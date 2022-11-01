Переломные моменты истории: битва за Кавказ

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1 ноября 2022, 14:08 Вадим Кулинченко,

Фото: wikipedia.org

80 лет назад 12 ноября 1942 года произошло незаметное, на первый взгляд, событие. В разгар сражения за Сталинград в рамках Нальчикской оборонительной операции была разбита ударная группировка немецко-фашистских войск на Кавказе в районе города Орджоникидзе (Владикавказ) у Гизели. На фоне Сталинграда это было как-то незаметно, все взоры были прикованы к нему, но если бы этого не случилось, то неизвестно как бы повернулись события.

Ведь это было второе из стратегических направлений гитлеровских армий в кампании 1942 года. И если бы в битве за Кавказ советские войска не выдержали натиска гитлеровских войск, которые рвались к Баку и Туапсе, то обстановка под Сталинградом осложнилась.

Одним из эпизодов этой битвы являются ожесточённые бои в районе г. Орджоникидзе, в ходе которых советские войска разгромили ударную группировку 1-й немецкой танковой армии. Фашисты были отброшены от Орджоникидзе на 40-50 км. Их далеко идущие планы были сорваны.

Наступление немецко-фашистских войск на Орджоникидзе беззаветным мужеством и стойкостью воинов и отрядов народного ополчения было остановлено у стен города. 5 ноября стал переломным днём всей Нальчикской операции (25 октября – 12 ноября 1942 г). Теперь уже гитлеровское командование забеспокоилось не о преследовании наших войск, а о спасении своих. В тот день штаб 1-й танковой армии получил приказ фюрера, в котором говорилось: «… на всём восточном фронте в русский революционный праздник 7 ноября следует ожидать крупных наступательных операций…» И они последовали.

Застряв на подступах к Орджоникидзе, группировка немецко-фашистских войск оказалась в мешке. Создалась реальная возможность полного её окружения и уничтожения в районе Гизели.

Учитывая сложившуюся обстановку командующий Закавказским фронтом генерал армии И.В. Тюленев принял решение нанести контрудар по гизельской группировке противника одновременно всеми силами, находящимися на Орджоникидском направлении, но командующий Северной группой войск Закавказского фронта генерал-лейтенант И.И. Масленников отказался от наступательных действий и начал перегруппировку войск. Командующий фронтом всё-таки внёс коррективы в решение командующего Северной группой, приказав использовать для контрудара все силы. Однако наступление началось всё же не всеми силами, как требовал командующий фронтом, а по намеченному плану командующего Северной группой. Подходившие же силы вводились в бой по частям.

Сильными контратаками советские войска 5 ноября остановили противника, вынудив его перейти к обороне. Важную роль в срыве вражеского наступления сыграла наша 4-я воздушная армия.

Глубокое вклинивание танковых дивизий противника на узком участке в районе Гизели и сосредоточение на Орджоникидском направлении значительных сил советских войск создали условия для окружения и уничтожения этой вражеской ударной группировки.

Решением командующего Закавказским фронтом генерала армии И.В. Тюленева с 6 по 12 ноября 1942 г. войска Северной группы частью сил нанесли контрудар, в результате которого гизельская группировка противника была разбита, а остатки её отброшены за реку Фиагдон. Немецко-фашистские войска, понеся большие потери, были вынуждены перейти к обороне, окончательно отказавшись от попыток прорваться к нефтяным районам Грозного и Баку.

Этот район боевых действий играл большую роль во всей Нальчикской операции. Во-первых, через Суарское ущелье гитлеровцы могли проникнуть к Военно-Грузинской дороге, по которой шло снабжение советских войск; во-вторых, этим путём противник мог ввести свежие силы на помощь своей окружённой группировки в Гизели.

На пути продвижения немецко-фашистских войск в Суарское ущелье находилось горное селение Майрамдаг, где держали оборону морские пехотинцы 34-й отдельной стрелковой бригады, сформированной из курсантов военно-морских училищ. Больше десяти дней отважные моряки геройски отстаивали важный рубеж. Защитники центра Северной Осетии Орджоникидзе (Владикавказа) проявили массовый героизм, совершили немало бессмертных подвигов. В боях под Моздоком и Орджоникидзе целые части и соединения показали образцы стойкости, боевого умения и воли к победе.

Гизельский контрудар Северной группы войск Закавказского фронта предвестил разгром немецко-фашистских войск на Кавказе. Особое значение в полосе действий Северной группы имели Военно-Осетинская дорога по долине реки Ардон и Военно-Грузинской по долине реки Терек. Эти дороги доступны для вторжения крупных сил противника в пределы южных склонов Главного Кавказского хребта. С другой стороны, эти дороги являлись единственными для связи с Тбилиси и фронтовыми базами снабжения, расположенными в районах Главного Кавказского хребта. Удержание любой ценой этих жизненно важных направлений являлось одной из основных задач Северной группы. Потеря этих дорог влекла за собой полную изоляцию Главного Кавказского хребта. Угрозу выхода противника на соединение со своими частями, действовавшими вдоль Черноморского побережья на Краснодарском, Туапсинском, Майкопском направлениях, и потерю фронтовых баз снабжения, созданных в районе Главного Кавказского хребта.

В результате разгрома советскими войсками ударной группировки противника в районе Гизели гитлеровцы окончательно утратили инициативу и вынуждены были перейти к обороне. К тому же отказались и от переброски части сил под Сталинград.