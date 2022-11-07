«День Седьмого Ноября – Красный день календаря»: Как его отмечали в СССР

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7 ноября 2022, 10:22 Александр Крохмаль, Журналист

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«День Седьмого Ноября – Красный День Календаря, погляди в своё окно – всё на улице красно». Полагаем, что каждый, кто родился и некоторое время прожил в СССР, помнит эти строки. И сейчас на носу очередная годовщина Великой Октябрьской революции. 7 ноября - какой это праздник? В Советском союзе этот день был одним из самых знаменательных и главных государственных праздников. Его отмечали все – как взрослые, так и дети. К празднествам тщательно готовились, и обычно делали это за несколько недель до наступления годовщины. Для каждого советского человека – этот день был особенным.

Ежегодно 7 ноября по главным площадям городов страны шли парады. За ними следовали демонстрации трудящихся с плакатами и транспарантами. На трибунах перед народом видные политики произносили громогласные заявления. В школах и детских садах проходили праздничные мероприятия. На предприятиях устраивались торжественные собрания, после которых обычно шли концерты. Наиболее отличившиеся работники Советского союза получали почётные грамоты и ценные подарки. Этот день праздновали в каждом городе и даже в самых маленьких деревушках. После полудня обычно устраивались застолья, на которых собирались семьи и все их родственники, даже самые дальние. Приходили многие друзья и знакомые. Забывались все ссоры и распри. Атмосфера великой радости была повсюду, а вместе с ними – ощущение невероятной гордости за собственную страну. Поздравляло свой народ и центральное советское телевиденье.

В эти дни были популярны и поздравительные открытки, как сейчас новогодние или во время празднования чьего-то дня рождения. Открытки было принято направлять всем друзьям и родственникам. Главные торжества проходили естественно на Красной площади. Но как уже упоминалось выше, свои парады были в каждом краевом центре СССР. Гражданам Советского Союза полагалось два выходных дня – 7 и 8 ноября. Именно так в своё время постановил Президиум ЦИК СССР в 1927 году. Последний же крупный военный парад в ознаменование годовщины революции состоялся в 1990-м. А с 1992-го 8 ноября в России стал рабочим днём. С 1996 года вместо годовщины Октябрьской революции было решено отмечать – День Согласия и Примирения. Спустя 9 лет в российском календаре утвердили новый праздник – День народного единства, он отмечается 4 ноября.

В нынешнюю эпоху истинное значение праздника 7 ноября многие позабыли. Сегодня мало, кто из родившихся в современной России, помнит его истинную суть. Зато представители коммунистической идеологии его никогда не забудут и продолжат отмечать, делиться благостными воспоминаниями с родственниками и друзьями. Некоторые из них считают, что празднику 7 ноября нужно выделять особое внимание, как и в советские времена.