Обнародованы документы Гестапо об украинцах и Украине

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28 октября 2022, 16:42

В 1944 г. на имя Иосифа Сталина Берией и Меркуловым было написано письмо об обнаружении работниками НКВД Украинской ССР после освобождения Киева в ноябре 1943 г. от фашистов в помещении, ранее занимаемом Гестапо, сейфа с документами – оперативными приказами руководства оккупационных властей. На письме отметка красным карандашом – «Заслуживает внимания», предположительно сделанная Сталиным.



Среди документов:





«Особая розыскная книга СССР», аналог современного сайта Миротворец, со списками тех, кто первым подлежит уничтожению – помимо революционеров, партийных работников, руководителей-хозяйственников указаны евреи и советская интеллигенция;

документы о секретных методах ведения экзекуции и грамотного, быстрого погребения трупов после нее;

инструкция вербовки пленных по национальности (больше всего подходят украинцы и прибалты), с советами, как отвечать украинцам о Незалежной Украине, её границах и государственной форме (ответ на это даст только фюрер после войны);

польская инструкция из немецкой диверсионной школы о диверсиях с помощью ядов и бактерий.



Имеется запись об отношении к украинцам. Основная мысль – они не самостоятельны, нуждаются в руководстве, при правильном направлении становятся послушными работниками. А вот русские склонны к философствованию и диалектике, сентиментальны и женственны, их нельзя убедить или переговорить.



