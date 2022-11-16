Историк авиации Андрей Симонов: Ту-95 еще полетает

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16 ноября 2022, 15:42 Валерий Агеев,

Фото: Историк авиации Андрей Симонов

15 ноября 2022 года в ДК подмосковного города Жуковский состоялось очередное заседание Клуба любителей авиации «Взлётная полоса», посвящённая 70-летию первого полёта самолёта Ту-95.



Историк авиации Андрей Симонов отметил, что Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear («Медведь») - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолёт с турбовинтовыми двигателями.



До настоящего времени - единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Первый полет Ту-95 совершил 70 лет (!) назад 12 ноября 1952 года.



Он являлся советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в холодной войне. До сих пор остаётся на службе в авиации России как носитель крылатых ракет, в том числе таких, как Х-101, стратегической крылатой ракетой «воздух-земля», благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов, а главное — большей скрытности от американских спутников SBIRS, способных наблюдать за крупными стратегическими бомбардировщиками с реактивными двигателями по выхлопам из последних.



Именно этот самолёт поднял в небо самую мощную водородную бомбу за всю историю человечества. В Сирии, все выпущенные из него ракеты пришли точно в цель. Именно он является рекордсменом по количеству часов, проведенных в воздухе. Сегодня Ту-95, вооруженный стратегической крылатой ракетой «воздух-земля» Х-102 (модификации Х-101 с термоядерной боеголовкой) держит в страхе весь западный мир!

Предотвратить угрозу ядерного нападения

В конце 1940-х — начале 1950-х годов руководство СССР опасалось угрозы ядерного нападения со стороны США. В ведении Стратегического авиационного командования (Strategic Air Command) США имелся как флот дальних тяжёлых бомбардировщиков-носителей ЯО типа B-29, дислоцированных на авиабазах за пределами Америки, так и межконтинентальные турбореактивно-поршневые стратегические бомбардировщики B-36.



В это же время в составе советских ВВС имелись только дальние бомбардировщики типа Ту-4 — нелицензионные копии американских В-29, которые не могли действовать с аэродромов на территории СССР по территории США из-за недостаточной для этой цели дальности полёта, а подходящими зарубежными базами СССР тогда не располагал.



Поэтому необходимо было создать бомбардировщик для нанесения бомбовых ударов, в том числе и ядерными боеприпасами, по стратегическим целям, расположенным в глубоком тылу противника. И.В. Сталин поручил создать такой самолет двум ОКБ, возглавляемых А.Н. Туполевым и В.М. Мясищевым. (История создания бомбардировщшика Мясищева заслуживает отдельного рассказа).



В туполевском КБ закипела интенсивная работа и первый экземпляр Ту-95 совершил первый полёт 12 ноября 1952 года, командир корабля — лётчик-испытатель А. Д. Перелёт. До конца года было совершено 16 полетов.





Трагические испытания

11 мая 1953 года, во время 17-го испытательного полёта, из-за разрушения шестерни редуктора третьей силовой установки на борту самолёта возник пожар, штатными средствами потушить который не удалось. По команде командира самолёт покинули 5 членов экипажа. Самолёт упал северо-восточнее города Ногинска, горящий двигатель оторвался в воздухе, винты четвёртого двигателя встали во флюгерное положение и самолёт, завалившись в крутую спираль, почти вертикально пошёл к земле. Погибли: командир корабля А.Д. Перелёт, штурман корабля С.С. Кириченко, бортинженер А.Ф. Чернов, техник по виброиспытаниям из НИИ-CO A.M. Большаков. Но эта катастрофа не остановила испытания.

Забегая вперед, можно сказать, что из построенных 420 самолетов Ту-95 и его модификаций потеряно в катастрофах 28 бомбардировщиков, погибло 194 человека личного состава. Причиной катастроф были производственные дефекты, ошибки экипажей, пожары двигателей и многое другое.



Кроме того, катапультных кресел для членов экипажа в Ту-95 не было и сейчас нет. Экстренное покидание самолёта из передней гермокабины осуществляется через входной люк, расположенный в нише передней опоры шасси.



При этом передняя опора принудительно выпускается, а часть пола кабины, построенная в виде транспортёрной ленты с зацепами для рук, приводится в движение от гидроаккумуляторов и теоретически позволяет покинуть падающий самолёт при больших продольных перегрузках. Покидание задней гермокабины обеспечивается через сбрасываемый входной люк задней гермокабины. Так что быстро в случае сложной обстановки самолет быстро не покинешь.



16 февраля 1955 года экипаж во главе с лётчиком-испытателем М.А. Нюхтиковым поднял второй самолёт Ту-95 в первый полёт. Испытания и доводки опытного самолёта продолжались почти целый год, до 20 января 1956 года, причём решение о принятии самолёта в серию было принято летом 1955 года, до завершения этапа заводских испытаний.

М.А. Нюхтиков



Серийный выпуск начался в 1955 году. В серии находились бомбардировщики Ту-95 и Ту-95М; дальние стратегические разведчики Ту-95МР; дальние самолёты разведки и целеуказания Ту-95РЦ; стратегические самолёты-ракетоносцы Ту-95К и Ту-95КМ.



Построенные Ту-95 различных модификаций находились на вооружении до начала 1990-х гг., пройдя целый ряд крупных модификационных и модернизационных работ по двигателям, составу вооружения и оборудованию. До начала 90-х годов строились и совершенно новые модификации и варианты самолёта.



Общее количество разработанных вариантов самолёта «95», включая серийные модификации, опытные образцы, летающие лаборатории и неосуществлённые проекты, приблизилось к пятидесяти, а общее количество выпущенных машин — более 400 единицам.



В 1961 году Ту-95В был выбран в качестве носителя советской термоядерной бомбы мощностью 50 мегатонн, которая была сброшена с самолета в районе одного из островов архипелага Новая Земля. Атомный гриб поднялся на высоту 67 км. Последствия этого взрыва оказались настолько разрушительными, что дальнейшие испытания решено было свернуть.

Самолет – рекордсмен

Как заявил на встрече, заслуженный летчик-испытатель РФ Валерий Ваньшин, на Ту-95 и его модификациях установлено 104 мировых авиационных рекорда, 103 из которых до сегодняшего дня не побито.

В. Ваньшин



При установлении рекордов случалось всякое и печальное, и смешное. В одном из полетов на Ту-95 установлено было аж 6 рекордов, говорит Ваньшин. При посадке на высоте 300 метров самолет попал в туман, да такой, что еле штангу заправки видно. 200 метров - туман. 150 метров - туман. Ваньшин был внутренне готов к уходу на второй круг. И вдруг чудо, метрах на 70-ти увидел разрыв в волнах тумана и торец полосы и быстро сел.



Подъехавшее руководство поохало, поахало, но, поздравив летчиков с успешным завершением полёта, пригласило на скромный ужин. И тут заметили странную особенность в поведении радиста. Чем экипаж становился веселее, тем грустнее становился радист Евгений.



- Когда его спросили его, чего он такой смурной, ведь радоваться надо, что всё так хорошо закончилось. От услышанного ответа, мы просто ох...ренели. Оказывается, он забыл включитьт тумблер контрольно-записывающей аппаратуры, которая фиксировала все параметры полета. Естественно, все режимы были в «незачёт» и нашим шести рекордам пришёл «кирдык», улыбнулся Ваньшин.





Единственный в мире

Одной из самых известных модификаций бомбардировщика Ту-95 стал его пассажирский вариант — Ту-114.

Ту-114



Работы в ОКБ по этому самолету начались в 1955 году. Опытный образец поднял в небо летчик-испытатель А. Якимов, 10 ноября 1957 года. В июле 1960 года закончились госиспытания, в марте следующего — эксплуатационные.



24 апреля 1961 года состоялся первый рейс Ту-114 с пассажирами на борту, следовавшего маршрутом Москва-Хабаровск. Всего, до 1965 года, на куйбышевском авиазаводе был построен 31 Ту-114, которые успешно служили на внутренних и международных линиях до 1980 года. За этот период было перевезено более 6 млн. пассажиров. Авиалайнер выпускался в компоновке на 170 и 200 мест. А в 1962 году был подготовлен вариант для полетов на Кубу: число пассажирских мест уменьшили до 120 в связи с увеличением запаса топлива. С января 1963 года начались регулярные рейсы в Гавану, с одной промежуточной посадкой.



На Ту-114 было установлено 32 мировых рекорда. Кроме того, в 1958 году авиалайнер был удостоен «Гран-при» на Брюссельской международной выставке, а А.Н. Туполеву вручена Большая золотая медаль ФАИ. На момент своего создания и до конца 60-х годов Ту-114 считался самым большим пассажирским самолётом в мире.





Атомный самолет

Первые советские стратегические бомбардировщики М-4 и Ту-95 могли «накрыть» лишь самый север США и сравнительно небольшие участки обоих побережий. Но даже этих машин в 1957 году насчитывалось всего 22. А количество американских самолетов, способных наносить удары по СССР, достигло к тому времени 1800! Причем это были первоклассные бомбардировщики-носители атомного оружия В-52, В-36, В-47, а через пару лет к ним присоединились сверхзвуковые В-58.



Исправить это положение мог лишь самолет с атомным двигателем, способным обеспечить практически неограниченное время нахождения машины в воздухе. В рамках создания советского атомного бомбардировщика в конце 1957 года к осуществлению этой грандиозной идеи наряду с другими организациями было подключено ОКБ А.Н. Туполева.



На базе Ту-95 была создана летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ, на которую был установлен атомный реактор небольшой мощности с целью изучения его влияния на экипаж и радиоэлектронную аппаратуру.

Ту-95 ЛАЛ



К весне 1961-го «…самолет стоял на аэродроме под Москвой, — вспоминал один из его создателей, ученый-атомщик Н.Н. Пономарев-Степной, — и приехал А.Н. Туполев с министром П.В. Дементьевым, чтобы посмотреть на него. Туполев объяснял систему защиты человека от излучений: "…Надо, чтобы ни малейшей щели не было, иначе нейтроны через нее выйдут". "Ну и что?" — не понял министр. И тогда Туполев объяснил по-простому: "В морозный день ты выйдешь на летное поле, и ширинка у тебя будет расстегнута — все замерзнет!" Министр рассмеялся — мол, теперь с нейтронами все понятно…»



С мая по август 1961 года на Ту-95ЛАЛ было выполнено 34 полета. Испытания Ту-95ЛАЛ показали высокую эффективность примененной атомной установки и системы радиационной защиты, но при этом выявили ее громоздкость, слишком большой вес и необходимость дальнейшего совершенствования. А главной опасностью атомного самолета была признана возможность его аварии и заражения больших пространств.



Кроме того, затраты на создание самолета с атомной установкой были оценены в 1 миллиард советских рублей, поэтому из-за высокой стоимости в финансировании работ было отказано.



Данные, полученные в ходе испытаний Ту-95ЛАЛ, позволили ОКБ А.Н. Туполева совместно со смежными организациями разработать крупномасштабную, рассчитанную на два десятилетия программу развития тяжелых боевых самолетов с ядерными силовыми установками. Однако реализации этого проекта помешали конец холодной войны и распад Советского Союза.





Вместо эпилога

Американское издание National Interest отмечает, что довольно наивно считать Ту-95 «устаревшим оружием», так как фактически от подобного самолёта ничего не требуется, кроме как летать на большую дальность, а реальным его оружием являются новейшие крылатые ракеты — такие как X-101, которые при дальности 5500 км позволяют Ту-95 «безнаказанно» атаковать цели за пределами радиусов действия любых систем ПВО. Практическое применение Ту-95 в Сирии доказало, что самолёт не является «абстрактным средством ядерного сдерживания», а может реально использоваться в современных локальных войнах.



Как заявил на встрече заслуженный конструктор России, кандидат технических наук, полковник в отставке Валерий Бендеров, продолжается модернизация Ту-95.

В. Бендеров



Ту-95МСМ – первый опытный стратегический ракетоносец, новая модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС.