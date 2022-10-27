Историческая памятка: Что во Вьетнаме называют Обновлением Ван Линя

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27 октября 2022, 22:14 Александр Крохмаль, Журналист

Нередко бывало, что строгие коммунистические идеи в тех или иных странах не срабатывали, и либеральные реформы всё равно становились частью экономической системы.

Как известно, в Китае после эпохи Мао Цзэдуна новые лидеры были вынуждены полностью перестроить экономику. И хоть в КНР не признали пагубного влияния Мао на страну, внутренне там всё равно понимают, что «ошибки были», и весьма серьёзные. Но «частичная либерализация» происходила далеко не в одной Китайской республике. Она коснулась государства, с которым маоисты были «на ножах» из-за их поддержки режима Пол Пота в Камбодже. Речь идёт о Вьетнаме, где демократический Юг был повержен, а контролируемый радикалами Север в итоге выиграл войну.

Одним из лидеров революции, который был вынужден перейти к либеральным реформам, считается Нгуен Ван Линь. Во Вьетнаме он был известен, как ярый коммунист, и во время кровавой войны командовал частями вьетконговцев. Началась его жизнь с подпольной борьбы против французов, а закончилась – восхождением к власти. После объединения Вьетнама под одним началом, Ван Линь стал членом Политбюро ЦК КПВ и заодно первым секретарём Хошиминского горкома. В 1976 году его избрали членом Политбюро ЦК. Но несмотря на крайнюю радикальность его соратников, Ван Линь всегда был настроен на постепенную трансформацию капиталистической экономики Южного Вьетнама. Уже в конце 70-х его необычные, по мнению соперников, идеи социализма привели к конфликтам с левыми однопартийцами.

В 80-х его противоборство с ЦК усилилось, и его даже исключили из бюро. Но потом Ван Линь снова вернулся в большую политику. В связи с тяжёлым кризисом экономика Вьетнама нуждалась в немедленных реформах. Большая часть местных политиков стали склоняться в сторону частично либеральных реформ. В июне 1986 года Нгуен Ван Линь становится секретарём ЦК, в декабре – получает Генсека. Он становится 9-м Генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии. Сразу же после его избрания страна столкнулась с кардинальными переменами. Идеологические нормы уже были не в моде. К тому же людям требовалось реальное улучшение жизни, а не постоянные обещания властей и продолжительная борьба с врагами. Так началась история Дой Мой, комплексной программы реформ, что в переводе означает «Политика обновления».

Благодаря Ван Линю во Вьетнаме появились частные предприятия. Он разрешил торговлю по рыночным ценам и распустил колхозы. При разработке концепции Дой Мой партийцы опирались на идеи Владимира Ильича Ленина, учредившего в своё время новую экономическую политику (НЭП). Экономика и глобализация стали полностью открытыми для внешнего мира. В 1987 году Генсек Ван Линь и будущий премьер страны До Мыой посетили в СССР и встретились с его руководителем Михаилом Горбачёвым, который активно поддерживал эти реформы. В конце того же года был принят Закон об иностранных инвестициях. Вьетнам впервые за долгое время перестал быть закрытым государством. Можно сказать, «страну постигло моральное очищение».

В сфере внешних связей Ван Линь попытался наладить отношения с давними противниками – США и Китаем. В 1989-м были выведены вьетнамские войска из Камбоджи, где они пытались задавить сопротивление экстремистов, поддерживающих Пол Пота. Но во внутренней политике он придерживался упора на сохранение однопартийной системы. В то же самое время генсек не поддерживал политику старых вождей, называя их коррупционерами. Консерваторы, присутствовавшие в КПВ, посчитали Ван Линя предателем. Но большая часть вьетнамцев поддерживала своего руководителя, и потому козни радикалов сошли на нет. После его ухода с поста в 1991 году, во главе Вьетнама встал продолжатель идеи демократизации - До Мыой.