, а в железнодорожных эшелонах большое количество запасных частей к самолётам и другому вооружению. Заняв район Тацинской, советские танкисты перерезали единственную железнодорожную линию Лихая – Сталинград, по которой до этого противник перебрасывал войска и снабжал их всем необходимым, теперь через аэродром у Тацинской.

Несмотря на тяжёлые потери корпус Баданова сумел выполнить задачу – нанести урон противнику и захватить базу снабжения окружённой группировки. Были отвлечены силы гитлеровцев с главного направления.

Командованию группы немецких армий «Дон» вскоре удалось подтянуть к Тацинской резервы, в том числе 11-ю танковую дивизию, и отрезать корпусу пути отхода. Имея всего 54 танка с ограниченным количеством горючего и боеприпасов, корпус занял круговую оборону и героически отражал атаки превосходящих сил противника вплоть до получения приказа на прорыв.

Ставка ВГК высоко оценила успешные действия корпуса и приказала помочь ему. Одновременно Ставка потребовала от командующего фронтом выручить 24-й танковый корпус во что бы то ни стало. Лично И. В. Сталин дал указание командующему Юго-Западным фронтом, что его главной задачей является не допущение разгрома корпуса Баданова и ему нужно помочь силами 25-го танкового и 1-го гвардейского механизированных корпусов.

Но, выполняя приказ командующего фронтом на отход, 24-й танковый корпус самостоятельно сумел прорвать кольцо окружения и соединиться с основными силами фронта.

За высокое воинское мастерство, стойкость и дисциплинированность личного состава при действиях в глубоком вражеском тылу корпус был преобразован во 2-й гвардейский и получил почётное наименование Тацинский. Командир корпуса стал генерал-лейтенантом и был награждён орденом Суворова 2 степени под номером один. Большая группа солдат и офицеров получили правительственные награды, но не одного Героя Советского Союза.

Разгром базы снабжения в станице Тацинская сыграл большую роль в ходе Сталинградской битвы. Был ускорен процесс капитуляции окружённой группировки гитлеровских войск в Сталинграде. Этого никто не отрицает, но почему-то этот рейд скромно отражён в Сталинградской эпопее?