Жизнь и судьба летчика–испытателя Валентина Васина

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30 октября 2022, 13:05 Валерий Агеев,

Фото: Е-50

Недавно на просторах Интернета появилась вот такая интересная информация:



- 31 октября 1959 г. советский летчик-испытатель Г.К. Мосолов на самолёте МиГ-21 поставил абсолютный мировой рекорд скорости 2388 км/час.



На самом деле это сообщение не соответствует действительности. Дело в том, почти двумя годами раньше 25 марта 1957 года тоже советский лётчик-испытатель Валентин Петрович Васин на экспериментальном самолёте Е-50 с двигателем АМ-9Е и ЖРД С-155 достиг скорости 2.470 км/ч (что зафиксировано в отчёте по испытаниям). Можно ещё добавить, что 20 марта 1957 года на том же Е-50 В.П. Васин достиг рекордной высоты 25.600 метров.



На тот момент это были абсолютные мировые рекорды скорости и высоты полёта. Только из-за секретности истребителя Е-50, предназначенного для уничтожения американских высотных самолетов, эти полёты В.П. Васина не фиксировались спортивными комиссарами и поэтому не вошли в историю мировой авиации...

Нелегкий путь в испытатели

Валентин Васин с детства мечтал об авиации. Поэтому не удивительно, что он в 1941 окончил 10 классов школы и одновременно Реутовский аэроклуб.



В армии с августа 1941 года. В 1944 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков, до 1947 года был в ней лётчиком-инструктором.



Молодой летчик Сергей Васин

За годы войны летчик-инструктор В.П. Васин подготовил более 20 летчиков, которые сражались потом на фронте.



— Умом я понимал, — говорил Валентин Петрович, — что делаю нужное дело, но сердцем был в действующей армии. Чего только ни предпринимал, чтобы попасть на фронт! Но никакие ухищрения, никакие рапорты не помогали. Каждый должен выполнять свой долг перед Родиной на своем месте, — повторяли не однажды мне и... оставляли работать дальше.



Победоносно закончилась Великая Отечественная война. Васин продолжал летать летчиком-инструктором. Служба ему нравилась. Но, обладая богатым инструкторским опытом, накопленным за многие годы, он хотел чего-то большего, нового, неизведанного. Чего именно? Он и сам, пожалуй, тогда этого не знал.



В 1948 году Васин случайно попал на испытательный аэродром. Там он узнал, что организуется первая школа летчиков-испытателей. Это заинтересовало его. Как полагается, капитан Васин обратился к командованию с рапортом зачислить его в испытатели. Начальник школы генерал-майор авиации М. Котельников только развел руками: дескать, все места уже заняты.



Велико было огорчение Васина, но первая неудача еще больше подстегнула желание летчика. Через два года Васин все-таки сумел выдержать конкурсный отбор и стал слушателем школы. Так был сделан очередной шаг к осуществлению мечты стать летчиком-испытателем.



Обучение в этой, первой в мире школе, шло методом освоения возможно большего количества типов самолетов. Как вспоминал позже Валентин Петрович, слушатели «с ужасающей быстротой освоили почти все поршневые и реактивные истребители и бомбардировщики, какие были в испытательном институте».



Одна из первых, главных задач состояла в том, чтобы привить каждому летчику универсальные способности, чтобы он мог летать на истребителе и бомбардировщике, на пассажирском и спортивном самолете, чтобы при этом мог сравнивать и оценивать достоинства и недостатки этих машин с тем, чтобы потом внести какие-то изменения в их конструкцию. С самых первых полетов готовили в школе испытателей, которые в будущем, при возникновении нештатных ситуаций, должны рассчитывать только на себя. И это Валентину Васину пригодилось.

Будни испытателя

В 1953 году Васин окончил Школу лётчиков-испытателей, После ее окончания он испытывал новые высотные скафандры, обучал молодых летчиков полетам на реактивных самолетах как инструктор, летал на опытных истребителях. Одним из них был Е-50, экспериментальный самолет с ЖРД авиаконструктора А. И. Микояна.

После награждения



Испытание нового истребителя было связано со многими трудностями, как технического, так и психологического характера. Так, например, на определенных режимах полета истребитель своим поведением напоминал необузданного коня: машину начинало трясти. Из-за этого возникали неполадки в работе системы жизнеобеспечения, случалось, в воздухе останавливался двигатель и долго не запускался, были и другие сложные ситуации.



Даже взлет на этом истребителе со стороны выглядел впечатляюще. Вот как рассказывал об этом очевидец, летчик-испытатель И. Шелест в своей повести «Лечу за мечтой»:



- Когда, как бы нехотя его самолет тронулся с места, за хвостом, пронзая воздух на многие десятки метров, вырвалось, как из гигантской сварочной горелки, ослепительное жало пламени. Жало это повисло на хвосте, и самолет, все быстрее разгоняясь, словно увлекал его за собой.



Так, разогнавшись до 350 километров, сияющий клинок стал отдираться от земли, оставляя за собой неплотный шлейф желтоватого дыма. По мере удаления клинок постепенно превращался в шар, и смотреть на него стало больно глазам. Еще секунды... И вот уже, перечеркивая дугой небо, помчалась ввысь видимая среди белого дня ярчайшая звезда.



Валентин Петрович сумел на нем в 1957 году установить два рекорда: развил скорость, равную 2.33М, что более, чем в два раза превышает скорость звука, и покорил высоту 25600 метров. За проведение его испытаний 1 мая 1957 года В.П. Васину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Как Васина спас пожарный в блестящей каске!

В один из ноябрьских дней 1958 года на испытательном аэродроме неожиданно тревожно завыла сирена. Издалека было видно, как бешено завертелись лопасти поисково-спасательного вертолета, как, застегивая на ходу теплые куртки, быстро побежали к нему спасатели и как стремительно, едва они уселись на свои места, крылатая стрекоза помчалась в сторону соседнего аэродрома. Что же произошло?



На экспериментальном реактивном истребителе с маленьким треугольным крылом на высоте 8 тысяч метров после помпажа встал двигатель. Самолет, теряя с каждой секундой высоту, пошел вниз. Летчик — это был Герой Советского Союза В.П. Васин — не спешил катапультироваться.



Методика запуска турбореактивных двигателей в воздухе была к тому времени тщательно отработана в испытательном институте, где работал Валентин Петрович. Поэтому он проделал ряд нужных манипуляций, попытался запустить двигатель, но на все его усилия стрелки приборов не реагировали. Третья и четвертая попытки запуска тоже ничего не дали.



Самолет снижался. Высота была уже около пяти километров. Летчик знал, что под крылом запасной аэродром. Он решил посадить машину с остановившимся двигателем. Производить безмоторные посадки Васину приходилось не раз, только на поршневых истребителях. В этот раз летчик, рассчитав маневр, посадил машину нормально.



Правда, при посадке самолет все же сильно ударился передней стойкой о фонарь освещения ВПП ночью, и она сложилась. Васин пережил тревожные минуты, пока машина не остановилась.



— Попытался открыть фонарь — не получается, — вспоминает Валентин Петрович то давнее ЧП в воздухе, — осмотрелся. Пожара нет, дыма не видно. Вдруг гляжу, бежит пожарный, в блестящей каске, с огромным топором. Выражение лица выдает намерение разнести вдребезги фонарь моего истребителя, а меня спасти. Я его вовремя остановил...



До этого уже были сигналы о помпаже реактивных двигателей, неисправностях их топливной автоматики, в результате чего они не запускались и летчики были вынуждены оставлять машины. После выше описанного случая В. П. Васину и ведущему инженеру В. П. Смирнову поручили разработать методику бездвигательных посадок на истребителях МиГ-21, Су-7.

Су-7



И вот снова полеты — с десятками режимов по определению допускаемых высот, углов атаки, кренов, скоростей при полете реактивного самолета с выключенным двигателем, по исследованию работы гидравлических насосов, гидроаккумуляторов и электросистем. Началось с простой, на первый взгляд, проблемы: можно ли сесть с неработающим двигателем на реактивном самолете, а превратилось в целый ряд программ летных исследований по десяткам вопросов, возникавших в процессе испытаний. И только большой опыт испытательной работы, практические навыки В. П. Васина и других летчиков позволили успешно ответить на них.

С Валентиной Терешковой

Военная служба дисциплинирует любого

Немалую роль в становлении В. П. Васина как первоклассного летчика сыграли его природные качества: выдержка, мужество, самообладание. Сам Валентин Петрович нередко говорит о том, что очень многим он обязан армии.



— 42 года — считайте, вся жизнь — в армии. Здесь прошел нелегкий путь от лейтенанта до генерал-майора авиации. Армия дала мне специальность, научила ответственности за свои действия и поступки. Хотя я и раньше был человеком обязательным. Но ведь не секрет — военная служба дисциплинирует любого.



За свою долгую жизнь летчика-испытателя В. П. Васин ни разу не прыгал с парашютом, не катапультировался для того, чтобы спасти себя, бросив вышедшую из повиновения машину. Сам Валентин Петрович так объяснял этот факт:



— Я всегда верил в благополучный исход, как бы драматично ни складывалось положение в воздухе. Мне говорили, что сесть с остановившимся в воздухе двигателем на реактивном истребителе невозможно. А я сел.



Правда, если пристальнее вглядеться в прошлое, то можно прийти к выводу, что порой моими поступками при всяких ЧП, особенно в молодости, владела храбрость неведения и юношеское упрямство. В каждом происшествии у меня возникал резонный вопрос:



- Если самолет хоть как-то летит, почему бы его не посадить?



А выбираться из сложных ситуаций мне помогали накопленный опыт, интуиция летчика-испытателя и везение. Чем, если не везением, объяснить тот давний случай, когда я, будучи вынужден приземлиться на Ла-5 зимой на заброшенный танковый полигон, сумел чудом проскочить между надолбами, противотанковыми ежами и остаться целым? Ведь потом, чтобы эвакуировать оттуда истребитель, его пришлось разобрать на части.

Есть ли в жизни испытателя везение?





Безусловно, есть и оно. Но заслуженный летчик-испытатель СССР В. П. Васин за свою летную жизнь испытал почти сто типов самолетов. Сколько было критических моментов, а он всегда выходил победителем, и, конечно, не только за счет природных своих способностей и удачи, но, наверно, и потому, что почти 13 лет проработал летчиком-инструктором — сначала в армии в годы войны и после нее, а затем в Школе летчиков-испытателей.

Среди коллег по испытательной работе



Общеизвестно, что львиная доля летных происшествий приходится на взлет и посадку. А инструктор с ювелирной точностью отрабатывает именно эти элементы с десятками и сотнями курсантов, исправляет их ошибки и всегда готов прийти на помощь к растерявшемуся в неожиданной ситуации летчику. К тому же инструктор проходит двойной профессиональный отбор: первый — при поступлении в обычную летную школу, второй — после ее окончания. Ведь в инструкторы брали и сейчас берут только лучших.



Одна из первых, главных задач состояла в том, чтобы привить каждому летчику универсальные способности, чтобы он мог летать на истребителе и бомбардировщике, на пассажирском и спортивном самолете, чтобы при этом мог сравнивать и оценивать достоинства и недостатки этих машин с тем, чтобы потом внести какие-то изменения в их конструкцию. С самых первых полетов готовили в школе испытателей, которые в будущем, при возникновении нештатных ситуаций, должны рассчитывать только на себя.

Спасение в скорости!

В 1958 году Васин участвовал в испытаниях экспериментального реактивного истребителя П.О. Сухого. В одном из полетов на самолете остановился двигатель. Машина с большой вертикальной скоростью начала снижаться. Летчик сделал одну попытку запуска, вторую, третью... А высота тем временем катастрофически падала. Выход один — покинуть самолет с парашютом. Но Валентин Петрович сразу отбросил эту мысль. Он помнил о том, что его коллега Владимир Ильюшин в подобной ситуации сумел приземлить реактивную машину. Это давало надежду на благополучный исход полета.



— Буду садиться, - передал он на землю.



При всем дефиците информации о том, как нужно действовать в подобных случаях, Васин хорошо понимал, что его спасение в скорости. Есть скорость — есть возможность для маневра. Но это на высоте, а при подходе к земле скорость из союзника может стать врагом, поскольку вертикальная ее составляющая слишком велика. Нужно было искать новый, отличающийся от традиционного способ посадки. Но где она, эта золотая середина, которая обеспечит успех?



Прошли считанные секунды — и летчик нашел выход. Что ему в этом помогло? Откровенно говоря, он и сам затрудняется ответить. Скорее всего добрую службу сослужили высокая профессиональная подготовка, выдержка и интуиция летчика-испытателя. Он выполнил посадку способом, который впоследствии назвали посадкой реактивного самолета с двойным выравниванием.



За умелые и хладнокровные действия Васину вручили от министра часы. Но дело, как говорится, не в награде. Главное — испытатель еще раз доказал, что реактивную машину все-таки можно сажать с неработающим двигателем. Вывод очень важный, поскольку были случаи, когда летчики покидали самолеты из-за отдельных неполадок в работе силовой установки. Но надо было доказать, что благополучная посадка с неработающим двигателем не случайность, и Валентин Петрович выполнил около семидесяти аналогичных посадок.

Есть ли полеты без неожиданностей?

Каждая из этих посадок, безусловно, была сопряжена с немалым риском. Однажды, например, при выполнении заключительного этапа испытательного полета он выключил двигатель на высоте 17 000 метров. До высоты 3000 все шло нормально. Но вдруг случилось то, чего летчик никак не ожидал. Стало запотевать лобовое стекло фонаря. Затем оно покрылось «туманом». Чем ниже снижался самолет, тем гуще становился налет изморози. Положение — хуже не придумать: ведь без визуальной видимости посадить машину невозможно.



В последующих полетах летчик повторил режим длительного планирования. Запотевание остекления повторилось. Тогда испытатель разгерметизировал фонарь. Эффект туманности исчез.



В одном из полетов за облаками на истребителе внезапно упало давление в основной гидросистеме, к тому же вышел из строя радиокомпас. Но Васин не растерялся. Он пробил облака и стал визуально заходить на посадку. Однако, когда взялся за кран шасси, понял, что даже от аварийной системы выпустить его не удастся. Взвесив все «за» и «против», Валентин Петрович решил садиться на фюзеляж. Тут возникла новая проблема.



Неожиданная оттепель превратила взлетно-посадочную полосу в ледяной каток. Садиться на нее было бессмысленно. Летчик вспомнил, что земля между полосой и рулежкой вспахана. Это был выход. Через некоторое время он благополучно посадил свой «миг». Это была очередная победа не только над отказавшейся повиноваться техникой, но и над собой.





Радости и огорчения испытательной работы

Всякое случалось во время испытательных полетов. Были и радости, и огорчения. Но если брать в общем, то побед Валентин Петрович одержал больше.



Сорок два года жизни Валентин Петрович Васин отдал службе в авиации. С ней у него связано все. Она дала ему специальность, знания, воспитала ответственность за свои действия, сформировала характер мужественного бойца. Немалую роль в его становлении сыграли настойчивость, выдержка, смелость, самообладание. Сам Валентин Петрович считает, что всем, чего он достиг в жизни, обязан авиации.



В 1966 году Васин стал заслуженным летчиком-испытателем СССР.



— Главное для испытателя — чувство личной ответственности за полет, испытываемую машину. Конечно, надо хорошо летать, ориентироваться в воздухе, как на земле, пилотировать реактивную машину, не глядя на приборную доску. Чувство самолета, способность представлять его в пространстве, не пользуясь показаниями приборов, наиболее необходимы в воздушном бою, когда некогда следить за скоростью, высотой, углом атаки или оборотами двигателя. Есть только противник, и все внимание уделяется ему. Прочувствовав самолет во всех мыслимых и немыслимых положениях, ты полностью сливаешься с ним, и он становится продолжением тебя, — так считал генерал-майор авиации, Герой Советского Союза В. П. Васин.

В.П. Васин



За все время службы в должности летчика-испытателя Васин ни разу не покинул самолет, хотя ситуации порой складывались так, что это казалось неизбежным. Может быть, благосклонность судьбы или везение? Вряд ли. Да и не в этих абстрактных понятиях смысл. Летчик всегда придерживался принципа: если самолет хоть как-то летит, нужно бороться за его спасение до конца. В.П. Васин умер 11 ноября 2010 года. Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском.

Могила героя



Родина не забыла героя. В Жуковском на доме, в котором жил В. П. Васин, в мае 2011 года открыта мемориальная доска.





Студией «Крылья России» в ноябре 2011 года снят документальный фильтм о В. П. Васине. Его имя носил самолёт «Сухой Суперджет» авиакомпании «Московия».



Есть судьбы, как реки: чем дальше от истока, тем шире, полноводнее. Именно такая судьба была у генерал-майора авиации Валентина Петровича Васина.