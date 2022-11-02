Су-33, истребитель, заходящий с фланга

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2 ноября 2022, 09:57 Валерий Агеев,

Фото: Су-33

1 ноября 1989 года летчик-испытатель Виктор Пугачев впервые выполнил на истребителе Су-27К (впоследствии получившем название Су-33) посадку на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Палубный истребитель Су-33 разработки ОКБ им. П.О. Сухого (по классификации НАТО — Flanker, в переводе означающий дословно «заходящий с фланга») относится к четвертому поколению истребителей. Он предназначен для уничтожения самолетов противника как самостоятельно, так и при поддержке корабельных авианосных групп, при решении задач противовоздушной и противоракетной обороны.

Су-33 был создан на базе многоцелевого истребителя Су-27 (Т-10). Он является первым в мире серийным самолетом, выполненным по схеме «триплан», сочетающей нормальное горизонтальное оперение с передним горизонтальным оперением (ПГО).

М.П. Симонов

Все работы по Су-27К возглавлял Генеральный конструктор М.П. Симонов, а его заместителем был М.А. Погосян, под чьим непосредственным руководством осуществлялся выпуск всей технической документации по корабельному истребителю.

М.А. Погосян

Первый, но не последний

До этого в составе ВМФ страны не было ни летательных аппаратов подобного типа, ни кораблей, способных их принимать. А на вооружении ВМС ведущих военно-морских держав мира тогда уже находилось более двух десятков авианосцев.

США в то время располагали 16 кораблями (в т.ч. шестью атомными), каждый из которых имел на борту по 70−80 летательных аппаратов — штурмовиков А-6Е и А-7Е, истребителей-штурмовиков F/A-18, истребителей F-14, противолодочных самолетов S-3 и самолетов радиолокационного дозора и наведения Е-2С, взлетавших с палубы при помощи паровых катапульт, а также вертолетов различного назначения.

Поэтому не удивительно, что в СССР приступили к реализации программы создания тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) проекта 1143−5, призванного обеспечить противовоздушную оборону корабельных соединений ВМФ в мировом океане. Для него понадобились палубные истребители. Ими стали Су-27К и МиГ-29К. Именно в их обостренной конкуренции проходили испытания этих самолетов.

Су-33

Вот что сказал генеральный конструктор ОКБ Сухого Михаил Симонов на одном брифинге за рубежом:

— Американцы считают, что мы сделали в своё время Су-24, конкурируя с «Дженерал Дайнэмикс» и их бомбардировщиком F-111. Они также убеждены в том, что штурмовик Су-25 мы построили в противовес американскому A-10. А в случае с Су-27 тут и вообще деваться некуда: оказывается, мы конкурировали с американским F-15!

Все это — чепуха! Названные самолеты созданы в «ОКБ Сухого» с одной единственной целью — победить в конкуренции… генерального конструктора ОКБ «МиГ Р.А. Белякова!!!!

Испытания этих самолетов проходили не всегда благополучно, и не только с потерей истребителей, но и гибелью летчиков.

Всего с момента первого полёта Су-33 произошло 8 аварий, 5 из которых были вызваны техническими неисправностями самолёта.

Испытания продолжаются

Несмотря на аварии и катастрофы, испытания продолжились. Для отработки авиационно-технических средств обеспечения взлета и посадки палубных самолетов (катапульты, аэрофинишера, аварийного барьера, оптических и радиотехнических систем посадки), изучения специфики корабельного базирования самолетов, а также тренировок будущих летчиков палубной авиации в Крыму, вблизи г. Саки, на аэродроме Новофедоровка, решено было построить Научно-исследовательский и учебно-тренировочный комплекс (НИУТК), позднее получивший название «Нитка» (наземный испытательно-тренировочный комплекс авиационный).

Комплекс Нитка

В его состав вошли разгонное устройство (аналог катапульты) и блоки тросового и цепного аэрофипишеров. Затем комплекс был оборудован трамплином. Старт с трамплина имел даже ряд преимуществ перед традиционным для западных авианосцев катапультным способом взлета.

При взлете с носового трамплина скорость отрыва самолета не превышает 180−200 км/ч при длине разбега 100−180 м, поэтому летчик испытывает небольшие продольные перегрузки и полностью контролирует ситуацию. С другой стороны, старт с трамплина, происходящий при относительно невысоких скоростях поступательного движения, диктует более строгие требования к тяговооруженности летательного аппарата, характеристикам его устойчивости и управляемости.

В пользу трамплина свидетельствовал и один из неустранимых недостатков катапульты, проявляющийся в зимнее время. Дело в том, что вследствие неизбежного травления пара из ствола разгонного трека катапульты, могут образовываться наледи, приводящие к заклиниванию поршня и, соответственно, к отказу всего устройства.

Отработка трамплинного способа взлета истребителей началась на комплексе «Нитка» летом 1982 г. Первый взлет с трамплина осуществил 21 августа летчик-испытатель ММЗ им. А.И. Микояна А.Г. Фастовец на МиГ-29. Спустя неделю, 28 августа, с трамплина стартовал и Т-10, управляемый Н.Ф. Садовниковым. Всего в ходе первого этапа испытаний на комплексе «Нитка», продолжавшегося до 17 сентября 1982 г., было выполнено 27 взлетов, в т. ч. 17-е трамплина.

Результаты первого этапа испытаний на комплексе «Нитка» заставили существенно скорректировать профилировку взлетного трамплина — теперь его поверхность образовывала кривая третьего порядка, а не дуга цилиндра.

Проведенные в 1982—1983 гг. испытания на комплексе «Нитка» подтвердили принципиальную возможность создания серийных корабельных истребителей трамплинного взлета и аэрофинишерной посадки.

МиГ-29К

В результате, 18 апреля 1984 г. вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, задававшее МЗ им. П.О. Сухого разработку на базе самолета Су-27 корабельного истребителя противовоздушной оборони Су-27К Этим же документом ММЗ им. А. И.Микоянa поручалось создание многоцелевого корабельного истребителя МиГ-29К, который мог бы использоваться и для нанесения ударов по надводным и береговым целям.

Кто не летает, тот не падает

Испытания на «Нитке» также не обошлись без ЧП. 11 ноября 1984 г. при выполнении полета на полигоне ГК НИИ ВВС в Ахтубинске, из-за разрушения трубопровода гидросистемы управления рулями направления летчику Н.Ф. Садовникову пришлось катапультироваться; самолет упал на землю и разрушился. Катапультирование произошло на высоте 1000 м из перевернутого положения, но летчик благополучно опустился на землю и смог продолжить полеты.

Затем 20 января 1987 г. другой истребитель, оборудованный к этому времени передним горизонтальным оперением (ПГО), потерпел аварию, пилотировавший его летчик-испытатель ГК НИИ ВВС А. Пучков катапультировался.

28 сентября 1988 г., очередной самолет потерпел аварию. Вот как описывал случившееся пилотировавший Т-10К-1 летчик-испытатель Н.Ф. Садовников:

— При выполнении очередного испытательного полета у меня произошло чрезвычайное происшествие, которое, к сожалению, закончилось потерей самолета. На высоте 2000 м и скорости 1270 км/ч на табло внезапно возник сигнал о падении давления сначала в одной гидросистеме, а через несколько мгновений и в другой. Самолет стал неуправляем. Пришлось его покинуть… По выводам аварийной комиссии были проведены доработки в гидросистеме, и подобных случаев больше не было.

Тот полет стал последним в летной биографии выдающегося летчика-испытателя, Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, мирового рекордсмена Николая Федоровича Садовникова. При катапультировании он получил травму позвоночника и не смог вернуться к испытательной работе. Несколько лет после этого он проработал в ОКБ Сухого на «нелетных» должностях, однако последствия полученной травмы оказались крайне тяжелыми и вскоре он умер.

Интенсивные полеты на «Нитке» продолжались до декабря 1991 г., после чего эксплуатация уникального комплекса, оказавшегося на территории независимой Украины, надолго приостановилась. Лишь в середине 90-х гг. была достигнута договоренность между правительствами России и Украины о совместной эксплуатации комплекса, и в течение месяца на «Нитке» прошла тренировку лидерная группа летчиков корабельного истребительного авиаполка Северного флота.

Испытания на корабле

1 ноября 1989 г. была выполнена первая в истории отечественной авиации и Военно-морского флота посадка самолета обычного типа на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Кузнецов» (первое название «Рига», затем «Леонид Брежнев», «Тбилиси». Своё четвёртое и окончательное название - «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» - крейсер получил 4 октября 1990 года.) Ее совершил Виктор Пугачев. Полтора часа спустя «приземлил» на палубу свой МиГ-29К и летчик-испытатель ММЗ им. Л.И. Микояна Токтар Аубакиров.

В.Н. Пугачев

В тот же день он произвел на своем самолете первый взлет с трамплина «Тбилиси», после чего на палубу ТАВКР совершил посадку учебно-тренировочный Су-25УТГ, пилотируемый летчиками-испытателями ОКБ Сухого и ЛИИ И.В. Вотинцевым и А.В. Крутовым. На следующее утро Су-25УТГ впервые стартовал с трамплина.

Всего за время летно-конструкторских испытаний было произведено 227 полетов и 35 посадок на корабль, из них 20 — на Су-27К. Заводские ходовые испытания ТАВКР на Черном море были начаты 24 мая 1990 г. и продолжались до сентября. 25 декабря 1990 г. новый авианесущий крейсер был официально включен в состав ВМФ и получил новое название «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Спустя год, в декабре 1991-го, миновав Босфор, Дарданеллы и Гибралтар, корабль перешел через воды Атлантики и Северного Ледовитого океана в Североморск — базу Северного Флота ВМФ России. К этому времени на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре уже были выпущены первые серийные корабельные истребители Су-27К, получившие после исторической посадки на палубу 1 ноября 1989 г. новое наименование Су-33.

Адмирал флота Кузнецов

С ноября 2016 года по 6 января 2017 года «Адмирал Кузнецов» выполнял боевые задачи в составе оперативного соединения дальней морской зоны ВМФ России у берегов Сирии. Во время этого похода корабль впервые принял участие в реальных боевых действиях. На борту авианосца находилось более 40 самолётов и вертолётов. Истребители наносили удары в провинции Идлиб и Хомс. Таким образом впервые в истории России осуществлено боевое применение палубных самолётов Су-33, один самолёт потерян.

По своим характеристикам даже в настоящее время Су-33 превосходит основной палубный истребитель ВМС США Макдоннелл-Дуглас F/A-18C/D «Хорнет» практически по всем основным ЛТХ, а также по возможностям бортового комплекса вооружения при ведении борьбы с воздушными целями. Палубный истребитель Грумман F-14D «Томкэт», значительно уступает Су-33 по маневренным и разгонным характеристикам.

К сожалению, в связи с распадом СССР и последующим экономическим кризисом серийное производство палубных истребителей Су-33 сильно сократилось. Всего было построено 26 серийных истребителей, 20 из которых эксплуатировались на ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».

12 декабря 2019 года на корабле произошёл пожар. Во время сварочных работ искра попала в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Изначально стоимость ремонтных работ оценивалась в 20 млрд рублей, впоследствии она возросла до 33,6 млрд рублей. Единственный авианосец России, может быть, крейсер вернется в строй после ремонта не раньше первого квартала 2024 года.