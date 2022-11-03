Как во время Первой мировой женские батальоны стыдили и вдохновляли мужчин ​

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3 ноября 2022, 18:27 Ксения Калуга

В годы Первой мировой войны появились специальные женские ударные батальоны, которые должны были пристыдить мужчин-уклонистов. Участницы боевых действий проявили храбрость и стойкость. Именно они стали в числе немногих защитников Временного правительства во время штурма Зимнего дворца, пишет «Коммерсант». Однако судьба девушек оказалась трагичной.

Источник приводит несколько отрывков из публикаций различных журналов и дневников 1917 года.

История создания женского ударного батальона началась с Марии Бочкарёвой. После смерти мужа она решила поступить в 25-й запасной батальон в Томске. Спустя время её отправили с маршевой ротой на пополнение полков. Девушка отважно себя проявила. 9-го марта, после убийства ротного фельдфебеля и командира, Бочкарёва повела в наступление солдат. Русские победили.

Мария Леонтьевна дважды была ранена, но при этом продолжала воевать. Однако один бой вывел её из строя. После этого девушка обратилась к председателю Госдумы с просьбой организовать маршевую роту женщин, которая станет примером для мужчин-солдат и поднимет дух армии. Так и появились первые женские отряды, куда записалось более 400 человек. Они стали формироваться в Петрограде, Москве, Баку, Киеве, Смоленске, Иркутске и других городах. По распоряжению военного министра, 10 инструкторов начали обучать батальон военному делу. После подготовки девушек отправили на фронт в передовую линию 23 июня.

В газетах писали, что женщины вели себя героически в бою, но скромно вне боевой жизни. Они смело ходили в разведку, храбро отвечали контратаками на атаки немцев, прекращали грабежи, отнимали у солдат спирт и разбивали бутылки.

Прапорщик Бочкарёва вспоминала о первом бое женского ударного батальона. По её рассказам, в ночь с 7 на 8 июля полк должен был наступать. Девушки ринулись вперёд на первую линию германских окопов. Однако среди солдат что-то произошло. Часть пошла вперёд, а большинство – назад. Противник стал атаковать. Женский батальон и верные долгу солдаты пошли навстречу врагу и завладели двумя линиями окопов. Но потом они сбились с пути и попали на место, усиленно обстреливаемое немцами. Батальон пробрался в лес и призывал на помощь своих соотечественников, но те не решились помочь из-за страха, что там окажется противник.

В первом бою было убито около 30 человек, до 70 – раненых. Потом выяснилось, что немцы вязи в плен несколько русских солдат, среди которых четверо были женщинами. Когда немцы узнали, что пленные – девушки, они стали ругать и поносить их, позже отправив их в тыл неодетыми.

А унтер-офицер Бочарникова вспоминала, как начался штурм Зимнего дворца. Казаки отказались защищать его, это пришлось сделать женскому батальону.

«Нас обстреливали от арки Главного штаба, от Эрмитажа, от Павловских казарм и Дворцового сада. Штаб округа сдался. Часть матросов прошла через Эрмитаж в Зимний дворец, где тоже шла перестрелка. В 11 часов опять начала бить артиллерия. У юнкеров были раненые, у нас одна убита…», – вспоминала Бочарникова.

Судьба девушек оказалась трагичной. Многие из них погибли, когда безоружными стали разъезжаться по домам. В Петрограде видели, как женщин захватили матросы и увезли в Кронштадт. После этого их никто не видел.